Alors que les acteurs du commerce souffrent, à l’image d’eBay et Shopify, Etsy fait figure d’outsider. La place de marché des artisans n’observe pas de baisse du nombre d’acheteurs actifs sur sa plateforme, en dépit d’une hausse des frais de transaction, et se targue d’une augmentation de plus de 40% de son titre sur les 3 dernières années. C’est la personnalisation des produits, qu’on ne retrouve pas chez Amazon par exemple, qui expliquerait le succès du groupe.

