ETF de la semaine : Les énergies propres se relancent

Après avoir connu plusieurs exercices compliqués depuis le covid, les sociétés du secteur des énergies propres semblent prêtes à repartir de l’avant. Les derniers résultats de quelques mastodontes du secteur, notamment Nextera et First Solar, se sont révélés très bons. Les perspectives sont également meilleures désormais. L’offre de Brookfield sur une part du capital de Neoen la semaine dernière n’est pas hasardeuse non plus.