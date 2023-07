L'émergence de l'intelligence artificielle et ses multiples débouchés (potentiels) fait beaucoup parler. Les secteurs qui gravitent autour de cet univers profitent de l'engouement actuel pour communiquer agressivement auprès des investisseurs. Mais l'ETF que nous présentons aujourd'hui, en dépit de son titre, est plus large. Il propose certes une exposition à l'IA, mais aussi à la robotique, aux semiconducteurs, aux équipements électroniques, au matériel médical de spécialités et à d'autres industries technologiques spécifiques.

ETF retenu : Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Accumulating

L’ETF présenté ci-dessous est la réplication européenne d’un équivalent américain de taille nettement supérieure. En d’autres termes, en achetant l’homologue européen présenté ici, vous répliquez la performance du Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF (NASDAQ: BOTZ), un produit avec plus de 2,5 Mds$ d’encours sous gestion.

Que trouve-t-on dans cet ETF ?

Le produit est exposé à 44 valeurs. Les dix premières lignes représentent 64,45% de l’ETF. On y retrouve Nvidia, le géant américain des puces qui a tiré les indices américains vers le haut ces dernières semaines. Sa pondération est de 12,33%. En seconde position, le spécialiste des systèmes de chirurgie médicale, Intuitive Surgical, représente environ 10% du produit. La troisième marche du podium est occupée par le suisse ABB (7,7%) qui produit des systèmes de transmission et de distribution électrique ainsi que des systèmes d’automatisation. Viennent ensuite les fabricants japonais de robots industriels Keyence (7,2%), Fanuc (6,5%) et Omron (4,1%), la société d’intelligence logicielle Dynatrace (4,7%), le fournisseur de produits de vision industrielle Cognex (4,1%). Enfin, les deux japonais Yaskawa Electric (3,9%) et SMC Corp (3,9%) complètent le top 10.

D’un point de vue géographique, on l’aura compris, les Etats-Unis et le Japon sont les deux pays les plus représentés avec respectivement 47,4% et 32,3% de la répartition. La Suisse compte pour 9,9%. Le reste de l’exposition comprend principalement la Norvège (3,4%), la Canada (1,8%) et la Finlande (1,3%).

La concentration est aussi de mise au niveau sectoriel. Les technologies de l’information dominent l’ETF (47% de la pondération). Les valeurs industrielles, avec notamment les japonais de la robotique, comptent pour 35%. Les valeurs de la santé pèsent 15% du total.

L’ETF américain est coté depuis 2016 mais son équivalent européen ne l’est que depuis fin 2021. La performance a été assez médiocre jusqu’en 2020. Le parcours de l'ETF reflète une certaine volatilité de ses composants, surtout sur la poche technologie de l'information. Par conséquent, le produit a fortement progressé en 2021, a plongé en 2022 et rebondit fort en 2023 avec environ 36% de gains depuis le 1er janvier.

Quels sont ses avantages ?

L’ETF permet d’investir dans des thématiques qui sont au coeur de l’actualité, notamment l’intelligence artificielle

Le produit permet de répliquer l’un des ETFs américains les plus populaires

Les performances du premier semestre montrent que le produit est réactif sur sa thématique.

Les points plus négatifs

Les frais sont plus élevés qu'un ETF de base, mais en ligne avec ce qui se pratique pour les fonds indiciels spécialisés.

L’encours est faible (26 M€) pour le produit européen, par contraste avec son homologue américain (2,6 Mds€).

L’ETF est très exposé à ses principales pondérations.

La carte d’identité de l’ETF

Indice de référence : Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index

Type de réplication : Capitalisant

Nombre de positions au 30/04/2023 : 44

Code ticker : XBOT

Code ISIN : IE00BLCHJB90

Eligibilité PEA : oui

Frais : 0,50 %

Vous pouvez retrouver cet ETF sur Zonebourse