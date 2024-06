ETF de la semaine : Un moyen simple de réduire la volatilité d’un portefeuille

Les tensions suite aux résultats des élections européennes, l’incertitude et la divergence des chiffres pour avoir une idée claire de la trajectoire des taux aux Etats-Unis, les difficultés de la Chine et les valorisations élevées de nombreuses entreprises notamment dans les domaines de la technologie et de l’IA sont autant de risques pour pousser les investisseurs à se prémunir contre les fortes oscillations des marchés. En ce sens, je vous présente un ETF qui offre une exposition diversifiée aux sociétés des marchés développés avec un objectif de minimisation de l’impact des plus hauts et des plus bas.