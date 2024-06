Aux Etats-Unis, les marchés actions battent de nouveaux records régulièrement ces dernières semaines. En Europe, en dépit d’un repli suite aux élections européennes, la situation reste plutôt bien orientée. Par conséquent, les valorisations sont assez élevées. Un investisseur de long terme trouvera du sens à diversifier son portefeuille avec un panier d’obligations à haut rendement.

ETF retenu : iShares High Yield Corp Bond UCITS ETF Hedged U.S. Dollar (Distributing)

Que trouve-t-on dans cet ETF ?

L’ETF est composé d’un large panier de 620 obligations d'entreprises à haut rendement, principalement notées BB (55,5%), B (38,4%) et CCC (5,4%). Les titres sont libellés en euros, ce qui exclut le risque de change. Les maturités sont essentiellement de court et moyen terme puisque aucune composante n’a une maturité supérieure à 10 ans.

Les principaux émetteurs sont Telecom Italia (2,8%), Forvia (2%), Teva Pharmaceutical (1,8%), Renault (1,6%), Softbank (1,4%), Iliad (1,4%), Schaeffler (1,4%), United Group (1,3%), Valeo (1,3%) et ZF Finance (1,2%).

Sur le plan sectoriel, on trouve principalement des entreprises rattachées à la consommation discrétionnaire (26,2%), la communication (17,1%), la consommation de base (14%), les biens d’équipement (9,9%), l’industrie (6,5%), etc.

L'échelle de risque du produit est de 4 sur 7, ce qui est plus élevé que pour un ETF obligataire “classique” à l’image des précédents que nous avions présenté dans cette rubrique, notamment celui avec les obligations notées investment grade et celui à maturité connue. Le risque est évidemment à mettre en relation avec les rendements potentiellement plus élevés que pour des obligations notées A ou mieux. Il faut toutefois noter que l’univers d’investissement est assez large avec les 620 positions.

Quelques caractéristiques :

Le rendement à l’échéance (yield to maturity) est de 6,47%, ce qui signifie qu’en achetant le portefeuille d’obligations au prix actuel et en le conservant jusqu’à l’échéance, le rendement annuel moyen attendu est de 6,47%.

La durée effective est de 1,31 an. Si les taux d'intérêt augmentent ou diminuent de 1%, le portefeuille changera d’environ 1,31%.

La maturité moyenne est de 2,99 ans.

Quels sont ses avantages ?

L’ETF permet de s’exposer à une classe d’actifs autre que les actions.

Le portefeuille d’obligations est important (620 positions) et diversifié. Il est principalement investi dans des grandes entreprises.

L’ETF permet de générer un rendement attractif.

L’encours est élevé, c’est rassurant pour la liquidité du produit (7,3 Mds€).

La carte d’identité de l’ETF :

Encours : 7,3 Mds$

Nombre de positions : 620

Code ISIN : IE000GE2BEZ9

Ticker : HISD

Eligibilité PEA : non, mais au compte titres

Frais : 0,55 %

