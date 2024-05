ETF de la semaine : Les “utilities” ont un rôle dans l’émergence de l’IA

Le secteur des “utilities” correspond aux entreprises qui fournissent des services publics de base comme l’énergie et l’assainissement. En général, la croissance qui les caractérise est faible et les marges stables. Ces entreprises semblent donc être à première vue sans grand intérêt pour un investisseur qui cherche des entreprises de qualité à long terme. Mais il y a un mais. Les nouvelles avancées technologiques et la puissance de calcul colossale nécessitent beaucoup d’énergie. Par conséquent, ces dernières semaines, ces entreprises ont fortement rebondi comme en témoigne le graphique ci-dessous.