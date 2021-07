EUROPCAR MOBILITY GROUP : BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ AU 30 JUIN 2021

Regulatory News:

Au titre du contrat de liquidité confié par la société Europcar Mobility Group (Paris:EUCAR) à Rothschild Martin Maurel, à la date du 30 juin 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

160.000 Titres

4.804.679,80 €

Il est rappelé qu’au 31 décembre 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

0 Titre

4.883.864,50 €

Par ailleurs, le nombre de transactions exécutées et le volume échangé, à l’achat d’une part et à la vente d’autre part, en nombre de titres et en capitaux sont récapitulés dans les tableaux ci-dessous :

CLIENT DATE NB_ACHAT NB_VENTE QTE_ACHAT QTE_VENTE CAPITAUX_ACHETES CAPITAUX_VENDUS EUROPCAR 04/01/2021 9 7 7,500 7,500 5,858.22 5,947.75 EUROPCAR 05/01/2021 5 2 8,000 1,500 6,368.73 1,207.50 EUROPCAR 06/01/2021 13 15 20,000 20,500 16,260.47 16,637.39 EUROPCAR 07/01/2021 18 5 32,700 6,700 26,014.14 5,368.15 EUROPCAR 08/01/2021 12 12 12,273 26,273 9,793.96 21,320.20 EUROPCAR 11/01/2021 15 4 19,663 8,163 15,257.01 6,528.62 EUROPCAR 12/01/2021 16 7 23,500 13,000 18,310.66 10,278.00 EUROPCAR 13/01/2021 7 2 6,842 11,842 5,170.00 9,041.14 EUROPCAR 14/01/2021 7 2 14,000 4,000 10,664.48 3,123.50 EUROPCAR 15/01/2021 8 4 13,220 7,052 9,869.40 5,246.87 EUROPCAR 18/01/2021 6 0 18,832 0 13,897.02 0 EUROPCAR 19/01/2021 7 2 26,000 12,500 19,406.99 9,502.50 EUROPCAR 20/01/2021 8 1 34,000 2,500 25,166.49 1,893.75 EUROPCAR 21/01/2021 5 2 10,000 3,000 7,172.47 2,252.50 EUROPCAR 22/01/2021 5 2 10,500 10,000 7,350.00 7,125.00 EUROPCAR 25/01/2021 11 0 25,000 0 17,204.97 0 EUROPCAR 26/01/2021 6 1 20,000 5,000 13,272.49 3,450.00 EUROPCAR 27/01/2021 0 26 0 60,000 0 44,432.61 EUROPCAR 28/01/2021 7 12 30,000 40,000 20,714.99 30,854.99 EUROPCAR 29/01/2021 8 0 20,000 0 12,884.98 0 SOUS TOTAL

EUROPCAR 01/2021 173 106 352,030 239,530 260,637.47 184,210.47 EUROPCAR 01/02/2021 10 0 27,500 0 18,094.49 0 EUROPCAR 02/02/2021 3 5 20,000 10,000 13,282.50 6,749.99 EUROPCAR 03/02/2021 16 4 47,500 2,500 30,629.45 1,697.48 EUROPCAR 04/02/2021 4 0 20,000 0 12,487.02 0 EUROPCAR 05/02/2021 10 5 35,000 25,000 22,029.98 16,345.00 EUROPCAR 08/02/2021 17 37 35,000 120,000 14,914.49 64,826.11 EUROPCAR 09/02/2021 16 0 45,000 0 18,723.40 0 EUROPCAR 10/02/2021 13 0 85,000 0 31,804.99 0 EUROPCAR 11/02/2021 26 0 100,000 0 32,616.45 0 EUROPCAR 12/02/2021 12 0 65,000 0 19,866.98 0 EUROPCAR 15/02/2021 2 0 30,000 0 9,840.00 0 EUROPCAR 16/02/2021 0 2 0 10,000 0 3,700.00 EUROPCAR 17/02/2021 0 10 0 42,500 0 16,622.49 EUROPCAR 18/02/2021 4 0 20,000 0 7,250.00 0 EUROPCAR 19/02/2021 4 0 30,000 0 10,412.99 0 EUROPCAR 22/02/2021 10 8 57,500 50,000 20,971.98 18,537.49 EUROPCAR 23/02/2021 6 6 50,000 50,000 18,007.49 18,287.49 EUROPCAR 24/02/2021 8 0 80,000 0 25,652.98 0 EUROPCAR 25/02/2021 8 5 50,000 25,000 14,819.96 7,429.98 EUROPCAR 26/02/2021 2 2 25,000 25,000 6,870.00 7,000.00 SOUS TOTAL

EUROPCAR 02/2021 171 84 822,500 360,000 328,275.15 161,196.03 EUROPCAR 01/03/2021 3 0 25,000 0 6,664.98 0 EUROPCAR 02/03/2021 4 0 30,000 0 7,916.99 0 EUROPCAR 03/03/2021 2 0 20,000 0 5,106.00 0 EUROPCAR 04/03/2021 2 1 20,000 20,000 5,200.00 5,340.00 EUROPCAR 05/03/2021 0 3 0 30,000 0 8,040.00 EUROPCAR 08/03/2021 16 9 130,000 110,000 35,030.95 29,789.98 EUROPCAR 09/03/2021 8 4 52,000 40,000 14,374.39 11,310.00 EUROPCAR 10/03/2021 3 4 30,000 42,000 8,472.00 12,142.00 EUROPCAR 11/03/2021 9 6 40,000 40,000 11,318.99 11,747.98 EUROPCAR 12/03/2021 14 6 52,500 50,000 15,100.54 14,600.00 EUROPCAR 15/03/2021 8 2 40,000 20,000 11,519.98 5,906.00 EUROPCAR 16/03/2021 14 0 37,500 0 10,627.95 0 EUROPCAR 17/03/2021 8 1 40,000 20,000 11,022.97 5,544.00 EUROPCAR 18/03/2021 2 4 20,000 35,000 5,459.99 9,799.00 EUROPCAR 19/03/2021 3 18 40,000 45,000 10,739.99 12,303.74 EUROPCAR 22/03/2021 4 0 40,000 0 10,931.99 0 EUROPCAR 23/03/2021 8 0 45,000 0 11,823.99 0 EUROPCAR 24/03/2021 2 3 30,000 55,000 8,037.00 15,035.00 EUROPCAR 25/03/2021 1 3 20,000 20,000 5,300.00 5,439.98 EUROPCAR 26/03/2021 4 2 40,000 20,000 10,879.99 5,631.99 EUROPCAR 29/03/2021 6 5 50,000 50,000 13,639.98 13,773.98 EUROPCAR 30/03/2021 12 3 80,000 40,121 21,902.23 11,173.39 EUROPCAR 31/03/2021 5 3 40,000 39,879 10,971.99 11,014.91 SOUS TOTAL

EUROPCAR 03/2021 138 77 922,000 677,000 252,042.89 188,591.95 EUROPCAR 01/04/2021 5 12 25,000 57,500 6,925.00 16,158.98 EUROPCAR 06/04/2021 3 16 25,000 77,500 6,994.50 22,512.43 EUROPCAR 07/04/2021 5 0 35,000 0 9,800.00 0 EUROPCAR 08/04/2021 6 0 50,000 0 13,741.98 0 EUROPCAR 09/04/2021 3 2 25,000 25,000 6,800.00 6,987.50 EUROPCAR 12/04/2021 9 3 20,000 10,000 5,479.99 2,764.98 EUROPCAR 13/04/2021 3 0 30,000 0 8,079.00 0 EUROPCAR 14/04/2021 3 3 20,000 20,000 5,359.99 5,389.99 EUROPCAR 15/04/2021 4 2 20,000 40,000 5,379.99 10,860.00 EUROPCAR 16/04/2021 2 6 20,000 55,000 5,459.00 15,130.00 EUROPCAR 19/04/2021 8 11 60,000 60,000 16,732.99 16,830.00 EUROPCAR 20/04/2021 10 1 90,000 20,000 24,883.99 5,680.00 EUROPCAR 21/04/2021 2 14 10,000 70,000 2,729.99 19,479.96 EUROPCAR 22/04/2021 10 9 55,000 70,000 15,238.97 19,627.99 EUROPCAR 23/04/2021 23 0 50,000 0 13,885.91 0 EUROPCAR 26/04/2021 1 16 20,000 110,000 5,560.00 30,909.99 EUROPCAR 27/04/2021 3 18 65,000 200,000 18,620.00 59,822.27 EUROPCAR 28/04/2021 0 3 0 60,000 0 18,312.00 EUROPCAR 29/04/2021 1 12 10,000 115,000 3,050.00 36,225.48 EUROPCAR 30/04/2021 0 3 0 30,000 0 9,688.55 SOUS TOTAL

EUROPCAR 04/2021 101 131 630,000 1,020,000 174,721.30 296,380.12 EUROPCAR 03/05/2021 6 9 60,000 100,000 19,799.98 33,396.99 EUROPCAR 04/05/2021 9 8 70,000 40,000 22,675.98 13,439.98 EUROPCAR 05/05/2021 6 4 60,000 30,000 19,339.99 9,869.99 EUROPCAR 06/05/2021 28 11 165,000 100,000 51,969.48 32,034.27 EUROPCAR 07/05/2021 10 53 115,000 460,000 39,089.49 159,311.92 EUROPCAR 10/05/2021 59 78 355,000 500,000 135,118.52 192,488.84 EUROPCAR 11/05/2021 15 29 180,000 184,000 68,419.98 70,951.24 EUROPCAR 12/05/2021 91 92 460,000 411,000 185,016.01 164,379.42 EUROPCAR 13/05/2021 31 25 300,000 320,000 118,594.07 127,733.96 EUROPCAR 14/05/2021 49 25 479,068 439,068 188,796.26 173,323.27 EUROPCAR 17/05/2021 30 46 165,000 255,000 67,157.95 104,775.67 EUROPCAR 18/05/2021 36 25 310,000 160,000 128,190.45 66,238.70 EUROPCAR 19/05/2021 27 11 175,000 125,000 69,776.42 50,110.50 EUROPCAR 20/05/2021 15 1 90,040 6,239 35,741.51 2,533.65 EUROPCAR 21/05/2021 4 59 50,000 233,801 20,032.00 95,233.46 EUROPCAR 24/05/2021 13 16 110,000 105,000 44,102.93 42,691.46 EUROPCAR 25/05/2021 12 8 105,000 60,000 41,599.98 24,181.48 EUROPCAR 26/05/2021 29 50 205,000 315,000 76,970.56 120,348.89 EUROPCAR 27/05/2021 38 16 290,000 230,000 115,029.48 91,841.58 EUROPCAR 28/05/2021 28 12 215,000 145,000 85,127.10 57,879.46 EUROPCAR 31/05/2021 6 18 55,852 195,852 21,751.14 77,747.74 SOUS TOTAL

EUROPCAR 05/2021 542 596 4,014,960 4,414,960 1,554,299.28 1,710,512.47 EUROPCAR 01/06/2021 10 18 97,500 127,500 38,618.49 51,286.53 EUROPCAR 02/06/2021 15 24 155,000 155,000 64,263.11 65,069.81 EUROPCAR 03/06/2021 70 80 607,479 597,479 266,583.81 264,913.54 EUROPCAR 04/06/2021 46 12 300,000 110,000 128,401.17 47,076.98 EUROPCAR 07/06/2021 22 16 81,683 81,683 33,534.40 34,166.91 EUROPCAR 08/06/2021 29 11 160,000 50,000 65,589.94 20,968.07 EUROPCAR 09/06/2021 14 10 85,000 100,000 34,317.46 41,222.99 EUROPCAR 10/06/2021 8 3 42,500 10,000 17,040.79 4,089.70 EUROPCAR 11/06/2021 12 7 102,500 75,000 41,313.50 30,737.48 EUROPCAR 14/06/2021 22 27 150,000 235,000 61,028.45 97,121.01 EUROPCAR 15/06/2021 12 3 90,000 60,000 36,137.98 24,248.05 EUROPCAR 16/06/2021 5 0 60,000 0 23,903.99 0 EUROPCAR 17/06/2021 3 2 25,000 60,000 9,943.00 24,000.00 EUROPCAR 18/06/2021 21 1 95,000 25,000 37,050.94 10,075.00 EUROPCAR 21/06/2021 4 11 35,000 150,000 13,634.85 59,423.98 EUROPCAR 22/06/2021 15 4 71,589 11,589 27,937.12 4,577.65 EUROPCAR 23/06/2021 21 67 95,000 435,000 36,653.96 182,440.43 EUROPCAR 24/06/2021 25 27 112,209 112,209 53,383.17 54,232.38 EUROPCAR 25/06/2021 98 85 675,000 675,000 330,282.84 333,467.30 EUROPCAR 28/06/2021 24 34 200,000 200,000 98,726.21 99,658.70 EUROPCAR 29/06/2021 28 16 230,000 120,000 112,661.42 59,029.46 EUROPCAR 30/06/2021 27 13 180,000 130,000 85,486.97 62,095.49 SOUS TOTAL

EUROPCAR 06/2021 531 471 3,650,460 3,520,460 1,616,493.57 1,569,901.46 TOTAL

GENERAL

EUROPCAR S1/2021 1,656 1,465 10,391,950 10,231,950 4,186,469.66 4,110,792.50

***

A propos d'Europcar Mobility Group

Europcar Mobility Group est l’un des principaux acteurs du secteur de la mobilité et est une société cotée sur Euronext Paris. Europcar Mobility Group a pour raison d’être d’offrir des alternatives attractives à la possession de véhicules, de manière responsable et durable. Dans cette perspective, Europcar Mobility Group offre une large palette de services de location de voitures et utilitaires - que ce soit pour quelques heures, quelques jours, une semaine, un mois ou plus - avec une flotte d’ores et déjà « C02 light » dotée des motorisations les plus récentes et qui sera dans les années à venir de plus en plus « verte » (plus de 1/3 de véhicules électriques et hybrides à l’horizon 2023).

La satisfaction des clients est au cœur de l’ambition du Groupe et de celle de ses collaborateurs. Elle nourrit également le développement permanent de nouvelles offres dans les trois lignes de service du Groupe - Professionnels, Loisirs, Proximité -, répondant ainsi aux besoins spécifiques et cas d’usage des entreprises ainsi que des particuliers. Les 4 marques majeures du Groupe sont : Europcar® - le leader Européen de la location de véhicules, Goldcar® - la plus importante société de location de véhicules lowcost en Europe, InterRent® – marque « mid-tier » à destination des clients loisirs et Ubeeqo® – leader européen du carsharing (BtoB, BtoC).

Europcar Mobility Group propose ses différentes solutions et services de mobilité dans le monde à travers un vaste réseau dans plus de 140 pays (incluant 18 filiales en propre en Europe, 1 aux USA, 2 en Australie et Nouvelle-Zélande, ainsi que des franchisés et des partenaires).

Plus d'informations sur : www.europcar-mobility-group.com

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210720005859/fr/