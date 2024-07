Le facteur momentum fait référence à la tendance selon laquelle les actions qui ont récemment surperformé le marché continueront à le faire dans un avenir proche et inversement jusqu’à ce qu’un catalyseur change cette dynamique.

ETF retenu : iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF

Que trouve-t-on dans cet ETF ?

Dans cet ETF, on retrouve logiquement des actions qui traitent de l’intelligence artificielle avec Nvidia (5,7%), Amazon (4,8%), Meta Platforms (4,3%), Broadcom (4%), Alphabet (4,9%) et des médicaments amaigrissants avec Eli Lilly (4,4%) et Novo Nordisk (2,3%). En tout, le produit est investi dans 350 positions bien que les dix principales pondérations représentent 34,9% de l’encours total.

Au niveau géographique, l’investissement est surtout concentré aux Etats-unis (66,9%) et au Japon (14,6%). Le reste du monde compte pour 14,6%.

D’un point de vue sectoriel, les secteurs les mieux représentés sont les technologies de l’information (24,5%), l’industrie (19,6%), la finance (17,1%), les biens de consommation cyclique (12,2%), et la santé (8,7%).

Historiquement, le facteur momentum a démontré un rendement supérieur au marché sur le long terme. Le graphique ci-dessous nous montre que depuis le lancement du produit, les performances sont très bonnes puisque l’investissement a été multiplié par trois en 10 ans.

Quels sont ses avantages ?

L’ETF permet d’investir dans un portefeuille d’actions dont la tendance est favorable.

Le produit concentre à près un tiers de l'investissement sur les dix principales pondérations mais il est bien diversifié avec 350 positions.

Les frais sont plutôt faibles (0,3%).

Les points plus négatifs

La thématique momentum s’appuie sur des règles théoriques. Ainsi, il n’y a aucune certitude sur le fait qu’une action qui intègre la catégorie continue de surperformer le marché. Malgré tout, les performances depuis le lancement sont excellentes et prouve que sur une large panier d’actions, la stratégie fonctionne.

La carte d’identité de l’ETF :

Encours : 1,9 Md$

Nombre de positions : 196

Code ISIN : IE00BP3QZ825

Ticker : IWMO

Eligibilité PEA : non, mais au compte titres

Frais : 0,30 %

