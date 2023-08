ETF de la semaine : vers un retour de l'obligataire ?

Depuis l'avènement des taux bas, les obligations ont quelque peu perdu leur attrait : absence de rendement et de perspectives d'appréciation des titres due à une baisse des taux. Néanmoins, il est crucial de noter que le marché obligataire est nettement plus vaste que le marché des actions, et de surcroît, bien plus complexe. Si, tout comme moi, vous n'avez qu'une compréhension partielle des concepts tels que le Yield To Maturity, la convexité et la duration des obligations, la solution la plus simple reste d'opter pour un ETF. En outre, il convient de souligner que le prix d'une obligation s'élève souvent à minima plusieurs dizaines de milliers, ce qui les rend difficilement accessibles pour vous et moi.