EUROPACORP en négociations exclusives avec Gaumont

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Europacorp, l'un des premiers studios de cinéma indépendant en Europe, est entré en négociations exclusives avec Gaumont, dans le but d'une reprise de l'activité d'exploitation de films en coproduction, et de films sous mandat de distribution issus du catalogue "Roissy Films". Ce projet s'inscrit dans la stratégie du groupe, consistant à se recentrer sur ses activités premières : la production et la distribution de films et de séries dans le monde.