EUROPCAR MOBILITY GROUP met le cap sur 2023

Europcar Mobility Group progresse de 1,78% à 6 euros sur la place de Paris, après avoir dévoilé sa feuille de route stratégique pour la période 2020-2023. Baptisée « Shift 2023 », cette dernière vise à poursuivre la croissance rentable du loueur de véhicules. Dans le détail, Europcar vise à horizon 2023 un doublement de sa base de clients actifs à 15 millions, ainsi qu’un chiffre d’affaires supérieur à 4 milliards d’euros (contre 2,93 milliards l’an dernier).Cela passera notamment par une augmentation significative de la contribution des activités de mobilité urbaine, qui devrait représenter 10% du chiffre d'affaires du groupe en 2023.En parallèle, le spécialiste de la location de véhicules vise à horizon 2023 un Corporate Ebitda ajusté publié supérieur à 500 millions d'euros (hors Impact de la norme IFRS 16). En 2018, le groupe avait publié un Corporate Ebitda ajusté de 327 millions d'euros.Globalement, Europcar explique que ses objectifs seront atteints à travers " 2 ‘batailles' : augmenter le cœur de métier – renforcement des activités de location de voitures et d'utilitaires, changement d'échelle des activités de mobilité urbaine – tout en développant les services aux entreprises.Enfin, Europcar ajoute que " l'allocation de capital sera équilibrée entre l'accélération de la croissance et le retour aux actionnaires, en maintenant une forte discipline financière afin de délivrer une solide conversion en ‘Operating cash-flow' et en conservant un Corporate Leverage compris entre 2 et 2,5 fois son Corporate Ebitda ".