L’enveloppe fiscale du PEA n’est plus uniquement réservée aux actions européennes. Le géant de la gestion d’actifs, Blackrock, vient de lancer son premier ETF éligible au PEA avec une exposition mondiale.

ETF retenu : iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF

Que trouve-t-on dans cet ETF ?

Pour garantir l'éligibilité au PEA, le fonds doit investir au moins 75% de ses actifs dans des actions de sociétés basées dans un État membre de l'Espace Économique Européen ayant conclu une convention fiscale avec la France. Cependant, grâce à une stratégie de produits dérivés utilisant des swaps de rendement total, l'ETF ne se limite pas à l'Europe, au contraire. Premier point technique : un swap est un produit dérivé qui consiste en un accord entre deux parties pour échanger des flux de paiements futurs.

L’encours est orienté sur le MSCI World Gross TR Index Euro (70,5%), un indice qui réplique la composition du MSCI World, essentiellement tourné vers l’investissement aux Etats-Unis. Comment cela est-il possible ?

L’ETF utilise une stratégie de réplication synthétique. Second petit point technique. Le fournisseur d’ETF - ici Blackrock - achète des actifs financiers qui peuvent avoir ou ne pas avoir un lien avec l’indice sous-jacent suivi par l’ETF. C’est ce que l’on appelle un panier de substitution. Ensuite, le fournisseur passe un contrat de swap avec une partie tierce - en général une banque d’investissement - pour échanger la performance de ce panier de substitution contre celle de l’indice sous-jacent.

Ainsi, le panier de substitution de cet ETF inclut l’investissement dans des entreprises telles que BMW (3,3%), Kone (3,1%), Daimler Truck (3,1%), Rational (3,1%), Bayer (3%), Munich RE (2,9%), Fortum (2%), BE Semiconductor (2%), etc. Mais je le rappelle, en achetant cet ETF, vous n’investissez pas dans BMW, Rational, Bayer et les autres. Vous obtenez la performance du MSCI World via le positionnement sur ce panier de substitution.

Les frais de gestion sont fixés à 0,25%, ce qui est très faible par rapport à d'autres ETF positionnés sur des thèmes similaires (grandes et moyennes entreprises). C’est un point essentiel lorsque l’on sait que les frais de gestion peuvent souvent amputer une part non négligeable de la performance. Enfin, notez que le produit ne verse pas de dividendes, ceux-ci étant directement réinvestis dans le fonds.

Quels sont ses avantages ?

L’ETF permet de s’exposer aux grandes et moyennes entreprises mondiales tout en bénéficiant de l’enveloppe fiscale du PEA.

Les frais sont faibles (0,25%).

Les points plus négatifs

Le produit vient seulement d'être lancé. L’encours est faible. La liquidité est donc à surveiller.

La carte d’identité de l’ETF :

Nombre de positions : 81

Code ISIN : IE0002XZSHO1

Ticker : WPEA

Eligibilité PEA : oui

Frais : 0,25 %

