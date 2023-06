Le fonds indiciel Amundi Euro Stoxx 50, qui a surperformé son indice de référence depuis le début de sa cotation, offre une exposition aux 50 principales valeurs européennes. Du grand classique, mais qui a fait ses preuves : il affiche un gain solide d'environ 16% depuis le début de l'année, ce qui lui permet de poursuivre sa tendance haussière depuis Octobre dernier. Faisons les présentations.

ETF retenu : AMUNDI EURO STOXX 50 UCITS ETF DR - EUR (C)

Que trouve-t-on dans cet ETF ?

L'ETF vise à reproduire l'indice Euro Stoxx 50, qui offre une exposition aux 50 plus grandes capitalisations européennes au sein de la zone euro. Les valeurs composant cet indice ont largement contribué à la hausse des indices nationaux depuis le début de l'année, ce qui se traduit par de solides gains pour l'ETF. Parmi les principales composantes de l'ETF, on retrouve en tête l'entreprise néerlandaise ASML, représentant 8,61% de la pondération totale. Les entreprises allemandes SAP, Siemens AG et Allianz sont également bien représentées avec des pondérations respectives de 4,08%, 3,83% et 2,71% dans le produit. Parmi les dix premières lignes, six entreprises du CAC 40 se démarquent, en commençant par LVMH avec une pondération de 6,84%, suivie de TotalEnergies (4,41%), Sanofi (3,51%), L'Oréal (3,13%), Schneider Electric (3,02%) et enfin Air Liquide (2,64%). Au total, les dix premières pondérations représentent 42,78% de l'ETF.

Petite curiosité, cet ETF a constamment surpassé son indice de référence chaque année depuis son lancement en 2013. Cette tendance s'applique aussi bien lors des périodes de fortes hausses, comme en 2013 avec une différence positive de +0,62% entre l'ETF et l'indice, en 2019 avec +0,65%, et en 2021 avec +0,59%. Chose similaire lors des périodes baissières, comme en 2018 avec +0,4% et en 2022 avec +0,45%. Bien que ces écarts soient relativement faibles à l’échelle d’une année, ils contribuent à la performance sur la durée.

Quels sont ses avantages ?

L’ETF permet d'être exposé aux 50 plus grandes capitalisations européennes

Le produit a tendance à surperformer son indice de référence

La taille est un élément rassurant : 1,63 Md$ d’encours

La notation de Morningstar est de 4 étoiles sur 5

Les frais de gestion sont assez faibles : 0,15 %

L’Investissement est accessible dès l’achat d’une part (soit environ 106 € à date)

Les points plus négatifs

L’ETF ne verse pas de dividendes, l’objectif étant de les réinvestir

Il n’est accessible qu'à 34 contrats d’assurance vie

La carte d’identité de l’ETF

Indice de référence : Euro Stoxx 50

Nombre de positions au 31/03/2023 : 50

Code ticker : C50

Code ISIN : LU1681047236

Eligibilité PEA : oui

Frais : 0,15 %

