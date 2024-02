Depuis le début de l'année, les valeurs de la technologie et de l'intelligence artificielle semblent inarrêtables. Elles soutiennent les indices dans leur quête de records. Nous nous intéressons aujourd’hui à un ETF axé sur deux branches de la technologie : l’automatisation et la robotique.

ETF retenu : iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Accumulating)

Que trouve-t-on dans cet ETF ?

L’ETF est investi dans un large panel de 154 entreprises. Les dix principales pondérations représentent seulement 18,6% de l’encours, ce qui fait que le produit n’est pas très condensé. Parmi elles, on retrouve le multi-bagger japonais Lasertec (2,3%) qui figure parmi les plus beaux parcours boursiers du pays. Lasertec est un titre difficile à acheter en dehors d’un ETF étant donné l'obligation de quotité nécessaire pour être investi au Japon. Parmi les pondérations, on retrouve aussi de grandes sociétés américaines comme le champion de l’IA, Nvidia (2%), ServiceNow (1,8%), Intel (1,7%), Advanced Micro Devices (1,7%), Workday (1,8%), Epam (1,7%) et Splunk (2%). Le canadien Constellation Software (1,7%) et le britannique Sage Group (1,8%) figurent aussi parmi le top 10.

En achetant cet ETF, vous serez principalement exposé aux États-Unis (54,5%), et dans une moindre mesure, au Japon (14,6%). Le Japon dispose notamment d’une très grande expertise dans les robots industriels. L’Allemagne (6,4%), Taiwan (4,7%), le Royaume-Uni (3,9%), le Canada (3,8%), la Suisse (2,6%), la Finlande (2,4%), la Suède (1,8%) et la France (1,5%) composent aussi une part de l’investissement.

L’encours a dépassé les 3,5 Mds$, ce qui est rassurant pour la liquidité de l’ETF. Les frais sont assez standards pour un ETF thématique (0,4%). Enfin, les performances sont bonnes. Depuis 2017, il a clôturé à cinq reprises dans le vert, dont quatre fois avec une plus-value supérieure à 30%. Enfin, les dividendes sont directement réinvestis dans le fonds.

Quels sont ses avantages ?

L’ETF permet un accès diversifié à des entreprises dans deux domaines clés de la technologie, l’automatisation et la robotique.

L’encours est rassurant.

Le produit est éligible au compte titres.

Les points plus négatifs

Les performances ont été fortement volatiles par le passé.

La carte d’identité de l’ETF :

Nombre de positions : 154

Code ISIN : IE00BYZK4552

Ticker : RBOT

Eligibilité PEA : non, mais au compte titres

Frais : 0,40 %

