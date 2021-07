EUROPCAR MOBILITY GROUP : RESULTATS DU PREMIER SEMESTRE 2021

CROISSANCE DU CHIFFRE D'AFFAIRES AU PREMIER SEMESTRE 2021,

TIRÉE PAR LES ACTIVITÉS DOMESTIQUES ET LE SEGMENT VANS & TRUCKS

RETOUR À UN EBITDA CORPORATE ET À UN FLUX DE TRÉSORERIE D’EXPLOITATION POSITIFS AU DEUXIÈME TRIMESTRE 2021

MAINTIEN D'UN CONTRÔLE RIGOUREUX DES COÛTS CONFIRMANT LE SEUIL DE RENTABILITÉ ABAISSÉ & CONSOMMATION DE TRÉSORERIE LIMITÉE AU T2 2021

DÉPLOIEMENT DU PLAN CONNECT EN BONNE VOIE

Regulatory News:

Europcar Mobility Group (Paris:EUCAR):

FAITS MARQUANTS DU PREMIER SEMESTRE 20211

Croissance du chiffre d'affaires au S1 2021 : +3,6% [1] à 842 M€, avec un rebond de +88% [1] au T2 2021. Forte performance des marchés domestiques au T2 2021, tant aux États-Unis qu'en Europe.

à 842 M€, avec un rebond de +88% au T2 2021. Forte performance des marchés domestiques au T2 2021, tant aux États-Unis qu'en Europe. EBITDA corporate positif à 20M€ au T2 2021 grâce à un contrôle strict des coûts fixes et semi-fixes, confirmant le seuil de rentabilité abaissé

Hausse limitée de l’endettement net corporate au 30 juin 2021 par rapport à mars 2021 : + 67 M€ à 266 M€, avec une génération de Corporate Free Cash Flow de 16 M€ au 2 ème trimestre 2021.

trimestre 2021. Solide position de trésorerie corporate : 447 M€ au 30 juin 2021.

Refinancement de la SARF pour 1,7 Mds€, assorti d’une maturité étendue de juillet 2021 à juillet 2024

PERSPECTIVES 2021

Optimisme raisonnable pour le T3 2021, avec un tableau contrasté : la dynamique de pricing positive pourrait se poursuivre ainsi que le rebond du segment Voyage & Loisirs aux USA, alors que la reprise européenne reste plus volatile en raison de restrictions de circulation et de voyage qui pourraient à nouveau survenir, du fait de la rapide propagation du « variant delta » du virus. Globalement, le trafic long-courrier devrait être limité au second semestre 2021 tandis que la flotte de véhicules pourrait être impactée par la pénurie de composants semi-conducteurs pour les constructeurs automobiles.

Par conséquent, le Groupe n'est pas encore en mesure de donner une prévision détaillée pour l'exercice 2021. Néanmoins, hors détérioration potentielle des conditions de marché dues à de nouvelles restrictions de voyage et d’une aggravation de la pénurie de semi-conducteurs, le Groupe prévoit : Une croissance significative de son chiffre d’affaires en 2021 vs 2020 Une dette nette corporate située entre 300 et 350 M€ pour l’exercice 2021.

Les premières étapes de la feuille de route stratégique « Connect » sont en bonne voie de réalisation.

Caroline Parot, Directrice Générale d’Europcar Mobility Group a fait la déclaration suivante :

« Sur le premier semestre 2021, l’environnement Voyages & Loisirs s’est légèrement redressé en Europe et a continué à afficher une bonne reprise aux États-Unis. Dans ce contexte, Europcar Mobility Group a enregistré un rebond de son chiffre d'affaires par rapport au S1 2020, à +3,6% ; le chiffre d'affaires du T2 2021 ayant presque doublé par rapport à l'année précédente.

Conformément à son plan d'adaptation des coûts destiné à atténuer l'impact de la crise sanitaire, le Groupe a continué à gérer ses activités courantes en respectant une stricte discipline, ce qui a lui permis de réduire encore son point mort et d'optimiser sa trésorerie.

Comme nous l’indiquions déjà lors de notre publication du premier trimestre, le déploiement de notre feuille de route stratégique, « Connect », est en bonne voie, avec des réalisations et des résultats significatifs au cours du premier semestre, tels que la mise en œuvre de nouvelles stratégies « go to market » par Service Line, le lancement réussi d'un modèle d'abonnement très innovant et modulable à l’intention des professionnels, ainsi que la montée en puissance du programme « One Connected Fleet ».

En ce qui concerne le troisième trimestre de l'année 2021, notre vision reste prudente. Bien que nous ayons des raisons d'être raisonnablement optimistes quant à l’avenir - en lien avec l’excellente dynamique que connaissent nos activités aux Etats-Unis et à mesure que les taux de vaccination progressent - la propagation du variant delta est source de nouvelles incertitudes.

Nous sommes néanmoins confiants dans le fait que nous avons su créer un contexte favorable pour un rebond important de nos activités dès que les conditions sanitaires s'amélioreront, et nous prévoyons toujours que le chiffre d'affaires de l'exercice 2021 sera significativement supérieur à celui de 2020, avec une dette corporate nette maîtrisée ».

Europcar Mobility Group vous invite à la conférence téléphonique concernant ses résultats du 1er semestre 2021 : Jeudi 28 juillet, à 18 heures (Heure de l’Europe Centrale)

Composer les numéros de téléphone suivants :

France : +33 (0) 1 70 72 25 50

Allemagne : +49 (0)89 20303 5709

R-U : +44 (0)330 336 9125

USA : +1 646-828-8193

Code de confirmation : 1076569

Webcast live :

Vous pouvez assister à la présentation grâce au lien suivant :

https://globalmeet.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1467355&tp_key=cda17b45dd

Les diapositives relatives aux résultats du premier semestre 2021 sont disponibles sur le site web du Groupe à la section intitulée « Document Financier » :

https://investors.europcar-group.com/results-center

LE SEGMENT VOYAGES ET LOISIRS AU PREMIER SEMESTRE 2021

Depuis le début de l'année, la dynamique des Voyages & Loisirs a connu des évolutions significatives mais disparates d’un pays à l’autre, en lien avec l’assouplissement des restrictions imposées par les gouvernements, qui ont facilité la reprise des déplacements, et en fonction de la rapidité des campagnes de vaccination.

Au premier trimestre 2021, l'ensemble du secteur est resté globalement difficile en Europe eu égard aux différents confinements, restrictions de circulation et de voyage et aux contraintes sanitaires drastiques. Au cours de ce trimestre, les Etats-Unis ont commencé à connaître un rebond avec une reprise du trafic aérien domestique, grâce à la généralisation des campagnes de vaccination.

Au deuxième trimestre 2021, les voyages domestiques en Europe ont quelque peu repris grâce à l'assouplissement des restrictions et à l'augmentation du nombre de personnes vaccinées (48%2 en moyenne de la population âgée de plus de 18 ans en France, au Royaume-Uni, en Espagne, au Portugal, en Italie et en Allemagne début juillet 2021, contre 7% à la fin du premier trimestre 2021). Cependant, l'activité est restée limitée en raison des changements soudains et inattendus des règles gouvernementales concernant les déplacements et du manque de coordination entre les pays européens; ce qui a provoqué une certaine confusion au sein de la population, mais aussi du variant Delta du coronavirus, qui se propage rapidement, ayant entraîné de nouvelles restrictions concernant les déplacements. Pendant cette période, le niveau des voyages internationaux est resté faible.

Résultats financiers du T2 2021

En millions d'euros, sauf mention particulière T2 2021 T2 2020 % Variation % Variation à périmètre et

taux de change constants Volumes de jours de location (en millions) 14.3 9.5 50.5% 50.5% Flotte moyenne (en milliers) 210.0 258.3 -18.7% -18.7% Taux d'utilisation financière de la flotte 74.9% 40.4% Chiffre d'affaires 486.2 257.9 88.5% 88.0% Corporate EBITDA ajusté (IFRS 16) 19.7 (144.5) Marge de corporate EBITDA ajusté 4.0% Résultat opérationnel (5.7) (178.8) 96.8% Résultat courant avant impôts (49.5) (228.4) -78.3% Bénéfice/Perte net(te) (46.1) (181.2) -74.6% Flux de trésorerie disponibles corporate 16.2 (159.5) Dette nette corporate - fin de période 266.0 1 250.5

NB: La flotte moyenne et le taux d’utilisation incluent la Mobilité Urbaine. Les données historiques ont été ajustées en conséquence

Résultats financiers du S1 2021

En millions d'euros, sauf mention particulière S1 2021 S1 2020 % Variation % Variation à périmètre et

taux de change constants Volumes de jours de location (en millions) 26.0 27.0 -3.7% -3.7% Flotte moyenne (en milliers) 198.7 275.5 -27.9% -27.9% Taux d'utilisation financière de la flotte 72.4% 53.9% Chiffre d'affaires 842 815 3.3% 3.6% Corporate EBITDA ajusté (IFRS 16) (25) (209) Résultat opérationnel (90.0) (267.2) Résultat courant avant impôts (131.6) (363.5) -63.8% Bénéfice/Perte net(te) (122.7) (286.2) Flux de trésorerie disponibles corporate (83.8) (296.3) Dette nette corporate - fin de période 266.0 1 250.5

NB: La flotte moyenne et le taux d’utilisation incluent la Mobilité Urbaine. Les données historiques ont été ajustées en conséquence

Aucun changement de périmètre n'est intervenu entre le 1er semestre 2021 et le 1er semestre 2020. Pour rappel, les 2 dernières acquisitions réalisées par le Groupe ont été Fox Rent A Car aux USA, consolidé en novembre 2019, et les franchisés en Norvège et en Finlande, en juillet 2019.

COMPTE DE RESULTAT DU PREMIER SEMESTRE 2021

Présentation des comptes : les comptes du S1 2020 et du S1 2021 sont présentés selon la norme IFRS 16, sauf mention explicite.

Le chiffre d’affaires et le compte de résultat s’analysent à périmètre et à taux de change constants. Les variations à données publiées sont présentées en Annexe.

En millions d'euros S1 2021 S1 2020 % Variation à périmètre et

taux de change constants S1 2019 PF % Variation à périmètre

constant* Chiffre d'affaires 841.9 814.8 3.6% 1 440.7 -41.6% Taille moyenne de la flotte (en milliers) 198.7 275.5 -27.9% 324.3 -38.7% Nombre de jours de location facturés (en million) 26.0 27.0 -3.7% 43.7 -40.5% Taux d'utilisation 72.4% 53.9% 74.6% Coûts de détention de la flotte, hors interêts estimés inclus dans les locations simples (238.2) (333.6) 28.5% (380.1) 37.3% Coûts variables (309.5) (322.3) 3.5% (494.0) 37.3% Coûts liés aux dépenses marketing (6.7) (10.3) 35.5% (21.0) 68.3% Charges financières relatives à la flotte (46.6) (58.1) 19.3% (66.5) 30.0% Coûts directs et variables (600.9) (724.4) 16.7% (961.6) 37.5% Marge après coûts directs 241.0 90.4 164.6% 479.2 -49.7% Marge 28.6% 11.1% 33.3% Frais généraux du réseau (125.3) (152.9) 17.4% (218.0) 42.5% Frais généraux du siège (140.5) (146.2) 3.7% (186.0) 24.5% Coûts fixes et semi-fixes (265.8) (299.0) 10.7% (404.0) 34.2% Corporate EBITDA Ajusté (IFRS 16) (24.8) (208.7) 75.1 Marge 5.2% Dotations aux amortissements (68.4) (77.1) 11.8% (75.1) 9.0% Charges et produits non courants (18.5) (20.4) (26.0) Résultat financier hors flotte (42.3) (57.3) 25.8% (76.6) 44.8% Coûts financiers nets de restructuration 22.3 - - dont l'impact sur les charges et produits non courants (13.6) - - dont l'impact sur les coûts financiers (IFRIC 19 & Coûts de transaction) 35.9 - - Résultat avant impôts (131.6) (363.5) (102.6) Impôt sur le résultat 8.8 77.2 22.4 Quote-part dans le résultat des entreprises comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence - - (0.1) Résultat net incl. IFRS 16 (122.8) (286.2) (80.3)

*Variation à périmètre constant : ceci fait référence à la variation entre le S1 2019 et le S1 2021. Le périmètre constant inclut Fox, consolidé en novembre 2019 & les franchisés en Finlande et en Norvège en juillet 2019.

Coûts variables : Coûts liés au C.A, coûts liés à la location, coûts d'exploitation de la flotte et autres.

La flotte moyenne et le taux d’utilisation incluent la Mobilité Urbaine.

1. Du Chiffre d’Affaires à la MADC au premier semestre 2021

Fort rebond du chiffre d’affaires au 2ème trimestre 2021

Comme nous l’indiquions dans nos publications précédentes, et comme le reflète le tableau de Chiffre d'Affaires ci-dessous, l'organisation du Groupe est désormais structurée autour de 3 Service Lines afin

de mieux répondre aux différents cas d'usage de la mobilité et, en fonction de ces cas d’usage, concevoir des offres appropriées ainsi qu’un parcours client adapté.

▪ Clientèle Loisirs : attentes focalisées sur la compétitivité et la rapidité du service – Principal cas d’usage : voyages loisirs.

▪ Clientèle Professionnels : opérations planifiées et contractualisées, demande de flexibilité et de qualité de service, avec un réseau fort - Principaux cas d'usage : véhicules de remplacement, voyages d'affaires, véhicules de flottes entreprises, mobilité locale pour les entreprises.

▪ Clientèle de Proximité : recherche d'une plus grande accessibilité du service, consommation « à la demande » - Principaux cas d'usage : substitut à la voiture individuelle, mobilité locale comme l’autopartage.

Sur une base pro forma (c'est-à-dire à périmètre et taux de change constants), le chiffre d'affaires total est en hausse de +3,6% pour s'établir à 842 millions d’euros au S1 2021 par rapport au S1 2020, les journées de location étant en baisse de 3,7%. Ceci donne une image contrastée entre les 2 trimestres : -36% au 1er trimestre 2021 et +88% au 2ème trimestre 2021 malgré l'absence de « l'effet Pâques ». La performance du premier trimestre traduit la forte incidence de l'interdiction de voyager et des divers confinements, qui contraste avec la performance extrêmement solide des deux premiers mois de 2020. Le fort rebond du 2ème trimestre 2021 s’explique par l'assouplissement des restrictions de circulation et de voyage et la pénurie de l’offre qui a permis d'augmenter les tarifs, et une base de comparaison très faible au 2ème trimestre 2020. Comme au premier trimestre 2021, la performance du deuxième trimestre 2021 provient des marchés domestiques, de la croissance remarquable aux États-Unis et de la demande robuste et continue de Vans & Trucks, stimulée par la livraison à domicile / le commerce électronique et le lancement de nouveaux services / solutions.

Par rapport au T2 2019, volumes et tarifs se sont graduellement redressés mois après mois au T2 2021: -47% en avril, -39% en mai et -37% en juin, soit une baisse globale de -41%.

En millions d'euros S1 2021 S1 2020 % Variation % Variation à taux de

change constants Proximité 95.5 112.9 -15.5% -16.0% Professionnels 286.2 297.5 -3.8% -4.3% Loisirs 254.1 222.9 14.0% 16.3% CARS 635.8 633.3 0.4% 0.7% VANS & TRUCKS 172.4 145.1 18.9% 18.5% Produits des activités de location de véhicules (dont la Mobilité) 808.2 778.4 3.8% 4.1% Autres produits associés à la location de véhicules (dont les activités de franchise) 33.7 36.4 -7.3% -6.7% Chiffre d'affaires 841.9 814.8 3.3% 3.6%

En millions d'euros T2 2021 T2 2020 % Variation % Variation à taux de

change constants Proximité 56.8 39.5 43.7% 42.4% Professionnels 156.1 109.9 42.1% 40.3% Loisirs 167.1 34.8 380.7% 400.4% CARS 380.0 184.2 106.3% 105.8% VANS & TRUCKS 87.3 66.0 32.3% 31.6% Produits des activités de location de véhicules (dont la Mobilité) 467.3 250.2 86.8% 86.2% Autres produits associés à la location de véhicules (dont les activités de franchise) 18.9 7.7 145.8% 145.4% Chiffre d'affaires 486.2 257.9 88.5% 88.0%

CARS : Le chiffre d'affaires a plus que doublé pour s'établir à 380 millions d’euros au T2 2021 par rapport au T2 2020, grâce à une hausse des volumes (+59%) et une forte augmentation des prix (+30%) due à une demande bien supérieure à l'offre ainsi qu'à une diminution de la durée de location. Parmi les 3 Service Lines, la Service Line Loisirs a enregistré la plus forte croissance (multiplication par 5 du chiffre d'affaires), grâce au segment Low-Cost.

L'analyse ci-dessous détaille la performance de la BU CARS par Service Line :

Service Line Loisirs : concerne principalement l'activité aéroportuaire et les gares, a bénéficié du fort rebond du segment Low-Cost, porté par Goldcar en Espagne et Fox Rent A Car aux États-Unis. Pourtant, le trafic international n'est pas encore revenu à la normale.

concerne principalement l'activité aéroportuaire et les gares, a bénéficié du fort rebond du segment Low-Cost, porté par Goldcar en Espagne et Fox Rent A Car aux États-Unis. Pourtant, le trafic international n'est pas encore revenu à la normale. Service Line Professionnels : a bénéficié de solutions à long terme (LTS) qui apportent agilité et flexibilité aux entreprises dans un environnement incertain.

: a bénéficié de solutions à long terme (LTS) qui apportent agilité et flexibilité aux entreprises dans un environnement incertain. Service Line Proximité : La mobilité locale à la demande s'est fortement redressée au deuxième trimestre 2021, grâce aux volumes et aux tarifs favorables dus à la pénurie de véhicules et à l’augmentation du nombre d'heures minimum de location à 4 heures à partir d'avril 2021 dans toutes les villes. Cela confirme l'évolution de la clientèle urbaine vers des alternatives à la possession d'un véhicule, avec une forte proportion de clients fidèles.

VANS & TRUCKS : la BU a réalisé d'excellentes performances, retrouvant ses niveaux de 2019 : le chiffre d'affaires a augmenté de +31% pour s'établir à 87 millions d’euros au T2 2021 par rapport à la même période l'année précédente. La performance est principalement due à la croissance des volumes, stimulée par un appétit croissant pour les Supersites qui correspondent parfaitement à la demande des clients corporate et par le succès du lancement de nouvelles solutions à long terme (LTS). Comme aux trimestres précédents, ces robustes performances ont également bénéficié de la livraison à domicile / du commerce électronique.

MADC (Marge sur Coûts Directs) : de solides performances grâce à une excellente gestion de la flotte et à un modèle de coûts plus flexible

La MADC a été multipliée par 2,7 pour atteindre 241 millions d’euros au S1 2021, contre 90 millions d’euros au S1 2020, traduisant une forte amélioration de la rentabilité MADC à 28,6% (contre 11,1% au S1 2020), proche du niveau de marge enregistré au S1 2019, à 33,3%3.

Le Groupe a continué à se focaliser sur l'adaptation des coûts de détention et des coûts variables liés à la flotte grâce à un modèle plus flexible, basé sur des programmes de rachat et des relations à long terme avec les constructeurs automobile (OEMs). L’évolution de la taille de la flotte a été contrastée sur le premier semestre, avec deux temps distincts :

- Une réduction de 36 % vs T1 2020 et de 13% vs T4 2020 en moyenne sur le premier trimestre 2021 amenant la flotte à 187.000 véhicules,

- Pour la première fois depuis le mois d’août 2020, un « in-fleeting » sur le T2 2021 pour prendre en compte une augmentation de la demande sur la période estivale : cela représente une augmentation de 34 % à la fin du mois de juin 2021 et un total de 251.000 véhicules et une augmentation de 12% sur une moyenne de 210.000 véhicules.

Cette capacité à ajuster la flotte à des niveaux adéquats a permis au Groupe d’améliorer très significativement le taux d’utilisation, à 72,4% sur le S1 2021 vs 53,9% sur le S1 2020.

Globalement, le Groupe a réduit ses coûts directs et variables de 16,7 % à 601 millions d’euros vs S1 2020, alors que, dans le même temps, le chiffre d’affaires a progressé de 3,6%. Cette bonne performance a été principalement générée par une baisse bien pilotée des coûts de détention de la flotte (à -29% à 238 millions d’euros) ainsi que par des conditions très favorables de revente des véhicules de la flotte « à risque ».

Les coûts variables, qui sont plus en lien avec le chiffre d’affaires, ont baissé quant à eux de 3,5% sur le premier semestre pour un même C.A. en croissance de 3,6%.

Enfin, les coûts de financement de la flotte ont été réduits de 19% à 47 millions d’euros sur S1 2021.

2 - De la Marge sur Coûts Directs à l’EBITDA Corporate Ajusté au S1 2021 : un corporate EBITDA positif au T2 2021

Comparé à S1 2019 : dans le cadre du plan d’adaptation des coûts initié en 2020, le Groupe a réalisé une performance exceptionnelle en abaissant ses coûts fixes et semi-fixes de 34% par rapport au premier semestre 2019 (pro forma), de manière à les adapter à une demande réduite. Durant la même période, le chiffre d’affaires avait baissé de 42%.

Le Groupe a continué à diminuer ses coûts fixes et semi-fixes au premier semestre 2021 en optimisant les coûts du réseau et des sièges sociaux : mesures de chômage partiel, réduction des dépenses externes, poursuite des renégociations de loyers avec les propriétaires du réseau et de sièges sociaux, fermetures de stations (permanentes et temporaires) à hauteur de 25% du réseau en 2019 ou réduction des horaires d'ouverture.

Comparé à S1 2020 : les coûts fixes et semi-fixes sont en baisse de -11% pour s'établir à 266 millions d’euros au S1 2021. Cette baisse provient principalement de la baisse des coûts du réseau (-17%) et dans une moindre mesure, de celles des sièges (4%) ainsi que des mesures d’accompagnement du chômage partiel en 2020.

Et au final, comparé au premier trimestre 2021, les coûts fixes et semi-fixes n’ont augmenté que de 5%, avec un chiffre d’affaires en progression de 37%.

Cela a permis au Groupe de générer un Corporate EBITDA positif de 20 millions d'euros au T2 2021. Les pertes ont été fortement réduites, à -25 millions d'euros au premier semestre 2021 contre -209 millions d'euros à la même période l'année dernière.

3 - De l’EBITDA Corporate Ajusté au Résultat Net Groupe

Produits et charges financiers non liés à la flotte : les coûts de financement nets non liés à la flotte ont diminué de 26%, pour s'établir à -42,3 millions d’euros au S1 2021 contre -57,3 millions d’euros au S1 2020, en raison de l'impact positif de la transformation en capital des obligations 2024 et 2026, qui a été partiellement compensée par les nouveaux intérêts sur le prêt garanti par l'Etat encourus au S1 2021 et à l’augmentation du coût accru de facilités (TLB et RCF) mises en place à l’issue de la restructuration.

Les charges non récurrentes ont été réduites à -18,5 millions d'euros au S1 2021 (vs -20,4 millions d’euros au S1 2020). S'inscrivant dans la continuité du plan « Reboot », lancé en 2020, elles reflètent principalement les mesures d'adaptation mises en œuvre au sein du siège et dans l'ensemble du réseau pour rapidement aligner la base de coûts à la nouvelle taille de l'entreprise.

Frais financiers de restructuration nets : +22,3 millions d'euros au premier semestre 2021, enregistrés au T1 2021, qui se ventilent en 13,6 millions d’euros de frais de restructuration (comptabilisés dans le compte de résultat) et +35,9 millions d'euros de produits non monétaires (dont 48 millions d'euros comptabilisés selon les normes comptables IFRIC 19, provenant de la différence entre la valeur comptable de la dette convertie en instruments de capitaux propres et la juste valeur de ces instruments à la date de la transaction; et -12 millions d’euros d'annulation de coûts de transaction antérieurs).

Pertes avant Impôts, en raison de ce qui précède, elles ont été considérablement réduites, passant de -364 millions d'euros au premier semestre 2020 à -132 millions d'euros au premier semestre 2021.

Impôts : +9 millions d’euros au S1 2021 contre +77 millions d’euros au S1 2020, reflétant une approche prudente avec une activation moindre des pertes fiscales reportées par rapport à la même période l'année dernière.

Résultat net : le Groupe a enregistré une perte nette de -123 millions d'euros au premier semestre 2021, contre une perte de 286 millions d'euros à la même période l'année dernière.

FREE CASH FLOW ET ENDETTEMENT CORPORATE NET AU S1 2021

Flux de Trésorerie d’Exploitation Corporate au premier semestre 2021

Le Groupe a considérablement amélioré ses flux de trésorerie d'Exploitation Corporate au premier semestre 2021, grâce à un EBITDA positif au deuxième trimestre 2021 et à une forte augmentation de la variation de ses besoins en fonds de roulement, grâce à l'accent mis sur le recouvrement des créances, sur le pré-paiement auprès des brokers et tours opérateurs et grâce à la réduction des dépenses de location liées à la fermeture des stations.

Le cash-flow opérationnel du Groupe est devenu positif à hauteur de 16 millions d'euros au deuxième trimestre 2021, après avoir été négatif de 100 millions d'euros au premier trimestre 2021.

En millions d'euros T1 2021 T1 2020 T1 2019 Corporate EBITDA ajusté (24.8) (208.6) 81.8 Remboursement des dettes de location (dans le cadre de l'IFRS 16) (43.0) (53.4) (50.4) Autres produits et charges non courantes (18.3) (21.2) (25.6) Acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles, nettes de la valeur nette des actifs cédés (26.5) (24.8) (40.5) Variations du besoin en fonds de roulement et des provisions 41.1 8.2 86.0 Impôts payés (12.4) 3.6 (9.5) Flux de trésorerie corporate disponible (83.8) (296.3) 41.9

Hausse limitée de l’Endettement Net Corporate 4 au 30 juin 2021 par rapport au 31 mars 2021

Le Groupe conserve une situation financière saine avec un Endettement Net Corporate de 266 millions d’euros à fin juin 2021 contre 93 millions d’euros 5 au 31 décembre 2021, soulignant une réduction d'un tiers: 67 millions d’euros au T2 2021 après 106 millions d’euros au T1 2021.

Le Groupe affiche une liquidité saine de 447 millions d’euros au 30 juin 2021 contre 515 millions d’euros au 31 mars 2021.

CONNECT PLAN : ACCELERATION DE LA TRANSFORMATION DU GROUPE AU PREMIER SEMESTRE 2021

Au premier semestre 2021, le Groupe s'est particulièrement attaché à mettre en place les premiers jalons de sa feuille de route « Connect » :

Pour répondre à un besoin croissant de flexibilité, et dans la lignée de la mise en place de nouvelles stratégies « go to market » par Service Lines, Europcar Mobility Group a lancé des offres innovantes pour faciliter le quotidien des professionnels, grâce à des solutions d'abonnement modulables moyen & long terme : « Flex », « Superflex » et « DuoFlex ». Ces offres constituent des solutions de rupture modernes qui remplacent la location ou la détention de véhicules à durée déterminée étant donné qu'elles sont fondées sur la commodité d'un abonnement mensuel, sans qu'il soit nécessaire de s'engager sur une longue durée fixe.

Dans le cadre de la feuille de route stratégique visant à développer le programme « One Connected Fleet », le Groupe est en phase avec son planning de montée en puissance :

67% de la flotte déjà connectée au Royaume-Uni à ce jour et Europcar Mobility Group prévoit d'atteindre 100% à la fin de 2021.

T1 2022 : 100 % de la flotte de Vans & Trucks sera connectée en France, en Italie, en Espagne et au Portugal.

Année 2022 : ~2/3% de la flotte du Groupe sera connectée.

2023 : 100% de la flotte du Groupe sera connectée.

Key'n Go : est une solution d'accès direct au véhicule, gérée par Goldcar, marque Low-Cost d'Europcar Mobility Group, présente dans 35 aéroports de loisirs clés en Europe du Sud. Les offres "Key'n Go" sont parfaitement adaptées aux attentes des voyageurs, notamment suite à la pandémie de Covid-19 : 1/ C'est une solution rapide : nul besoin de longues formalités administratives pour obtenir les clés du véhicule, pas de file d'attente ; 2/ Simple et sans surprise : avec « Key'n Go », couverture d'assurance et assistance routière sont comprises dans le prix de la location ; 3/ Sans contact, offrant ainsi une sécurité supplémentaire à ceux qui souhaitent limiter les interactions humaines et voyager en toute confiance. A l'arrivée, les clients peuvent accéder directement à leur véhicule (soigneusement nettoyé et désinfecté entre chaque location, dans le cadre du « Programme de sécurité » d'Europcar Mobility Group).

One sustainable fleet : lancé en 2019, ce programme vise à atteindre plus d'1/3 de véhicules « verts » (électriques, hybrides rechargeables et hybrides) au sein de sa flotte d'ici fin 2023. Ils représentent ~6,5% de la flotte totale à ce jour contre 3% en 2020.

Les étapes de la phase 1 du tout nouveau système informatique du Groupe, unifié et fortement intégré, ont été franchies avec succès, en commençant par le Portugal en juin, avant un déploiement progressif à travers le monde.

Il s'agit d'une étape clé dans le parcours du Groupe vers des opérations et des parcours clients entièrement digitalisés à grande échelle.

PERSPECTIVES 2021

Le Groupe affiche un optimisme raisonnable pour le 3ème trimestre 2021, avec un tableau contrasté dans les différents pays :

Poursuite de la forte reprise dans le secteur Voyage & Loisirs aux États-Unis (les voyageurs font des réservations plus immédiates, même pour des voyages plus lointains).

Europe : reprise graduelle mais volatile en raison de la propagation rapide du variant delta, du rythme de déploiement des campagnes de vaccination et du passe sanitaire de l'UE.

L'impact positif sur les tarifs devrait se poursuivre sous l’effet d’une demande supérieure à l'offre, compte tenu de la pénurie persistante de semi-conducteurs et des réductions importantes des flottes dans le secteur au cours des derniers mois, afin de limiter l’impact de la pandémie en s’alignant sur une demande réduite

Compte tenu du contexte, le Groupe n'est pas, à ce stade, en mesure de donner une prévision détaillée pour l'exercice 2021. Néanmoins, sous réserve d’une potentielle nouvelle détérioration de l’environnement business liée à un durcissement des restrictions de circulation et de voyage ainsi qu’une aggravation de la pénurie de semi-conducteurs :

Le Groupe est confiant dans sa capacité à réaliser une croissance significative de son chiffre d'affaires 2021 comparé à 2020, grâce à : La résilience de la demande domestique. La résilience de la capacité de génération de chiffre d'affaires par la BU Vans & Trucks et alimentée par les premiers résultats liés au lancement de nouvelles solutions de services pour les entreprises. Un impact positif de la hausse des prix de location sur les bénéfices du Groupe

Le Groupe prévoit une dette nette corporate située entre 300 et 350 millions d’euros pour l’exercice 2021.

Le Groupe a bien avancé dans le déploiement de sa feuille « Connect » grâce à la mise en œuvre de nouveaux moteurs de croissance (voitures connectées, LTS, flotte durable) ainsi qu’à son système informatique unifié et fortement intégré.

A propos d ‘Europcar Mobility Group

Europcar Mobility Group, société cotée sur Euronext Paris, est l’un des principaux acteurs du secteur de la mobilité ; Il a pour mission de proposer des solutions responsables et durables qui représentent des alternatives attractives à la possession de véhicules. Dans cette optique, le Groupe propose une large gamme de services de location de voitures et d'utilitaires - que ce soit pour quelques heures, quelques jours, une semaine, un mois ou plus - avec une flotte déjà " C02 light ", équipée des dernières motorisations, et qui sera de plus en plus " verte " dans les années à venir (plus d'un tiers de véhicules électriques et hybrides d'ici 2023).

La satisfaction des clients est au cœur de la mission du groupe et de l’ensemble de ses collaborateurs et cet engagement vient nourrir le développement permanent de nouveaux services dans les 3 Service Lines du groupe : Professionnel, Loisir et Proximité, qui répondent chacun à des besoins spécifiques et des cas d’usage pour à la fois les entreprises et les particuliers ; les 4 marques majeures du Groupe étant : Europcar® - le leader Européen de la location de véhicules, Goldcar® - la plus importante société de location de véhicules Low-Cost en Europe, InterRent® – marque « mid-tier » à destination des clients loisirs et Ubeeqo® – leader européen du car-sharing (BtoB, BtoC). Europcar Mobility Group propose des solutions de mobilité dans le monde entier grâce à un réseau étendu dans plus de 140 pays (y compris des filiales détenues à 100 % - 18 en Europe, 1 aux États-Unis, 2 en Australie et en Nouvelle-Zélande - complétées par des franchises et des partenaires).

Pour de plus amples détails, consulter notre site web: www.europcar-mobility-group.com

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives fondées sur des opinions et des hypothèses actuelles relatives à des évènements futurs. Ces déclarations prospectives peuvent inclure des prévisions et des estimations et leurs hypothèses sous-jacentes, des déclarations concernant des plans, des objectifs, des intentions et/ou des attentes concernant des résultats financiers, des évènements, des opérations et des services et le développement de produits futurs, ainsi que des déclarations concernant la performance ou des évènements. Les déclarations prospectives sont généralement identifiées par les termes « s’attend à », « prévoit », « pense », « a l’intention de », « estime », « planifie », « projette », « peut », « pourrait », « devrait », ou ces mêmes expressions et autres similaires à la forme négative. Les déclarations prospectives ne sont pas la garantie des performances futures et sont soumises à des risques inhérents, des incertitudes et des hypothèses concernant Europcar Mobility Group, ses filiales et investissements, aux tendances de leur secteur, aux dépenses d’investissement et acquisitions futures, à l’évolution des passifs éventuels, à l’évolution de la conjoncture économique mondiale, ou à celle relative aux principaux marchés d’Europcar Mobility Group, aux conditions concurrentielles sur le marché et aux facteurs réglementaires. Ces évènements sont incertains et leur issue pourrait se révéler différente des attentes actuelles, ce qui pourrait affecter les objectifs annoncés. Les résultats réels peuvent différer significativement de ceux qui sont projetés ou sous-entendus dans les présentes déclarations prospectives. Les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué ne sont valables qu’à la date du présent communiqué de presse. Sous réserve de dispositions légales applicables, Europcar Mobility Group n’assume aucune obligation de réviser ni de mettre à jour les déclarations prospectives à la lumière de nouvelles informations ou d’évènements futurs. Les résultats et performances du Groupe peuvent également être affectés par divers risques et incertitudes, y compris de façon non exhaustive, les risques mentionnés dans la rubrique « Facteurs de risques » du document d’enregistrement universel enregistré par l’Autorité des marchés financiers le 6 mai 2020 et également disponible sur le site Internet du Groupe : www.europcar-mobility-group.com. Le présent communiqué de presse ne contient pas ou ne constitue pas une offre ou une sollicitation d’achat de valeurs mobilières en France, aux États-Unis ou dans une quelconque juridiction. “

Les informations réglementées relatives à ce communiqué de presse sont disponibles sur le site web:

https://investors.europcar-group.com/results-center

www.europcar-mobility-group.com

1 Base pro forma : à taux de change et périmètre constants

2 Source : ECDC (Centre européen de prévention et de contrôle des maladies)

3 S1 2019 proforma : à périmètre constant

4s passifs liés aux baux

5 Proforma de la restructuration financière

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210728005831/fr/