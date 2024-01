Les facteurs de réussite d’une entreprise sont multiples. Parmi eux, la possession d’un MOAT est sans doute ce qui permet le mieux de prospérer à long terme. Un MOAT est un concept qui définit le fait qu’une entreprise dispose d’un avantage compétitif durable sur ses concurrents. Warren Buffett y est très attaché dans le choix de ses investissements.

ETF retenu : VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF

Que trouve-t-on dans cet ETF ?

L’ETF est investi dans un panier d’entreprises qui disposent d’avantages concurrentiels durables. 67 sociétés le composent et les dix principales lignes comptent pour 21,8% du portefeuille. On y trouve les spécialistes des services de sécurité et de vérouillage Assa Abloy (2,3%) et Allegion, la plateforme de traitement d’obligations en ligne Marketaxess Holdings (2,2%), les prestataires de services d’information Equifax (2,2%) et Experian (2,1%). Les banques Wells Fargo (2,1%) et Bank of New York Mellon Corp (2,1%) sont bien représentées, tout comme le leader des machines lithographiques ASML (2,2%), le spécialiste des équipements de tests automatiques Teradyne (2,2%) et enfin, la société qui produit des systèmes et des solutions cliniques Elekta (2,1%).

Près de la moitié de l’encours est investi aux Etats-Unis (47,9%). Le Royaume-Uni (8,9%), la Chine (8,8%), la France (6,8%), la Suède (4,4%) et le Japon (4%) sont aussi bien représentés.

L’ETF a été lancé en juillet 2020, ce qui explique que son encours est encore modeste (64,4M$). Il n’y a pas de dividendes versés : ils sont directement réinvestis dans le fonds. Enfin, les frais ne sont pas très élevés par rapport aux standards des ETF thématiques.

Quels sont ses avantages ?

L’ETF offre une exposition à des entreprises de qualité qui disposent d’un avantage concurrentiel durable. Sa date de création n’est pas un hasard. Il permettait en juillet 2020 de se placer sur des entreprises solides tandis que les marchés étaient touchés par la pandémie.

Les frais sont faibles (0,52%).

Les points plus négatifs

Du fait de sa taille, la liquidité et la volatilité sont encore plutôt faibles sur le produit.

La carte d’identité de l’ETF :

Nombre de positions : 67

Code ISIN : IE00BL0BMZ89

Ticker : GOAT

Éligibilité PEA : non, mais au compte-titres

Frais : 0,52 %

Vous pouvez retrouver cet ETF sur Zonebourse

