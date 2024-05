ETF de la semaine : Les commodities pourraient bientôt se relancer

Les stocks de métaux du London Metal Exchange (LME) ont atteint leur niveau le plus bas depuis 1997. Cette situation est largement due au ralentissement économique en cours, qui entraîne une diminution de la demande pour les matières premières. Les taux d'intérêts élevés jouent aussi évidemment dans la balance. La faiblesse actuelle du marché immobilier dans toutes les économies développées en est un illustre exemple. Cependant, la situation pourrait bien évoluer. Déjà, les économies investissent énormément pour se relancer et soutenir l’activité. De plus, les pays ont besoin de constituer des stocks stratégiques dans un contexte de tensions géopolitiques intenses. Enfin, les taux d'intérêt devraient diminuer dans les prochains mois, à condition que l'inflation soit suffisamment maîtrisée.