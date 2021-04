EUROPCAR MOBILITY GROUP : RÉSULTATS ANNUELS 2020 07/04/2021 | 19:19 Envoyer par e-mail :

> 1 MILLIARD D’EUROS D’ÉCONOMIES RÉALISÉES EN 2020 & BAISSE SUBSTANTIELLE DE LA CONSOMMATION DE TRÉSORERIE AU SECOND SEMESTRE 2020 RESTRUCTURATION FINANCIÈRE MENÉE EN UN TEMPS RECORD, PERMETTANT AU PLAN STRATÉGIQUE « CONNECT » DE GÉNÉRER DANS L’AVENIR UNE CROISSANCE DURABLE ET RENTABLE Regulatory News: Europcar Mobility Group (Paris:EUCAR) : FAITS MARQUANTS DU 4ÈME TRIMESTRE ET DE L’ANNÉE 20201 Exercice 2020 : EBITDA Corporate ajusté (IFRS 16): -172 M€ (versus +389 M€ en 2019) pour un chiffre d’affaires en baisse de 2 -45% pour s’établir à 1.761 M€.

Mesures de réduction dynamique des coûts pour s'adapter et faire face au nouveau contexte, bien au-delà du budget initial prévu de 850 M€ : ~1 milliard € d'économies réalisées en 2020, soit plus de 30% de réduction de la base de coûts par rapport au scénario d'avant Covid-19.

et faire face au nouveau contexte, bien au-delà du budget initial prévu de 850 M€ : ~1 milliard € d’économies réalisées en 2020, soit plus de 30% de réduction de la base de coûts par rapport au scénario d’avant Covid-19. Résultat net Groupe de -645 M€, dont -249M€ d’éléments non récurrents et de dépréciation d’actifs.

Forte réduction de la consommation de trésorerie au 2 nd semestre 2020 à 175 M€ vs 371 M€ au 1 er semestre 2020.

semestre 2020 à 175 M€ vs 371 M€ au 1 semestre 2020. Dette nette corporate (proforma de la restructuration financière) de 93 M€ au 31 décembre 2020 (1.426 M€ publié) et liquidités proforma de 587 M€. Quatrième trimestre 2020 : Résultats du 4 ème trimestre 2020 pénalisés par la seconde vague de Covid-19, du fait des restrictions de circulation et de voyage. En revanche, bonne résilience des marchés domestiques et Vans & Trucks.

Sur une base proforma 2 , le CA du Groupe est en baisse de -42.5% pour s'établir à 409 M€ au 4 ème trimestre par rapport au 4 ème trimestre 2019, avec un impact limité sur l'EBITDA Corporate ajusté à -18 M€.

, le CA du Groupe est en baisse de -42.5% pour s’établir à 409 M€ au 4 trimestre par rapport au 4 trimestre 2019, avec un impact limité sur l’EBITDA Corporate ajusté à -18 M€. 4ème trimestre 2020 : forte réduction de la flotte de -39% à 180.000 véhicules en décembre 2020 vs décembre 2019 – ce qui permet au Groupe d’enregistrer un taux d’utilisation satisfaisant de 70,0% en moyenne au 4ème trimestre 2020 (versus 72,0% au 4ème trimestre 2019) et qui témoigne de la flexibilité de son modèle. PERSPECTIVES 2021 Vision prudente sur le premier semestre 2021 compte tenu de la visibilité encore limitée sur une date de reprise de la demande et de la réduction observée des délais de réservation des clients.

Le Groupe anticipe une croissance de son chiffre d’affaires pour l’exercice 2021, reposant sur les activités clés : Vans & Trucks, clientèle professionnelle et « proximité ».

Le déploiement de « Connect », associé à une réduction de la base de coûts et à une amélioration des conditions de marché, devrait permettre au Groupe de renouer avec la croissance.

En ligne avec ses publications précédentes, le Groupe confirme que, grâce à sa restructuration financière, il dispose d’une trésorerie solide permettant d’accompagner sa relance et le déploiement de « Connect » ; plan stratégique visant à transformer le Groupe autour des besoins et des attentes de ses clients.

Premières réalisations de « Connect » en 2021, autour 4 piliers structurants : flotte / réseau / technologie / organisation. STRUCTURE DU CAPITAL PROFONDÉMENT REMANIÉE SUITE À LA RESTRUCTURATION FINANCIÈRE Le Groupe a remanié sa structure de capital et réduit son endettement en un temps record, par le biais de la conversion de 1.100 M€ de sa dette en fonds propres et d’une augmentation de capital de 255 M€4, finalisée le 26 février 2021. Suite à cette restructuration financière, la dette brute corporate du Groupe s'élève à 905 M€ (contre 2.005 M€ publiés) et la dette nette corporate proforma à 93 M€ (contre 1.426 M€ publiés). À cela s’ajoute une ligne de financement de la flotte, pour un montant de 225 M€. Caroline Parot, Directrice Générale d’Europcar Mobility Group, a déclaré : « En raison des vagues successives de la pandémie de Covid-19, 2020 a été une année particulièrement difficile pour tous les acteurs du secteur du voyage et des loisirs. Notre chiffre d'affaires 2020 a baissé de -45% par rapport à 2019, en raison des interdictions de voyager et des différents confinements, auxquels s’est ajoutée une tendance à l'auto-restriction de la part de voyageurs soucieux avant tout de leur sécurité, impactant fortement le niveau d'activité de nos business units Cars et Low-Cost tout au long de l'année, comme en témoignent leurs résultats. Néanmoins, les marchés domestiques ont fait preuve d'une bonne résilience, soutenus par la demande intérieure, et nos business units Vans & Trucks et Urban Mobility ont réalisé de bonnes performances, en dépit du contexte. Notre restructuration financière et un plan d’adaptation drastique de nos coûts permettent aujourd’hui au Groupe de bénéficier d’une base de coûts réduite et de liquidités solides. Grâce à leur forte capacité d’adaptation et une grande réactivité, nos équipes sont aujourd’hui pleinement mobilisées par l’exécution de notre plan de transformation « Connect ». Ce plan prend en compte les évolutions des besoins et attentes de nos clients. Il va nous permettre d’accélérer notre transformation et de repenser nos services, avec l’ambition de devenir un leader des solutions de mobilité flexibles, connectées, digitales et durables. Bien que les campagnes de vaccination soient en cours de déploiement, nous restons prudents sur les niveaux d’activité de 2021. Néanmoins, je suis convaincue que nous connaîtrons un fort rebond de nos activités dès que le contexte sanitaire et les conditions de marché s’amélioreront, comme cela est déjà le cas pour notre filiale US. » Europcar Mobility Group vous invite à participer à sa conférence téléphonique sur les résultats annuels de l’exercice 2020 qui se tiendra : Mercredi 7 Avril 2021 à 18h00 (CET) Numéros de conférence téléphonique : France : +33 (0)1 70 72 25 50

Allemagne : +49 (0)89 20303 5709

UK : +44 (0)330 336 9125

USA : +1 929-477-0324 Code de confirmation : 8160286 Webcast : https://globalmeet.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1435149&tp_key=802d98181a La présentation des résultats de l’exercice 2020 est disponible dans la rubrique « Information financière » du site web du Groupe : https://investors.europcar-group.com/results-center. Résultats financiers de l’exercice 2020 En millions d'euros, sauf mention particulière 12M 2020 12M 2019 % Variation % Variation à

périmètre et taux de

change constants Volumes de jours de location (en millions) 56.4 91.0 -38.0% -41.2% Flotte moyenne (en milliers) 247.7 328.0 -24.5% -28.3% Taux d'utilisation financière de la flotte 62.2% 76.0% Chiffre d'affaires 1 760.9 3 022.4 -41.7% -45.2% Corporate EBITDA ajusté (IFRS 16) (172.0) 388.7 Marge de corporate EBITDA ajusté 12.9% Résultat opérationnel (500.4) 246.8 Bénéfice/Perte net(te) (644.8) 29.6 Flux de trésorerie disponibles corporate (418.7) 118.2 Dette nette corporate - fin de période 1 426.2 880.0 Changement de périmètre : l’acquisition de Fox Rent A Car, consolidée en novembre 2019, ainsi que celle des franchisés en Norvège et en Finlande, consolidés en juillet 2019, sont comprises dans le calcul du « % de variation à périmètre et taux de change constants ». Présentation des comptes de gestion Les exercices 2019 et 2020 intègrent la performance de la BU « Urban Mobility » dans le Corporate EBITDA.

Sauf indication contraire, les comptes 2019 et 2020 sont présentés conformément à la norme IFRS 16. Résultats financiers du 4ème trimestre 2020 En millions d'euros, sauf mention particulière T4 2020 T4 2019 % Variation % Variation à

périmètre et taux de

change constants Volumes de jours de location (en millions) 13.4 21.5 -37.5% -38.8% Flotte moyenne (en milliers) 208.8 325.1 -35.8% -36.9% Taux d'utilisation financière de la flotte 70.0% 72.0% Chiffre d'affaires 409.0 707.7 -42.2% -42.5% Corporate EBITDA ajusté (IFRS 16) (17.8) 59.5 Marge de corporate EBITDA ajusté 8.4% Résultat opérationnel (252.1) 21.7 Bénéfice/Perte net(te) (348.9) (30.5) Flux de trésorerie disponibles corporate (76.3) 9.1 Dette nette corporate - fin de période 1 426.2 880.0 COMPTE DE RÉSULTATS DE L’ANNÉE 2020 Comme tous les acteurs du secteur des Voyages et des Loisirs, le Groupe a été très fortement pénalisé par la pandémie de Covid-19, en raison des mesures de confinement et de fermeture des frontières décidées par la plupart des Etats. Cela a particulièrement affecté l'activité dans les aéroports internationaux, alors que les marchés domestiques et l’activité Vans & Trucks ont fait preuve d'une bonne résilience. Europcar Mobility Group a réagi extrêmement rapidement face à cette situation sans précédent, en mettant en œuvre un plan opérationnel et financier (« Reboot ») destiné à atténuer l'impact de la crise, et en déployant des mesures de prévention et de sécurité exigeantes, pour l’ensemble de ses clients comme de ses salariés. Dès mars 2020, le Groupe a ajusté et fait évoluer son modèle opérationnel pour disposer de plus de flexibilité. Sa capacité à adapter et réduire ses coûts, tout en se recentrant sur l'exécution opérationnelle, lui a permis de réaliser plus d’1.000 M€ d’économies (bien au-delà de ses prévisions initiales de 850 M€) par rapport à la base de coûts initiale de 3.000 M€ pour 2020, soit une réduction de 30 % par rapport à 2019. Chiffre d’affaires et compte de résultat à périmètre et taux de change constants, Fox étant consolidé au sein de la BU Low-Cost et les franchisés en Finlande et en Norvège au sein des BU Cars et Vans & Trucks. En millions d'euros 12M 2020 12M 2019 % Variation % Variation à

périmètre et taux de

change constants Chiffre d'affaires 1 760.9 3 022.4 -41.7% -45.2% Taille moyenne de la flotte (en milliers) 247.7 328.0 -24.5% -28.3% Nombre de jours de location facturés (en million) 56.4 91.0 -38.0% -41.2% Taux d'utilisation 62.2% 76.0% Coûts de détention de la flotte, hors interêts estimés inclus dans les locations simples (594.1) (755.8) 21.4% 27.3% Coûts liés à l'exploitation, la location et aux produits des activités ordinaires de la flotte de véhicules (653.4) (1 006.5) 35.1% 39.8% Total des coûts liés à l'exploitation (1 247.5) (1 762.3) 29.2% 34.4% Marge après coûts variables 513.5 1 260.1 -59.3% -60.9% Marge 29.2% 41.7% (12.5)pt (11.7)pt Coûts liés aux dépenses marketing (14.7) (32.6) 54.8% 56.9% Charges financières relatives à la flotte (111.8) (120.2) 7.0% 16.8% Marge après coûts directs 387.0 1 107.3 -65.1% -66.2% Marge 22.0% 36.6% (14.7)pt (13.6)pt Frais généraux du réseau (288.0) (399.3) 27.9% 34.5% Frais généraux du siège (270.9) (319.3) 15.1% 19.5% Corporate EBITDA Ajusté (IFRS 16) (172.0) 388.7 Marge 12.9% Impact IFRS 16 des charges liées aux locaux et parking en location simple (79.2) (74.1) Impact IFRS 16 des coûts liés à l'exploitation (25.0) (36.3) Corporate EBITDA Ajusté excl. IFRS 16 (276.2) 278.3 Marge 9.2% Dotations aux amortissements : (153.4) (150.9) -1.6% -0.4% Dépréciation d'actifs non courants (132.6) (0.6) Charges et produits non courants (115.5) (58.2) Résultat financier hors flotte (112.2) (116.4) 3.6% 7.0% Résultat avant impôts (685.6) 62.5 Impôt sur le résultat 40.9 (32.9) Quote-part dans le résultat des entreprises comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence - - Résultat net (642.3) 38.0 Résultat net (644.8) 29.6 1. Chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2020 et de l’exercice 2020 Chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2020 A données publiées, le chiffre d'affaires Groupe a baissé de -42% pour s'établir à 409 M€ au 4ème trimestre 2020, et de -43% à périmètre et taux de change constants (sur une base proforma). Les résultats ont été affectés par la deuxième vague de Covid-19 qui a entraîné une nouvelle chute de la demande internationale. Néanmoins, le Groupe a enregistré une bonne résilience des marchés domestiques de l’activité Vans & Trucks. En millions d'euros T4 2020 T4 2019 % Variation % Variation à périmètre

et taux de change

constants BU Cars 230.2 488.2 -52.8% -52.0% BU Vans & Trucks 94.8 102.0 -7.1% -6.3% BU Low Cost 69.1 94.1 -26.6% -35.7% BU Mobilités Urbaines 9.7 14.0 -30.9% -28.5% BU International Coverage 5.3 9.3 -43.4% -43.4% Chiffre d'affaires 409.0 707.7 -42.2% -42.5% La BU Cars et dans une moindre mesure la BU Low-Cost ont été les plus impactées, étant donné leur exposition au secteur Loisirs. Cela est dû au fait que les déplacements internationaux ont continué à pâtir des mesures restrictives de circulation imposées par de nombreux pays. A l'inverse, le Groupe a bien résisté sur ses marchés domestiques et son activité Vans & Trucks. Le CA de cette dernière est en baisse de -6% sur une base pro forma, pour atteindre 95 M€ sur le trimestre, avec une croissance positive dans certains pays (Royaume-Uni, Allemagne, Italie, Danemark et Australie). La demande a été soutenue dans le secteur de la livraison à domicile / e-commerce, avec un pic pendant la période de Noël, pour les solutions à long-terme (LTS) et les contrats à moyen-terme pour les PME. La mobilité urbaine a enregistré de bonnes performances dans ce contexte de crise, grâce à des durées de location plus longues et une évolution positive de ses tarifs, confirmant ainsi une augmentation de la demande des clients pour des solutions de services urbains flexibles (vs la possession d’un véhicule). Chiffre d’affaires de l’exercice 2020 A données publiées, le chiffre d'affaires total a diminué de -42% pour s'établir à 1.761 M€ en 2020 et de -45% à périmètre et taux de change constants (c.-à.-d. sur une base proforma), en raison de la pandémie de Covid-19. Après de solides performances sur les 2 premiers mois de l'année (+3,6% de croissance du chiffre d'affaires), le Groupe a enregistré une baisse de -10% de son chiffre d'affaires pro forma au T1 2020, -69% au T2 2020, -50% au T3 2020 et -43% au T4 2020. Sur l'ensemble de l'année 2020, le chiffre d'affaires aéroportuaire est en baisse de -63% contre -29% pour le chiffre d'affaires hors aéroport. En millions d'euros 12M 2020 12M 2019 % Variation % Variation à périmètre

et taux de change

constants BU Cars 1 087.9 2 157.4 -49.6% -49.7% BU Vans & Trucks 323.1 365.7 -11.7% -12.1% BU Low Cost 284.4 410.6 -30.7% -52.1% BU Mobilités Urbaines 41.7 49.0 -14.8% -13.9% BU International Coverage 23.9 39.7 -40.0% -40.0% Chiffre d'affaires 1 760.9 3 022.4 -41.7% -45.2% BU Cars : résultats fortement pénalisés dans l'ensemble par l’effondrement des déplacements internationaux. L'activité Corporate a été moins touchée que le secteur des Loisirs, grâce à la durée moyenne et longue des locations. Dans le secteur des loisirs, une partie de la demande s'est déplacée vers les marchés domestiques. BU Low-Cost : chiffre d'affaires fortement impacté par la baisse du trafic des compagnies aériennes, en raison de la poursuite des mesures de restriction et de circulation. BU Vans & Trucks : a réalisé de bonnes performances en se recentrant sur des contrats à moyen-terme, rentables, pour les PME et en tirant parti d'une forte demande de livraisons à domicile. Le Groupe a réussi à gagner des parts de marché en élargissant son offre de services. BU Urban Mobility : a fait preuve d’une bonne résilience de son activité d’auto-partage. 2. De la MACV au Corporate EBITDA au 4ème trimestre 2020 et sur l’exercice 2020 MACV (Marge après Coûts Variables) Le Groupe s'est rapidement attaché à réduire ses coûts variables en restituant / renégociant massivement ses véhicules auprès des équipementiers (OEM) pour répondre à la chute de la demande, grâce à un modèle flexible, qui comprend des programmes de rachat, et grâce à ses relations de longue date avec eux. Comparé à la même période l'année précédente, la flotte a baissé de -29% en moyenne en 2020 (hors acquisition de Fox) pour être ramenée à environ 226 000 véhicules, ce qui correspond à une stabilité au T1 2020, une baisse de -30% au T2 2020, de -43% au T3, et de -39% au T4 2020. Cette stratégie a permis au Groupe d’enregistrer une amélioration sensible de son taux d'utilisation5 depuis le creux du T2 2020 : 40,8% au T2 2020 (77,1% au T2 2019), 72,5% au T3 2020 (80,0% au T3 2019) et 70,0% au T4 2020 (72,0% au T4 2019). Pour l'ensemble de l'année, le taux s'est établi bien en-dessous de celui de l'année précédente (respectivement 62,2% en 2020 contre 76,0% en 2019), et les coûts de détention de la flotte ont diminué de -27%, pour s'établir à 594 M€. Europcar Mobility Group a su contrôler et gérer les coûts d'exploitation et les coûts variables de sa flotte, mettant ainsi en exergue la flexibilité de son modèle économique malgré la forte baisse des volumes : ces coûts ont diminué de -40% pour s’établir à 653M€, notamment ceux liés aux ventes ; ils correspondent à la baisse du chiffre d'affaires et du nombre de véhicules en location. Au total, les coûts de la flotte et les autres coûts d’exploitation variables ont diminué de 34 % en 2020 pour atteindre 1.248 M€. La marge après coûts variables a diminué de 61% pour s'établir à 513,5 M€ en 2020, contre 1.260 M€ en 2019, avec une forte amélioration au 4ème trimestre (35% au T4 2020 contre 29% au T4 2019) grâce au plan d’adaptation des coûts. MACD (Marge après Coûts Directs) Le Groupe a introduit en 2020 un nouvel indicateur, la marge après coûts directs (MACD), afin de mieux refléter l’ensemble des coûts variables, notamment ceux liés au financement de la flotte et ceux relatifs aux dépenses commerciales et marketing. La MACD ressort à 387 M€ avec un ratio marge sur CA en amélioration, à 27,6% sur le 4ème trimestre 2020 (contre 22,0% sur l’ensemble de l’année 2020), démontrant l’efficacité du plan d’adaptation mis en œuvre par le Groupe dès le début de la crise. Les mesures mises en œuvre sur ces coûts variables ont permis de réaliser une économie de 792 M€ 6. EBITDA Corporate Ajusté Au-delà de la réduction des coûts de flotte et coûts variables d’exploitation, le Groupe a réduit ses coûts de réseau et de sièges de 213 M€6. Cette réduction de coûts semi-fixes et fixes a été réalisée grâce à la mise en place du chômage partiel dans tous les pays (fermeture jusqu’à 88% des agences au deuxième trimestre 2020), la poursuite des négociations avec les propriétaires et la réduction drastique ou le report de toutes les dépenses non essentielles ; réduction renforcée par les premiers bénéfices des mesures prises au niveau du réseau et des sièges afin d’aligner les coûts sur un chiffre d’affaires en baisse. Comparé à la base initiale de coûts prévue avant la pandémie, le Groupe a pu réduire ses coûts de 1.005 M€ en 2020, en supprimant 736 M€ au cours des 9 premiers mois de 2020 et 269 M€ au T4 de 2020. Le Groupe a enregistré en 2020 un EBITDA Corporate ajusté de -172 M€ (par rapport à 389 M€ en 2019). 3. De l’EBITDA Corporate ajusté au Résultat Net du Groupe Résultats financiers : les coûts de financement nets non liés à la flotte sont passés de -116 M€ en 2019 à -112 M€ en 2020, en raison de l'impact positif du refinancement des obligations Corporate en 2019, compensé en partie par l’augmentation des coûts de tirage de la ligne de crédit RCF et des coûts liés aux dérivés non monétaires. Les dépenses non récurrentes se sont élevées à -116 M€ en 2020, contre -58 M€ en 2019. Ceci reflète en grande partie les mesures d'adaptation prises dans les sièges et au sein du réseau pour obtenir rapidement des résultats tangibles, ainsi que les frais liés à la restructuration financière. Dépréciation des actifs non courants : -133 M€ en raison de l'impact sur le goodwill (écart d’acquisition) de la dégradation de l'environnement. Cette dépréciation est la résultante de l’estimation des perspectives de retour à des niveaux d'activité d'avant la crise (pas avant 2023) et d'une hausse des taux de discount reflétant la volatilité du marché. Impôts : +41 M€ en 2020 contre -33 M€ en 2019, reflétant une activation de pertes fiscales reportables. Résultat net : Le Groupe affiche une perte nette de -645 M€ en 2020 contre un bénéfice de +30 M€ à la même période l'année précédente. FLUX DE TRÉSORERIE CORPORATE DISPONIBLES & DETTE CORPORATE NETTE EN 2020 1. Flux de Trésorerie d’Exploitation Corporate en 2020 Les flux de trésorerie d'exploitation Corporate se sont élevés à -419 M€ en 2020. Ils traduisent un EBITDA Corporate ajusté de -172 M€, des investissements hors flotte de -33 M€, qui se sont limités à la transformation digitale du Groupe, -70 M€ de dépenses non récurrentes principalement liées à des coûts d'adaptation permettant de dégager rapidement des résultats, -5 M€ correspondant à la variation du besoin en fonds de roulement, une variation des provisions négative de -16 M€, -17 M€ d'impôts sur le résultat et -104 M€ de décaissement au titre des loyers en application de la norme IFRS 16 sur les contrats de location des réseaux, des aéroports et des sièges sociaux. Au quatrième trimestre 2020, le Groupe a généré des flux de trésorerie disponible Corporate de -76 M€, provenant d'un EBITDA Corporate ajusté de -18 M€, d'éléments non récurrents de -40 M€, d'une variation du fonds de roulement de +3 M€, d'une variation des provisions de +8 M€, d'un impôt sur le résultat de -7 M€ et d’un décaissement de -23 M€ liés au titre des loyers en application de la norme IFRS 16 sur les contrats de location des réseaux, des aéroports et des sièges sociaux. Pour plus d’information sur les mesures de préservation de trésorerie et réduction de coûts, se référer au Plan Reboot, page 10 et à la section Relations Investisseurs du site internet. https://investors.europcar-group.com/investor-relations 2. Dette Corporate Nette7 au 31 décembre 2020 : forte réduction de la consommation de cash au second semestre 2020 La politique stricte de maîtrise des coûts a permis au Groupe de réduire sa consommation de trésorerie entre les deux semestres : de -371 M€ au premier semestre 2020 à -175 M€ au second semestre. La consommation de trésorerie au 4ème trimestre 2020 s'est élevée à -104 M€ en raison de charges non récurrentes et de la deuxième vague de Covid-19. La dette Corporate Nette s'est élevée à 1.426 M€ au 31 décembre 2020 contre 880 M€ au 31 décembre 2019 : cette évolution provient principalement du flux de trésorerie d’exploitation négatif. La trésorerie Corporate du Groupe s’élève à 375 M€. RESTRUCTURATION FINANCIÈRE : LIQUIDITÉS ET BILAN SOLIDES Le Groupe a achevé en un temps record sa restructuration financière, grâce à la conversion en capital d’une très large partie de sa dette et des augmentations de capital. Cette restructuration lui a permis de ramener sa dette corporate nette de 1.100 M€ à 93 M€ sur une base proforma au 31 décembre 2020 (1.426 M€ à périmètre réel), afin de pouvoir évoluer dans un environnement incertain et de financer son plan de transformation « Connect ». Le Groupe bénéficie ainsi, après restructuration financière, de liquidités corporate solides : 587 M€ (375 M€ à périmètre réel). NOUVELLE GOUVERNANCE Lors de l'Assemblée Générale des Actionnaires du 20 janvier 2021, le Groupe a adopté une nouvelle Gouvernance, passant d'un Directoire et d'un Conseil de Surveillance à un Conseil d'Administration. Ce dernier est composé de 7 membres: Président : Alexandre de Juniac

Directeur Général : Caroline Parot

3 membres indépendants : Président, Virginie Fauvel et Martine Gerow

2 membres non indépendants : Carl Leaver et Simon Franks

Une représentante des salariés : Adèle Mofiro “REBOOT & CONNECT” Europcar Mobility Group a annoncé en mai 2020, au tout début de la pandémie de COVID-19, un plan d'action de réduction drastique des coûts appelé "Reboot", destiné à atténuer l'impact de cette crise, et a lancé, en juillet 2020, le plan "Connect". Ce plan stratégique sera source à l’avenir de croissance durable et rentable et créateur de valeur. 1/ « REBOOT » > OU COMMENT S’ADAPTER AU NOUVEL ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE Un plan de réduction des coûts d’envergure Europcar Mobility Group a mis en place un plan drastique de réduction de coûts afin d'atténuer l'impact de la crise, et d'aligner ses coûts sur le niveau d'activité réduit de l’entreprise, notamment ses coûts variables et fixes. Cette adaptation extrêmement rapide a mis en évidence son agilité, sa flexibilité et l'adaptabilité de son modèle opérationnel. Cette réduction des coûts, initialement estimée à 850 M€ d’ici à fin 2020, s'est finalement élevée à environ 1.000 M€8, provenant en grande partie (~80%) de la réduction des coûts variables. L’accent mis sur la préservation des liquidités Le Groupe a contrôlé strictement toutes ses dépenses, les limitant à des besoins essentiels en 2020 : Dépenses d'investissement - hors flotte : limitées aux projets informatiques incontournables.

Éléments non récurrents : limités aux dépenses de restructuration permettant de dégager rapidement des résultats.

Gestion rigoureuse du besoin en fonds de roulement non lié à la flotte, avec un accent particulier mis sur le recouvrement des créances et une gestion rigoureuse des comptes fournisseurs.

Réduction volontaire de la rémunération de base des dirigeants du Groupe. En parallèle, le Groupe a également obtenu 321 M€ de prêts avec garantie d'État en France et en Espagne, ce afin de soutenir sa liquidité. L’ensemble de ces initiatives destinées à réduire drastiquement les coûts et à préserver la trésorerie permettent au Groupe d'aborder 2021 avec un point d’équilibre financier considérablement abaissé. 2/ « CONNECT » > OU COMMENT RECONFIGURER LE GROUPE Les services de mobilité connaissent une expansion rapide, alimentée par les tendances technologiques et sociétales. La pandémie a accéléré ces tendances, eu égard au fait que les clients recherchent aujourd’hui - plus encore qu’hier - des solutions de mobilité sûres, digitales et flexibles, adaptées à leurs besoins, sur fond de transition du modèle de la possession d’un véhicule vers le modèle de l’usage de véhicules. Ils sont également, post COVID-19, de plus en plus consommateurs de e-commerce et de livraison à domicile. Il en résulte une accélération du plan de transformation du Groupe, élaboré au cours des 2ème et 3ème trimestre 2020, en s’appuyant sur : - Sa raison d’être - "Offrir des alternatives attractives à la possession d'un véhicule, de manière responsable et durable".

- Une stratégie d’offres revisitée afin de mieux adresser différents cas d’usage de la mobilité.

- Un modèle de réseau ainsi que des implantations repensés, pour gagner en efficacité et accroître les interactions avec les écosystèmes locaux.

- Une nouvelle plateforme technologique, pour gagner en agilité et digitaliser l'expérience client à large échelle. Une nouvelle approche « go-to-market », appuyée sur une nouvelle organisation, destinées à mieux adresser différents cas d’usage de la mobilité : Afin de mieux servir ses clients B2B et B2C, ainsi que d’ajouter une valeur substantielle et tangible à l’expérience que ses marques offrent, l’organisation du Groupe est désormais structurée autour de trois Service Lines, chacune étant dédiée à différents cas d’usage de mobilité : Clientèle de loisirs : attentes focalisées sur la compétitivité et la rapidité du service – Cas d’usage principal : voyages loisirs.

: attentes focalisées sur la compétitivité et la rapidité du service – Cas d’usage principal : voyages loisirs. Clients professionnels : flexibilité et qualité de service comme moteurs du choix et de la préférence – Cas d’usages principaux : voyages d’affaires, véhicules de flottes entreprises, véhicules de remplacement.

: flexibilité et qualité de service comme moteurs du choix et de la préférence – Cas d’usages principaux : voyages d’affaires, véhicules de flottes entreprises, véhicules de remplacement. Clients de proximité : recherche d’une grande accessibilité du service, consommation « à la demande ». – Cas d’usages principaux : substitut à la voiture individuelle, mobilité de proximité (en auto-partage). Ces Service Lines s’appuieront sur une infrastructure augmentée unifiée, pour servir différents cas d’usage et améliorer l’expérience client comme l’efficacité opérationnelle, à travers les programmes « One Connected Fleet », « One Network », « One Information System » et « One pool of talents ». La mise en œuvre de « Connect » repose sur quatre piliers structurants : Flotte : simplification de la composition de la flotte et des catégories (flotte 100 % connectée à horizon 2023, plus de 30 % de véhicules « green » dans la flotte à horizon 2023).

Réseau : nouvelle organisation sur la base des cas d’usage (aéroports, hubs citadins, régions).

Technologie : base clients unique, accès direct aux véhicules généralisé, plate-forme de flotte connectée.

Organisation, Talents & Culture : nouvelle composition du Comité Exécutif du Groupe, simplification de l'organisation / centralisation et dé-stratification, rationalisation accrue au niveau des différents sièges… Depuis le début de l’année, le Groupe a déjà mis sur le marché plusieurs services destinés à ses clientèles professionnelles et de proximité. - Lancement d’une offre innovante destinée à simplifier et fluidifier l’activité des entreprises, avec des solutions d’abonnement flexibles, moyen et long-terme, dans les segments Cars et Vans,

- Accélération du déploiement du programme “Connected Vehicles”, notamment dans le segment Vans, en s’appuyant sur l’essor du e-commerce et des livraisons à domicile,

- Poursuite de l’électrification de la flotte, en lien avec nos ambitions en matière d’ESG. UNE AMBITION CSR TOTALEMENT INTÉGRÉE À LA VISION LONG-TERME DU GROUPE Europcar Mobility Group est résolu à jouer, dans les années à venir, un rôle de premier plan dans les nouveaux écosystèmes de mobilité multimodale qui sont en train d’émerger, en proposant des solutions alternatives à la possession d'un véhicule, de manière responsable et durable. Dans ce cadre, le Groupe souhaite notamment faire partie des solutions pour la nécessaire transition vers un monde « à faibles émissions de carbone ». Dans ce contexte, le Groupe va se concentrer avant tout sur une réduction de 46% de ses émissions directes (consommation d'énergie) et indirectes (liées à l’utilisation des véhicules par les clients du Groupe) de 13% d'ici 2030 (année de référence 2019). Ces objectifs ainsi que le plan d’actions de réduction de l’empreinte carbone seront soumis pour validation à l'initiative Science-Based Targets dans le courant du premier semestre 2021. Cette démarche comporte différents leviers : augmentation de la part de véhicules « verts » au sein de la flotte du Groupe (programme « One sustainable fleet », afin de détenir plus d'un tiers de véhicules électriques et hybrides dans sa flotte d'ici fin 2023), lancement d'offres attractives pour développer l'appétence des clients pour les véhicules « verts », ou encore utilisation d'énergie verte partout où cela est possible dans nos opérations quotidiennes. Le Groupe a d’ores et déjà progressé en matière de responsabilité environnementale ces dernières années et a notamment été récompensé pour ses performances ESG en 2020 par l'agence de notation EcoVadis. Avec un score de 70/100, le Groupe affiche une progression de 6 points par rapport à 2019 et pour la première fois, reçoit la Médaille d’Or. Europcar Mobility Group rejoint ainsi le groupe des entreprises qui atteignent ce haut niveau de performance (top 5% des 75.000 entreprises notées par EcoVadis). PERSPECTIVES 2021 Compte tenu du niveau élevé d'incertitudes lié au calendrier de reprise de l'économie mondiale (vitesse des campagnes de vaccination, passeports vaccinaux, restrictions de voyage...), le Groupe n'est pas aujourd’hui en mesure de donner une prévision pour l'exercice 2021. Néanmoins, en se basant sur la solidité du chiffre d’affaires généré par les activités domestiques, tirée par l’activité de la Business Unit Vans & Trucks, ainsi que la nouvelle stratégie « go to market » des Service Lines Professionals et Proximity, le Groupe est confiant quant à l’augmentation de son chiffre d’affaires par rapport à l’exercice 2020. L'objectif pour 2021 est de réaliser les premières étapes de la transformation « Connect », avec une approche sélective en terme d’allocation du capital, tout en poursuivant l'adaptation de la structure de coûts. AGENDA Chiffre d’affaires du premier trimestre 2021 : 6 mai 2021

Assemblée générale : 30 juin 2021 A propos d’Europcar Mobility Group Europcar Mobility Group est l’un des principaux acteurs du secteur de la mobilité et est une société cotée sur Euronext Paris. Europcar Mobility Group a pour mission d’être la « mobility service company » préférée des clients, en offrant des solutions alternatives attractives à la possession de véhicules, avec une large palette de services de mobilité : location de voitures et utilitaires, services chauffeur, autopartage (car-sharing), et «private hire vehicle » (PHV – location de véhicules à des chauffeurs de type « Uber »). La satisfaction des clients est au cœur de la mission du groupe et de l’ensemble de ses collaborateurs et cet engagement vient nourrir le développement permanent de nouveaux services. Europcar Mobility Group opère à travers différentes marques pour répondre aux besoins spécifiques et cas d’usage de chaque client, que ce soit pour une heure, une journée, une semaine ou plus longtemps ; ses 4 marques majeures étant : Europcar® - le leader Européen de la location de véhicules, Goldcar® - la plus importante société de location de véhicules lowcost en Europe, InterRent® – marque « mid-tier » à destination des clients loisirs et Ubeeqo® – leader européen du car-sharing (BtoB, BtoC). Europcar Mobility Group propose ses différentes solutions et services de mobilité dans le monde à travers un vaste réseau dans plus de 140 pays (incluant 18 filiales en propre en Europe, 1 aux USA, 2 en Australie et Nouvelle Zélande, ainsi que des franchisés et des partenaires). Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives fondées sur des opinions et des hypothèses actuelles relatives à des évènements futurs. Ces déclarations prospectives peuvent inclure des prévisions et des estimations et leurs hypothèses sous-jacentes, des déclarations concernant des plans, des objectifs, des intentions et/ou des attentes concernant des résultats financiers, des évènements, des opérations et des services et le développement de produits futurs, ainsi que des déclarations concernant la performance ou des évènements. Les déclarations prospectives sont généralement identifiées par les termes « s’attend à », « prévoit », « pense », « a l’intention de », « estime », « planifie », « projette », « peut », « pourrait », « devrait », ou ces mêmes expressions et autres similaires à la forme négative. Les déclarations prospectives ne sont pas la garantie des performances futures et sont soumises à des risques inhérents, des incertitudes et des hypothèses concernant Europcar Mobility Group, ses filiales et investissements, aux tendances de leur secteur, aux dépenses d’investissement et acquisitions futures, à l’évolution des passifs éventuels, à l’évolution de la conjoncture économique mondiale, ou à celle relative aux principaux marchés d’Europcar Mobility Group, aux conditions concurrentielles sur le marché et aux facteurs réglementaires. Ces évènements sont incertains et leur issue pourrait se révéler différente des attentes actuelles, ce qui pourrait affecter les objectifs annoncés. Les résultats réels peuvent différer significativement de ceux qui sont projetés ou sous-entendus dans les présentes déclarations prospectives. Les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué ne sont valables qu’à la date du présent communiqué de presse. Sous réserve de dispositions légales applicables, Europcar Mobility Group n’assume aucune obligation de réviser ni de mettre à jour les déclarations prospectives à la lumière de nouvelles informations ou d’évènements futurs. Les résultats et performances du Groupe peuvent également être affectés par divers risques et incertitudes, y compris de façon non exhaustive, les risques mentionnés dans la rubrique « Facteurs de risques » du document d’enregistrement universel enregistré par l’Autorité des marchés financiers le mercredi 6 mai 2020 et également disponible sur le site Internet du Groupe: www.europcar-mobility-group.com. Le présent communiqué de presse ne contient pas ou ne constitue pas une offre ou une sollicitation d’achat de valeurs mobilières en France, aux États-Unis ou dans une quelconque juridiction. Retrouvez de plus amples informations sur le site : https://investors.europcar-group.com/results-center

www.europcar-mobility-group.com 1 Après application de la norme IFRS 16, hors passifs hors flotte liés aux contrats de location

2 Base proforma : inclut en année pleine en 2019 les acquisitions de Fox, consolidé en novembre 2019 et des franchisés en Finlande et en Norvège en juillet 2019

3 Par rapport à la base de coûts de 3 milliards d’euros prévue avant la pandémie de Covid-19. Avant application de la norme IFRS 16.

4 212 M€ nets de frais

5 Taux d’utilisation excluant Fox, consolidé en novembre 2019, ainsi que les franchisés en Finlande et en Norvège consolidés en juillet 2019

6 En référence à la base de coûts d'un montant de 3 milliards d'euros initialement prévue avant Covid-19 au titre de l'exercice 2020 (avant application de la norme IFRS 16)

7Hors passifs liés aux contrats de location

8 En référence à la base de coûts d'un montant de 3 milliards d'euros initialement prévue avant la Covid-19. Avant application de la norme IFRS 16 Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210407005846/fr/

