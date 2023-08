Les actions Tupperware Brands et de Yellow Corporation, criblées de dettes, sont en pleine ascension en bourse. Les petits actionnaires les ont fait entrer dans la catégorie des "actions mèmes" qu'ils chérissent depuis qu'ils se sont rendu compte qu'ils pouvaient faire la pluie et le beau temps sur l'évolution de leurs cours. L'occasion de faire un focus sur The Meme Stock ETF, de Roundhill Investments.

Les actions de la société américaine de transport routier en déconfiture Yellow Corporation ont bondi de 67% mardi, après avoir plus que doublé au cours de la séance précédente. La hausse s'est appuyée sur la rumeur d'un sauvetage par le fonds Apollo. Tupperware Brands, sous la menace d'une faillite, s'est contenté d'un +29%. Toutefois, le titre avait progressé de 575 % au cours des sept séances d'avant, mais sans information particulière. "La diminution des hausses de taux d'intérêt pousse les traders directionnels à revenir sur le marché, à toucher les chambres d'écho des médias sociaux et à s'accrocher - généralement ce que j'appelle - à des entreprises non rentables criblées de dettes, créant ainsi ces rallyes de mèmes boursiers", explique Dan Raju, CEO du courtier Tradier.

De grosses marques Made in USA

La résurgence des mème stocks, ainsi nommés parce que leurs hausses ont été alimentées par le battage médiatique sur les médias sociaux, s'inscrit dans le cadre d'une hausse plus générale des actions américaines alors qu'une partie du marché pense que la hausse des taux de la Fed touche à sa fin et que l'argent va redevenir meilleur marché dans quelques temps.

L'envolée des actions de Tupperware et de Yellow's rappelle celle d'autres entreprises en difficulté, telles que le vendeur de produits pour la maison Bed Bath & Beyond, le fabricant de vernis à ongles Revlon et la société de location de voitures Hertz, des marques commerciales américaines emblématiques. "Je pense que les gens veulent toujours acheter l'action qui va exploser à la hausse. Un autre aspect est qu'il s'agit souvent d'entreprises dont les produits sont connus des gens, ce qui crée un certain attrait. Enfin, je pense que la dernière raison est le pourcentage élevé d'intérêts à découvert dans ces sociétés", souligne JJ Kinahan, CEO d'IG North America.

Les premières hausses d'actions mèmes, les plus célèbres, ont concerné le détaillant GameStop et la chaîne de cinémas AMC Entertainment. La hausse inattendue du cours de leurs actions a été exacerbée par un "short squeeze" d'investisseurs professionnels qui avaient parié sur une nouvelle baisse des actions. Les fortes hausses ont été attribuées principalement à des traders individuels postant sur des sites de médias sociaux.

Un ETF arrivé sur le tard

Les actions Tupperware et Yellow's figurent actuellement parmi les dix actions les plus suivies sur Stocktwits, un site web populaire auprès des investisseurs particuliers. Yellow et Tupperware étaient les deuxième et troisième actions les plus échangées par les investisseurs de détail en séance hier, derrière Tesla et devant Nikola et American Superconductor, cette dernière bénéficiant des dernières avancées présumées d'une équipe coréenne sur le Graal des supraconducteurs à température ambiante.

Les particuliers ont représenté 17,6% des flux du marché le 31 juillet, selon JPMorgan, contre 14,8% dix jours plus tôt. A l'apogée en 2021, ce pourcentage aurait atteint 21%, selon Bloomberg Intelligence. L'indice mème de Roundhill a atteint lundi son plus haut niveau depuis plus d'un an. Cet ETF créé fin 2021 suit les dossiers spéculatifs prisés des petits actionnaires. Il compte 25 lignes et s'appuie sur l'indice Solactive Roundhill Même, qui sélectionne les titres sur la base d'une combinaison d'activité élevée sur les médias sociaux et d'intérêt élevé pour la vente à découvert. L'ETF, coté sur le NYSE ARCA, affiche 0,69% de frais.

Le produit est arrivé un peu après la bataille

C'est un produit de niche, avec 3,7 M$ sous gestion, qui n'est accessible qu'aux Etats-Unis. Mais il permet de jeter un coup d'œil aux actions qui font le buzz sur les réseaux, puisque les émetteurs d'ETF sont réglementairement tenus de communiquer le contenu de leurs produits.