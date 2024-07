Le président de la SEC américaine, Gary Gensler, a récemment annoncé l'arrivée probable des ETF Ethereum Spot avant septembre. Les discussions autour des documents réglementaires nécessaires, comme les 19b-4 et les S-1, ont intensifié les spéculations sur l'approbation finale. Si les prévisions se confirment, les premiers ETF Ethereum Spot pourraient être négociés cet été. On en parle dans l’Analyse Cryptique, après les actualités essentielles de la semaine.

Block 1 : Les actualités essentielles

Liquidation de bitcoins imminente ?

Le United States Marshals Service (USMS), une agence relevant du ministère de la Justice des États-Unis,a signé un contrat de 32,5 millions de dollars avec Coinbase pour gérer et liquider les actifs numériques saisis par le gouvernement. Ce partenariat vise à simplifier la gestion des cryptomonnaies de grande capitalisation détenues par l'USMS, notamment les 200 000 BTC saisis dans des affaires de fraudes. Coinbase Prime, la branche institutionnelle de Coinbase, sera en charge de ce processus, ce qui pourrait influencer l’évolution du cours du BTC.

Société Générale : Vers une réglementation européenne

Société Générale-Forge a annoncé des évolutions techniques et réglementaires pour son stablecoin EUR CoinVertible (EURCV) afin de se conformer aux nouvelles règles européennes MiCA (Markets in Crypto-Assets Regulation). Le stablecoin, basé sur Ethereum, devient librement transférable sans autorisation préalable et est restructuré en tant qu’Electronic-Money Token (ET) pour une meilleure traçabilité. Société Générale-Forge, enregistrée comme établissement de monnaie électronique et prestataire de services sur actifs numériques, vise à intégrer l’EURCV dans la finance décentralisée (DeFi). Cette initiative pourrait favoriser l'adoption des stablecoins adossés à l’euro en Europe.

Circle, leader en Europe

Circle est devenu le premier émetteur de stablecoins à se conformer à la réglementation MiCA en Europe. La société émet désormais ses USDC et EURC en conformité avec MiCA, ce qui facilite l'accès à des stablecoins réglementés pour les professionnels européens via la solution Circle Mint. Le processus, bien que complexe, assure une infrastructure solide et transparente pour le développement des cryptomonnaies en Europe.

Sony va relancer une plateforme de cryptomonnaies

Sony prévoit de relancer l'exchange de cryptomonnaies Amber Japan, rebaptisé S.BLOX, qu'il a acquis via sa filiale Quetta Web. L'exchange, autrefois connu sous le nom de WhaleFin, sera entièrement remanié avec une nouvelle interface utilisateur et une application améliorée. Cette initiative marque une avancée significative dans l'implication de Sony dans l'écosystème des cryptomonnaies. Aucune date de réouverture n'a encore été annoncée.

Block 2 : L’Analyse Cryptique de la semaine

Le président de la SEC américaine,Gary Gensler, a récemment déclaré qu'il s'attendait à voir des ETF spot Ether disponibles dès septembre.

Pour les fans de crypto, d’ETF ou des deux, les lancements potentiels d’ETF Ethereum Spot ont ajouté une couche d’excitation après le lancement plus tôt cette année des ETF Bitcoin Spot. Depuis que la SEC a approuvé les ETF Ethereum Spot, de nombreuses discussions ont eu lieu sur certains documents comme les 19b-4 et les S-1 et leur pertinence. Bien qu’une grande partie de leur contenu soit standard pour les dépôts auprès de la SEC, plusieurs points à retenir se cachent dans le jargon juridique. Sur la base des S-1 et d’autres données du secteur, voici ce que nous savons jusqu’à présent sur les ETF Ethereum Spot.

Les documents dits “19b-4” sont déposés par les bourses (par exemple, la Bourse de New York ou le NASDAQ) pour informer la SEC d’un projet de changement de règle. Ces dépôts sont nécessaires pour lister un nouveau type d’ETF.

Les émetteurs ont été invités à modifier leurs 19b-4 vers le 20 mai, date à laquelle la plupart des émetteurs ont supprimé les dispositions relatives au staking (ou jalonnement, en français). La SEC a approuvé les versions modifiées de ces documents de huit émetteurs – VanEck, 21Shares, Grayscale, Fidelity, Invesco, iShares, Franklin et Bitwise – peu de temps après, le 23 mai. Plus tard, ProShares a également déposé son dossier.

Bien que cela signifie que la SEC approuvera probablement les ETF Ethereum Spot, nous attendons toujours l’approbation officielle des S-1 (déclarations d’enregistrement) avant que ces ETF ne commencent à être négociés. Les émetteurs d’ETF Ethereum Spot ont déposé des S-1 modifiés en réponse aux commentaires de la SEC – souvent un bon signe que les discussions progressent. L’approbation finale interviendra probablement dans les 90 jours suivant les approbations initiales 19b-4, ce qui signifie qu’elle pourrait intervenir cet été.

Liste des ETF Ethereum Spot

SEC

Autres points à savoir :

Concentration potentielle chez les dépositaires. Comme pour les ETF Bitcoin Spot, la majorité des émetteurs d’ETF Ethereum Spot ont choisi Coinbase comme dépositaire, ce qui pourrait entraîner des problèmes de concentration ou un conflit d’intérêts potentiel entre les produits concurrents. Seuls VanEck et Fidelity ont choisi des dépositaires en dehors de Coinbase. (VanEck, cependant, prévoit de conclure un accord qui permettrait à Coinbase de devenir un dépositaire supplémentaire.)

Les paniers de création/rachat varient selon les émetteurs. Les plus gros émetteurs comme iShares, Fidelity et VanEck émettront et rachèteront des actions par blocs de 40 000, 25 000 et 25 000 respectivement. De nombreux autres émetteurs utiliseront des paniers de 10 000.

La guerre des frais reste à déterminer. Les frais n'ont pas encore été précisés (mais logiquement, nous pourrions voir les frais baisser aussi bas que pour les ETF Bitcoin au comptant).

Les investisseurs doivent peser le pour et le contre d'un investissement dans un ETF par rapport à un investissement direct. Les investisseurs peuvent ne pas bénéficier de certains des avantages liés aux ETF spot ether. Les investisseurs n'auraient pas accès au jalonnement ni à des actifs « forkés » ou « parachutés ».

Block 3 : Tops & Flops

Palmarès des cryptomonnaies

Block 4 : Lectures de la semaine

