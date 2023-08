La progression des marchés financiers depuis le début de l'année est en grande partie due à la hausse des indices majeurs et aux larges capitalisations qui les composent. Par exemple, le Nasdaq affiche un gain de 39,6 % depuis le début de l'année, le S&P 500 de 17,2 %. En France, la différence est énorme : le CAC 40 dividendes réinvestis est en hausse de 15,4 % tandis que le CAC Small Total Gross Return n'a augmenté que de 2,9 % sur la période.

Les raisons de croire à un retour des small caps ont rarement été aussi fondées. On observe actuellement un décalage historique en termes de valorisation entre les grandes et les petites entreprises. Un tel écart ne s’est pas observé depuis plus de 20 ans aux Etats-Unis. Pour plus d’explications sur un possible retour des small caps, je vous mets le lien vers un article récent de Tommy Douziech.

ETF retenu : Ishares MSCI World Small Cap UCITS ETF

En France, comme sur la majorité des marchés développés, les Small caps sous performent les grandes valeurs depuis l’an dernier (source : Zonebourse)

Que trouve-t-on dans cet ETF ?

L’ETF est très diversifié. Il est exposé à plus de 3400 valeurs. Les dix premières pondérations ne représentent que 1,72 % de la composition du produit. On y retrouve de très nombreuses entreprises telles que le fabricant de circuits électroniques Jabil (0,20% de pondération totale), l’entreprise active dans les soins de santé, Penumbra (0,19%). Sont présents aussi Flex (0,18%), un groupe qui propose des solutions et des services pour la fabrication, Manhattan Associates, (0,17%) fournisseur de solutions pour la chaîne d’approvisionnement.

Les Etats-Unis sont la première région d’investissement (56,9%) compte tenu de l’immense vivier de small caps que l’on retrouve dans l’univers boursier du pays. Le Japon est aussi bien représenté (11,42%). Suivent la Grande-Bretagne (4,95%), le Canada (3,72%) et les autres régions (23,02%).

D’un point de vue sectoriel, la encore, l’ETF n’est pas très orienté sur un ou plusieurs en particulier. L’exposition est bien répartie entre l’industrie (17,27%), les services financiers (13,37%), les biens de consommation cycliques (11,95%), la technologie (10,85%). Le reste est réparti entre plusieurs autres secteurs (46,56%).

Côté performances, l’ETF n’a pas réalisé de performances notables durant ses deux premières années de cotation. Il a même sombré avec la pandémie de covid avec, au plus bas, une perte de 25% pour l’investisseur de 2018. Mais 2021 fut une excellente année avec un gain proche de 50%. Depuis, l’ETF a stagné, ayant accumulé des pertes en 2022, suivi d’un solide rebond cette année.

Quels sont ses avantages ?

L’ETF permet de s’exposer aux small caps dans le monde entier.

Les frais sont plutôt faibles (0,35%).

La méthode de réplication est physique, c'est-à-dire que l’ETF est directement investit dans les sociétés qu’il détient en portefeuille.

Le produit est la plus importante capitalisation pour cette thématique d’investissement.

Les points plus négatifs

Pour l’instant, les small caps sous-performent encore les grandes capitalisations.

La devise de référence est le Dollar et l’ETF n’est pas couvert contre le risque de change.

La carte d’identité de l’ETF

Indice de référence : MSCI World Small Cap Index

Nombre de positions au 04/08/2023 : 3412

Code ticker : WSML

Code ISIN : IE00BF4RFH31

Éligibilité PEA : non

Frais : 0,35 %

Graphique depuis la création de l’ETF (source : Ishares)

Cet ETF n’étant pas éligible au PEA (mais au compte titres), il est possible d’investir sur cette thématique avec l’ETF Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist, qui lui est éligible au dispositif. Ce dernier se concentre exclusivement sur la zone Euro et n'est par conséquent pas exposé aux valeurs américaines. Sa taille est plus réduite : les actifs gérés représentent 213 M€. Il est investi dans 443 titres. Ses dix premières capitalisations comptent pour 11,08 % de la pondération. On y retrouve BE Semiconductor (1,69%), les banques Banco De Sabadell (1,30%) et Banco BPM (1,25%), le groupe d’assurances ASR Nederland (1,27%), Rexel ( 1,11%), le groupe de défense Leonardo (0,98%), Soitec (0,98%), Hugo Boss (0,84%), Aalberts (0,83%) et Aixtron (0,82%). Il est exposé en bonne partie aux secteurs de l’industrie (24,54%), la finance (14,92%), les technologies de l’information (12,64%) et les matériaux (10,07%).

La carte d’identité de l’ETF

Nom : Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist

Indice de référence : MSCI EMU Small Cap

Nombre de positions au 04/08/2023 : 443

Code ticker : MMS

Code ISIN : LU1598689153

Eligibilité PEA : oui

Frais : 0,40 %

Performance depuis la création (source : Amundi)