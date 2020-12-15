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EUROPCAR - LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS DEVRAIT, À LA MI-JANVIER AU PLUS TARD, ARRÊTER LE PLAN DE SAUVEGARDE FINANCIÈRE SOIT DÉCIDER DE PROROGER LA PROCÉDURE DE SAUVEGARDE FINANCIÈRE ACCÉLÉRÉE POUR UNE PÉRIODE SUPPLÉMENTAIRE D'UN MOIS AU PLUS

15/12/2020 | 07:23
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EUROPCAR - LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS DEVRAIT, À LA MI-JANVIER AU PLUS TARD, ARRÊTER LE PLAN DE SAUVEGARDE FINANCIÈRE SOIT DÉCIDER DE PROROGER LA PROCÉDURE DE SAUVEGARDE FINANCIÈRE ACCÉLÉRÉE POUR UNE PÉRIODE SUPPLÉMENTAIRE D'UN MOIS AU PLUS


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