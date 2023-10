On n'a sans doute pas fini d'entendre parler des taux d'intérêts. La bataille contre l'inflation n'est pas terminée. Des deux côtés de l'Atlantique, la BCE et la FED ont affirmé clairement que leur politique monétaire restera restrictive aussi longtemps que nécessaire. De cette situation, ce sont les banques qui sont en tête de liste pour en profiter. Du moins les plus solides.

ETF retenu : Lyxor Stoxx Europe 600 Banks UCITS ETF - Acc

Nous nous intéressons aujourd'hui à un ETF orienté sur les bancaires européennes, plus résilientes que les américaines depuis le début de l’année.

Que trouve-t-on dans cet ETF ?

L’ETF a pour objectif de reproduire la performance de son indice de référence, le Stoxx Europe 600 Banks Net Return EUR. Il est à réplication synthétique. Cela signifie qu’il est investi dans un panier de valeurs qui peuvent être différentes de l’indice. C’est ce que l’on appelle le panier de substitution.

Les dix principales pondérations représentent 63,8 % de l’encours total. HSBC est très nettement la première ligne de l’ETF (16,4%). BNP Paribas est sur la seconde marche du podium (8,3%) suivi par Banco Santander (7%) puis par le groupe bancaire néerlandais ING (5,7%). On retrouve aussi d’autres grandes banques comme BBVA (5,2%), les italiennes Unicredit (5,2%) et Intesa SanPaolo (4,8%), les britanniques Barclays (3%) et Lloyds Banking Group (3,8%) et la finlandaise Nordea Bank (4,3%). En tout, l’ETF est composé de 45 valeurs.

Cet ETF permet d’investir dans un panel géographique européen très large. La première région d’investissement est le Royaume-Uni (28%), en grande partie influencé par la pondération de HSBC. L’Espagne est bien représentée (15,2%), tout comme la France (12,6%) et l’Italie (12%). L’ETF est aussi investi dans des banques aux Pays-Bas (6,4%) en Suède (5,6%), en Finlande (4,3%), en Allemagne (3,7%). Le produit permet aussi de profiter du dynamisme de certains pays dont les places boursières sont un peu moins populaires comme l’Autriche (1,7%), la Pologne (1,7%) et l’Irlande (1,8%).

Quels sont ses avantages ?

Les banques devraient continuer de profiter des taux d'intérêts élevés.

L’ETF permet une exposition au secteur bancaire en Europe.

Les performances depuis le début de l’année sont bonnes (+19%).

Les points plus négatifs :

Les principales pondérations réalisent la quasi totalité de la performance.

Les performances de long terme sont plus négligées (+20% depuis octobre 2013).

La carte d’identité de l’ETF :

Indice de référence : Stoxx Europe 600 Banks Net Return EUR

Nombre de positions au 31/08/2023 : 45

Code ticker : BNK

Code ISIN : LU1834983477

Éligibilité PEA : oui

Frais : 0,30%

Une alternative possible

Pour diversifier son portefeuille tout en maintenant une exposition au secteur financier, il est possible d'investir dans les services financiers avec le Ishares Stoxx Europe 600 Financial Services UCITS ETF. Ce produit se positionne sur des groupes bancaires comme les suisses UBS (21,7%) et Julius Bär (4%), sur des gestionnaires de places boursières comme London Stock Exchange(11,6%) et Deutsche Börse (9%), sur des holdings comme l’italienne Exor (2,7%), sur des sociétés d’investissement comme EQT (4,1%), Partners Group (6,6%), Investor (9,4%), 3I Group (6,6%), etc. L’ETF est très concentré en Suisse (32,3% de l’encours) et au Royaume-Uni (28,4%). La Suède (16,6%) et l’Allemagne (9%) sont aussi bien représentés.

Le produit souffre beaucoup depuis le début de l’année (-23%). Malgré tout, à long terme, les performances sont très bonnes.

Indice de référence : Stoxx Europe 600 Financial Services

Nombre de positions au 31/08/2023 : 31

Code ticker : EXH2

Code ISIN : DE000A0H08G5

Éligibilité PEA : non

Frais : 0,46%