EUROPCAR MOBILITY GROUP : RESULTATS DU PREMIER TRIMESTRE 2021

, reflétant toujours l'impact des restrictions de déplacements en Europe mais démontrant aussi de bonnes performances sur les marchés domestiques et la contribution des activités résilientes. États-Unis, Australie et Nouvelle-Zélande montrent des signes encourageants de reprise. Forte amélioration de la marge après coûts directs : +2 points de pourcentage à 24,0% par rapport au T1 2020, grâce à une réduction drastique de la flotte moyenne (-36% à 187 000 véhicules) et une forte augmentation du taux d'utilisation (69,9% au T1 2021) associée à des réductions importantes de coûts, ce qui démontre la flexibilité du modèle du Groupe et sa rapidité d'adaptation.

Abaissement du seuil de rentabilité grâce à la poursuite des mesures d'adaptation des coûts de réseau et de sièges, comme en témoigne la baisse limitée du Corporate EBITDA au regard de la baisse des revenus : 11% au T1 2021 comparé au T1 2019

Réduction significative des pertes au niveau de l'EBITDA Corporate (IFRS 16) : -44 M€ au 1 er trimestre 2021 (contre - 64 M€ au 1 er trimestre 2020).

trimestre 2021 (contre - 64 M€ au 1 trimestre 2020). Résultat avant impôt de -82 M€ contre -135 M€ au T1 2020.

Augmentation limitée de la dette nette corporate au T1 2021: 106 M€ contre 188 M€ au T1 2020. Le premier trimestre est structurellement consommateur de trésorerie en raison de la saisonnalité de l'activité.

Solide trésorerie : 515 M€ au 31 mars 2021 et une nouvelle ligne de financement de la flotte de 225 M€ PERSPECTIVES Vision prudente sur le T2 2021, qui reste affecté par la pandémie et sur le S2 2021 en raison de campagnes de vaccination dont la mise en place est plus lente que prévu, de mesures de confinement et de restrictions des déplacements, ainsi que d'un trafic aérien longue distance qui reste extrêmement limité.

Par conséquent, le Groupe n'est pas aujourd’hui en mesure de donner une prévision pour l'exercice 2021. Néanmoins, le Groupe prévoit une croissance de son chiffre d'affaires en 2021, comme illustré par la reprise actuelle du marché américain Attention particulière portée à la pénurie de semiconducteurs qui affectent les constructeurs automobiles

Le Groupe se concentre sur la mise en place des premières étapes de sa feuille de route stratégique « Connect », et est prêt à capter la croissance et à renouer avec la rentabilité, dans un contexte de reprise du marché.

En 2021 la consommation de trésorerie devrait être inférieure à celle de 2020.

Caroline Parot, Directrice Générale de Europcar Mobility Group a déclaré : « Sur le premier trimestre 2021, l'environnement des Voyages & des Loisirs est resté globalement difficile en Europe ; les mesures de confinement, les restrictions de déplacements et les contraintes sanitaires strictes étant toujours en place. Dans ce contexte, Europcar Mobility Group a enregistré une baisse de son chiffre d'affaires en Europe par rapport au 1er trimestre 2020, qui a été compensée par de solides performances sur les marchés domestiques et le segment Vans & Trucks, ainsi que par un fort rebond aux États-Unis, fin mars. Dans le cadre de son adaptation des coûts pour atténuer l'impact de la crise sanitaire, le Groupe a continué à faire preuve d'une stricte discipline, ce qui lui a permis d’abaisser à nouveau son point mort et de continuer à optimiser sa trésorerie. Le déploiement de notre feuille de route stratégique, « Connect », est en bonne voie, avec des réalisations et des livraisons significatives au cours du premier trimestre, avec notamment la mise en œuvre de nouvelles approches de « go-to-market », par Service Line, et le lancement réussi d'un modèle d'abonnement très innovant et modulaire réservé aux professionnels. Nous restons prudents en ce qui concerne le deuxième trimestre 2021 et les suivants. Néanmoins, nous avons des raisons d'être raisonnablement optimistes quant à l'avenir. Nous sommes convaincus que la reprise sera forte dès que les conditions sanitaires / de marché s'amélioreront, grâce à des taux de vaccination plus élevés, comme le démontre notre activité aux États-Unis. » Europcar Mobility Group vous invite à la conférence téléphonique concernant ses résultats du 1er trimestre 2021 : Jeudi, le 6 mai, à 18 heures (Heure de l’Europe Centrale) Composer les numéros de téléphone suivants :

Dial-in Access telephone numbers:

France : +33 (0)1 76 77 25 07

Germany: +49 (0)89 2030 35526

UK: +44 (0)330 336 9434

USA: +1 646-828-8193

Confirmation Code: 7731252 Webcast: https://globalmeet.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1451977&tp_key=fd0dae40a8 Les diapositives relatives aux résultats du premier trimestre 2021 sont disponibles sur le site web du Groupe à la section intitulée « Document Financier » : https://investors.europcar-group.com/results-center FAITS MARQUANTS DU PREMIER TRIMESTRE 2021 Au cours du premier trimestre 2021, le secteur des Voyages et des Loisirs est resté un marché globalement difficile en Europe en raison des mesures de confinement, des restrictions de déplacements et des contraintes sanitaires strictes, ainsi que de la lenteur de déploiement des campagnes de vaccination. Dans la deuxième moitié du trimestre, des tendances très positives ont pu être observées sur le marché intérieur aux États-Unis, en Australie et en Nouvelle-Zélande, grâce à la généralisation des campagnes de vaccination et à l'assouplissement des restrictions gouvernementales : les chiffres concernant les réservations des compagnies aériennes se sont améliorés avec la réouverture de l'économie et la reprise du trafic aérien intérieur. Dans ce contexte, Europcar Mobility Group a enregistré une baisse de son chiffre d'affaires en Europe, qui a été compensée par de solides performances sur les marchés domestiques et sur le segment Vans&Trucks (utilitaires), accompagnées d'un rebond aux Etats-Unis au mois de mars. Dans le cadre de son programme d'adaptation des coûts destiné à atténuer l'impact de la crise, le Groupe a continué à faire preuve d'une discipline stricte, ce qui lui a permis à nouveau d'abaisser son point mort grâce à une réduction massive de sa flotte et une diminution des coûts fixes et semi-fixes. Toutes les dépenses ont fait l'objet d'un suivi attentif, l'accent étant mis sur les besoins incontournables (dépenses d'investissement hors flotte limitées aux projets informatiques essentiels, accent mis sur le recouvrement et la gestion rigoureuse des dettes). Cette maîtrise rigoureuse des coûts a permis au Groupe de minimiser sa consommation de cash, qui s'est établie à -106 M€ au 1er trimestre 2021 contre -188 M€ au 1er trimestre 2020, ce qui a conduit à une situation financière saine de 199 M€ d'endettement corporate net au 31 mars 2021. Résultats financiers du T1 2021 En millions d'euros, sauf mention particulière T1 2021 T1 2020 % Variation % Variation à

périmètre et taux de

change constants Volumes de jours de location (en millions) 11.6 17.4 -33.3% -33.3% Flotte moyenne (en milliers) 187.3 293.0 -36.1% -36.1% Taux d'utilisation financière de la flotte 69.9% 66.4% 3.5pt 3.5pt Chiffre d'affaires 355.7 556.9 -36.1% -35.8% Corporate EBITDA ajusté (IFRS 16) (44.4) (64.1) Résultat opérationnel (84.4) (88.3) Résultat courant avant impôts (82.1) (135.1) Bénéfice/Perte net(te) (76.7) (105.0) Flux de trésorerie disponibles corporate (100.0) (136.1) Dette nette corporate - fin de période 198.7 1 068.1 Aucun changement de périmètre n'est intervenu entre le 1er trimestre 2020 et le 1er trimestre 2021. Pour rappel, les 2 dernières acquisitions réalisées par le Groupe furent Fox Rent A Car aux USA, qui a été intégrée dans le périmètre de consolidation en novembre 2019, et les franchisés en Norvège et en Finlande, en juillet 2019. Présentation du compte de gestion : Les comptes du T1 2020 et du T1 2021 sont présentés selon la norme IFRS 16, sauf mention explicite. COMPTE DE RÉSULTATS AU PREMIER TRIMESTRE 2021 Le premier trimestre est traditionnellement la basse saison pour l'activité du Groupe, bien que les coûts fixes restent stables tout au long de l'année. Le chiffre d’affaires et le compte de résultats s’analysent à périmètre et à taux de change constants. En millions d'euros T1 2021 T1 2020 % Variation à périmètre et

taux de change constants T1 2019 % Variation à périmètre

constants Chiffre d'affaires 355.7 556.9 -35.8% 619.4 -42.6% Taille moyenne de la flotte (en milliers) 187.3 293.0 -36.1% 292.8 -36.0% Nombre de jours de location facturés (en million) 11.6 17.4 -33.3% 19.0 -39.0% Taux d'utilisation 69.9% 66.4% +3.5pt 73.5% (3.6)pt Coûts de détention de la flotte, hors interêts estimés inclus dans les locations simples (114.3) (184.2) 37.6% (177.6) 35.6% Coûts variables (131.6) (211.6) 37.4% (219.9) 40.2% Total des coûts liés à l'exploitation (245.9) (395.7) 37.5% (397.5) 38.1% Coûts liés aux dépenses marketing (1.9) (8.2) 76.1% (9.5) 79.6% Charges financières relatives à la flotte (22.6) (30.5) 25.1% (32.7) 30.9% Marge après coûts directs 85.3 122.5 -30.4% 179.7 -52.5% Marge 24.0% 22.0% +1.9pt 29.0% (5.0)pt Frais généraux du réseau (60.0) (101.4) 40.3% (102.2) 41.3% Frais généraux du siège (69.8) (85.2) 17.9% (92.0) 24.2% Coûts fixes et semi-fixes (129.7) (186.6) 30.0% (194.2) 33.2% Corporate EBITDA Ajusté (IFRS 16) (44.4) (64.1) (14.5) Impact IFRS 16 des charges liées aux locaux et parking en location simple (20.9) (20.3) (19.2) Impact IFRS 16 des coûts liés à l'exploitation (5.3) (6.6) (5.6) Corporate EBITDA Ajusté excl. IFRS 16 (70.7) (91.1) (39.3) Dotations aux amortissements (35.7) (37.1) 4.6% (37.5) 4.8% Charges et produits non courants (8.8) (7.0) (12.1) Résultat financier hors flotte (16.7) (26.8) 37.2% (30.0) 44.3% Coûts financiers nets de restructuration 23.6 - - dont l'impact sur les charges et produits non courants (12.3) - - dont l'impact sur les coûts financiers (IFRIC 19 & Coûts de transaction) 35.9 - - Résultat courant avant impôts (82.1) (135.1) (94.1) Impôt sur le résultat 5.4 30.1 23.8 Quote-part dans le résultat des entreprises comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence - - (0.1) Résultat net excl. IFRS 16 (78.0) (103.2) (66.7) Résultat net incl. IFRS 16 (76.7) (105.0) (70.4) Coûts variables : Coûts liés au C.A., coûts lies aux locations, coûts d’exploitation de la flotte et autres T1 2019 est à périmètre constant par rapport à T1 2021. Chiffres non audités 1. Chiffre d’affaires du T1 2021 Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2021 : le segment Voitures reste affecté, mais Vans & Trucks enregistre une croissance positive Comme exposé précédemment et comme l'indique le tableau du chiffre d'affaires ci-dessous, l’organisation du Groupe est désormais structurée autour de trois Service Lines, afin de mieux répondre aux différents cas d'usage de la mobilité et, en fonction de ces cas d’usage, concevoir des offres appropriées ainsi qu’un parcours client adapté. Clientèle Loisirs : attentes focalisées sur la compétitivité et la rapidité du service – Principal cas d’usage : voyages loisirs.

: attentes focalisées sur la compétitivité et la rapidité du service – Principal cas d’usage : voyages loisirs. Clientèle Professionnels : opérations planifiées et contractualisées, demande de flexibilité et de qualité de service, avec un réseau fort - Principaux cas d'usage : véhicules de remplacement, voyages d'affaires, véhicules de flottes entreprises, mobilité locale pour les entreprises.

opérations planifiées et contractualisées, demande de flexibilité et de qualité de service, avec un réseau fort - Principaux cas d'usage : véhicules de remplacement, voyages d'affaires, véhicules de flottes entreprises, mobilité locale pour les entreprises. Clientèle de Proximité : recherche d'une plus grande accessibilité du service, consommation « à la demande » - Principaux cas d'usage : substitut à la voiture individuelle, mobilité locale. Sur une base pro forma (c'est-à-dire à périmètre et taux de change constants), le chiffre d'affaires total a baissé de 36% pour s'établir à 356 M€ au T1 2021, et s’est accompagné d’une baisse de 33% des journées de location. Sans surprise, le Groupe reste fortement affecté par l'interdiction de voyager et les diverses mesures de confinement. Bien que le Groupe ait enregistré de très bons résultats sur les deux premiers mois de 2020 (+3,6% de croissance du chiffre d'affaires proforma ou +4,3% à périmètre constant), le chiffre d'affaires du 1er trimestre 2021 affiche une performance contrastée mois après mois : -44% en janvier, -45% en février et -11% en mars. Globalement, au cours du trimestre, l'activité Loisirs a continué à être affectée par les restrictions de mobilité, qui ont été partiellement compensées par les marchés domestiques, qui ont bien résisté, et par les États-Unis, l'Australie et la Nouvelle-Zélande qui ont enregistré une croissance positive de leur chiffre d'affaires. Le segment Vans&Trucks (utilitaires) a enregistré des performances extrêmement positives, retrouvant les niveaux de 2019. Il a bénéficié d'une demande soutenue sur le marché intérieur, qui a été tirée par la livraison à domicile / le commerce électronique et le lancement de nouveaux services et solutions. €m T1 2021 T1 2020 % Variation % Variation à taux de

change constants Proximité 38.6 73.3 -47.3% -47.6% Professionnels 130.1 187.6 -30.7% -30.7% Loisirs 87.0 188.2 -53.7% -53.0% CARS 255.7 449.0 -43.1% -42.7% VANS & TRUCKS 85.1 79.0 7.6% 7.6% Produits des activités de location de véhicules (dont la Mobilité) 340.8 528.1 -35.5% -35.2% Autres produits associés à la location de véhicules (dont les activités de franchise) 14.9 28.8 -48.2% -47.7% Chiffre d'affaires 355.7 556.9 -36.1% -35.8% CARS: Le chiffre d'affaires a baissé de 43% pour s'établir à 255,7 millions d'euros au premier trimestre 2021, principalement en raison de l'effet volume. L'analyse ci-dessous détaille les performances par Service Line : Service Line Loisirs : concerne principalement l'activité dans les aéroports et les gares, qui a été fortement impactée par l'absence de trafic international en raison des mesures restrictives réimposées dans de nombreux pays. Le segment low-cost a toutefois mieux résisté que le reste de la Service Line, grâce au fort rebond de Fox Rent A Car aux États-Unis (+17% sur le trimestre), les Américains ayant recommencé à voyager à l'intérieur des USA, grâce à la distribution rapide de vaccins.

: concerne principalement l'activité dans les aéroports et les gares, qui a été fortement impactée par l'absence de trafic international en raison des mesures restrictives réimposées dans de nombreux pays. Le segment low-cost a toutefois mieux résisté que le reste de la Service Line, grâce au fort rebond de Fox Rent A Car aux États-Unis (+17% sur le trimestre), les Américains ayant recommencé à voyager à l'intérieur des USA, grâce à la distribution rapide de vaccins. Service Line Professionnels : ce segment a été moins touché, grâce à la proposition de solutions de location à long terme qui donnent aux entreprises agilité et flexibilité dans un environnement incertain.

: ce segment a été moins touché, grâce à la proposition de solutions de location à long terme qui donnent aux entreprises agilité et flexibilité dans un environnement incertain. Service Line Proximité : les 2 segments – le substitut aux véhicules individuels et la mobilité locale - ont enregistré des tendances diverses. Compte-tenu de la nature de l'activité, le segment substitut aux véhicules individuels / véhicules de remplacement n'a que légèrement reculé. S’agissant de la mobilité locale, la location traditionnelle de véhicules a été fortement impactée par les restrictions de circulation combinées à la fermeture des stations. À contrario, l'auto-partage s'est avéré résistant, près de 90 % de son chiffre d'affaires provenant d'une clientèle fidélisée, confirmant ainsi l'évolution des habitudes des citadins qui recherchent des alternatives à la possession d'un véhicule. VANS & TRUCKS : Le chiffre d'affaires a progressé de près de +8% pour s'établir à 85 M€ au 1er trimestre 2021 par rapport au 1er trimestre 2020, retrouvant ainsi son niveau de 2019. La stratégie de développement de super-sites et le lancement d'offres de solutions à long terme portent leurs fruits. En particulier, l'Allemagne, le Royaume-Uni et l'Italie ont contribué de manière significative à la performance globale. 2. Passage de la Marge sur Coûts Directs à l’EBITDA Corporate Ajusté au T1 2021 MADC (Marge après Coûts Directs) Le Groupe s'attache en permanence à adapter les coûts de détention de sa flotte et ses coûts variables, en réduisant massivement sa flotte grâce à un modèle flexible, basé sur des programmes de rachat et des relations à long terme avec les équipementiers. Le Groupe a réduit la taille de sa flotte de -36% en moyenne au T1 2021, pour arriver à un point bas de 187 000 véhicules par rapport à la même période l'année dernière, et en ligne avec la baisse des jours de location (-33 % au T1 2021). Cette capacité à ajuster la flotte de manière adéquate a permis au Groupe d'améliorer son taux d'utilisation de 3,5 points de base par rapport à l’année précédente, pour atteindre 69,9 %. Au total, la baisse des coûts de détention de la flotte et des coûts variables a été supérieure à la baisse du chiffre d'affaires, soit de -38 %, pour s'établir à 246 M€. Les coûts de financement de la flotte ont diminué à un rythme inférieur à celui du chiffre d'affaires, reflétant une légère augmentation des coûts de financement, en plus d'un coût unitaire plus élevé en raison d'une plus grande part de Vans&Trucks dans la flotte du Groupe. La Marge après Coûts Directs s'établit à 85 M€ au 1er trimestre 2021 contre 123 M€ au 1er trimestre 2020, avec une marge sur chiffre d'affaires en amélioration : 24,0 % au 1er trimestre 2021 contre 22,0 % au 1er trimestre 2020. Ces performances mettent en évidence l'impact positif de toutes les mesures d'adaptation prises par le Groupe pour atténuer les effets de la crise. EBITDA Corporate ajusté : une performance exceptionnelle, avec une réduction de 30 % des coûts fixes et semi-fixes Le Groupe a continué de réduire avec succès ses coûts fixes et semi-fixes en optimisant respectivement ses coûts de réseau et de siège, en les adaptant à la baisse d'activité, grâce aux plans de restructuration lancés en 2020. Ces solides performances ont été renforcées par des mesures de chômage partiel, une réduction des dépenses externes, la poursuite des renégociations de loyers, les fermetures de stations (permanentes et temporaires) ou la réduction des heures d'ouverture. A la fin du mois de mars 2021, 65 % des stations étaient encore fermées ou fonctionnaient en horaire limité. Le Groupe a réalisé des économies significatives en réduisant de -30% de ses coûts fixes et semi-fixes au T1 2021 par rapport au T1 2020, permettant ainsi de réduire l’impact sur l'EBITDA Corporate à -44 M€ au T1 2021 contre -64 M€ au T1 2020. En conséquence, le Groupe a enregistré une baisse limitée de 11% de l'EBITDA Corporate par rapport au T1 2021, malgré un chiffre d'affaires inférieur de 260 M€. 3. De l’EBITDA Corporate Ajusté au Résultat Net Groupe Produits et charges financiers non liés à la flotte : les coûts de financement nets non liés à la flotte ont diminué pour s'établir à -16,7 M€ au T1 2021 contre -26,8 M€ au T1 2020, en raison de l'impact positif de la transformation en fonds propres des obligations 2024 et 2026, qui a été partiellement compensé par les nouveaux intérêts sur le prêt garanti par l'Etat, encourus au T1 2021. Les charges non récurrentes ont été maîtrisées au niveau de -8,8 M€ au T1 2021 contre -7,0 M€ au T1 2020 et -12,1 M€ au T1 2019. S'inscrivant dans la continuité du plan « Reboot », lancé en 2020, elles témoignent principalement des mesures d'adaptation prises au sein du siège et dans l'ensemble du réseau pour obtenir un retour sur investissement rapide et adapter la base de coûts à la nouvelle taille de l'entreprise. Frais financiers de restructuration nets : +23,6 M€ au premier trimestre 2021, dont -12,3 M€ de frais de restructuration (comptabilisés dans le compte de résultat) et +35,9 millions d'euros de produits sans impact sur la trésorerie (soit +48 M€ comptabilisés selon les normes comptables IFRIC 19, relatifs à la différence entre la valeur comptable de la dette convertie en capital et sa juste valeur à la date de l’opération ; et -12 M€ d'impact lié à l'amortissement accéléré des coûts de transaction sur la dette convertie. Résultat courant avant impôt : en raison de ce qui précède, les pertes ont considérablement été réduites, passant de -135 M€ au premier trimestre 2020 à -82 M€ au premier trimestre 2021. Impôt : +5,4 M€ au T1 2021 contre +30 M€ en 2020, ce qui traduit une approche prudente avec une moindre activation des déficits fiscaux reportables par rapport à la même période de l'année dernière. Résultat net : le Groupe affiche une perte nette de -76,7 M€ en 2021 contre -105 M€ à la même période de l'année dernière. FREE CASH FLOW ET ENDETTEMENT CORPORATE NET AU T1 2021 Flux de Trésorerie d’Exploitation Corporate au T1 2021 Le Groupe a réussi à réduire sa consommation de cash à 100 M€ au T1 2021, en matière de Flux de Trésorerie d’Exploitation Corporate, contre 136 M€ au T1 2020. Ceci traduit un EBITDA Corporate ajusté de -44 M€, des investissements hors flotte de -12 M€, qui se limitent à la transformation digitale du Groupe, -9 M€ de dépenses non récurrentes principalement liées à des coûts d'adaptation avec retour rapide sur investissement, -5 M€ de variation du besoin en fonds de roulement et des provisions, -3 M€ d'impôts sur le résultat et -26 M€ de décaissement au titre de passifs de location dans le cadre de l'application de la norme IFRS 16 sur les contrats de location de réseaux, d'aéroports et de sièges sociaux. Par rapport au T1 2019, la dégradation de la trésorerie d'exploitation Corporate est restée assez limitée (~ -20 M€) alors que les baisses de chiffre d'affaires et d'EBITDA Corporate ont été beaucoup plus importantes (respectivement ~260 M€ et ~30 M€), ce qui illustre bien l'extrême agilité du Groupe pour s'adapter à une situation difficile. Endettement Net Corporate3 au 31 mars 2021 Suite à sa restructuration financière, l'endettement net pro forma du Groupe s'est élevé à 93 M€ au 31 décembre 2020. Ce qui se traduit par 199 M€ au 31 mars 2021, reflétant principalement un free cash flow opérationnel négatif. Le Groupe a enregistré une position de trésorerie saine à 515 M€ au 31 mars 2021 contre 587 M€ au 31 décembre 2020, après restructuration de sa dette. DÉPLOIEMENT DU PROGRAMME « CONNECT » EN BONNE VOIE : PREMIERS SERVICES & SOLUTIONS LANCÉS AU COURS DU T1 2021 Au cours du premier trimestre 2021, le Groupe a réalisé les premières étapes de sa feuille de route de transformation « Connect ». Pour répondre à un besoin croissant de flexibilité, avec lien avec la mise en place de nouvelles approches de « go-to-market » par Service Line, Europcar Mobility Group a lancé des offres innovantes pour faciliter le quotidien des professionnels, grâce à des solutions d'abonnement modulables, moyen & long terme : « Flex », « Superflex » et « DuoFlex ». Ces offres constituent des alternatives modernes au leasing ou à l’achat de véhicule, car elles reposent sur un principe d’abonnement mensuel, sans qu'il soit nécessaire de s’engager sur la durée. Le lancement de ces offres, en mars 2021, a rencontré un succès auprès de leur public cible, se traduisant par une augmentation de 76% des demandes de rappels téléphoniques des prospects (par rapport à février 2021). Suite à la signature en octobre 2020, d’un partenariat stratégique avec Telefonica et Geotab, le programme « One Connected Fleet » a récemment franchi une nouvelle étape clé avec l'accord signé avec Free2Move, plateforme de connectivité de Stellantis. Grâce à ce partenariat international, Free2Move fournira au Groupe un accès direct aux données de télémétrie des véhicules, telles que géolocalisation, niveau de carburant, kilométrage et alertes de maintenance, dans le respect des règles de protection des données. Ces données seront traitées afin d'améliorer l'expérience client et d'optimiser les applications métier, ainsi que des processus internes tels que gestion de flotte, livraison, collecte, entretien des véhicules, restitution des véhicules, etc. La phase 1 du lancement du tout nouveau système d’information du Groupe, unifié et fortement intégré, a été réalisée avec succès, rendant possible, comme prévu, un déploiement à partir du deuxième trimestre, tout d'abord au Portugal, avant un déploiement à l’échelle mondiale. Il s'agit là d'une étape clé dans la transformation du Groupe vers la digitalisation à grande échelle des opérations et des parcours clients. Dans une perspective à plus long terme, « Connect » va permettre de transformer de manière significative le modèle et le profil du Groupe, à travers : Un rééquilibrage des flux de revenus, avec moins de saisonnalité.

Une organisation et des opérations plus efficientes, ouvrant la voie à un meilleur ratio rentabilité / coûts et à une génération de Free Cash Flow plus importante.

La digitalisation des parcours clients à grande échelle, appliquée à toutes les marques et toutes les zones dans lesquelles le Groupe opère. PERSPECTIVES POUR L’EXERCICE 2021 Pour le reste de l'année, la vision du Groupe est la suivante : Un deuxième trimestre 2021 encore affecté par la pandémie ; Un regard prudent sur le second semestre 2021, eu égard aux incertitudes liées au rythme des campagnes de vaccination, aux restrictions de déplacement en Europe, et à un trafic aérien longue distance limité. Le Groupe n'est donc pas en mesure de donner une prévision pour l'exercice 2021. Néanmoins, le rebond aux États-Unis, en Australie et Nouvelle-Zélande, donne des perspectives positives quant au redémarrage européen. Combiné à la résilience du chiffre d'affaires réalisé sur les marchés domestiques, tirés par l’activité Vans&Trucks, et aux premiers résultats positifs des nouvelles solutions de services aux Professionnels, Groupe est confiant quant à l'augmentation de son chiffre d'affaires en 2021 par rapport à 2020. La forte adaptation des coûts déjà réalisée au niveau du Réseau et des Sièges, ainsi que la flexibilité de son modèle, devraient contribuer à améliorer la rentabilité du Groupe et à limiter sa consommation de cash par rapport à 2020. La liquidité reste une forte priorité pour l'ensemble du Groupe, avec une allocation sélective du capital et une hiérarchisation des priorités. AGENDA Assemblée Générale : 30 juin 2021 A propos d’Europcar Mobility Group Europcar Mobility Group est l’un des principaux acteurs du secteur de la mobilité et est une société cotée sur Euronext Paris. Europcar Mobility Group a pour raison d’être d’offrir des alternatives attractives à la possession de véhicules, de manière responsable et durable. Dans cette perspective, Europcar Mobility Group offre une large palette de services de location de voitures et utilitaires - que ce soit pour quelques heures, quelques jours, une semaine, un mois ou plus - avec une flotte d’ores et déjà « C02 light » dotée des motorisations les plus récentes et qui sera dans les années à venir de plus en plus « verte » (plus de 1/3 de véhicules électriques et hybrides à l’horizon 2023). La satisfaction des clients est au cœur de l’ambition du Groupe et de celle de ses collaborateurs. Elle nourrit également le développement permanent de nouvelles offres dans les trois lignes de service du Groupe - Professionnels, Loisirs, Proximité -, répondant ainsi aux besoins spécifiques et cas d’usage des entreprises ainsi que des particuliers. Les 4 marques majeures du Groupe sont : Europcar® - le leader Européen de la location de véhicules, Goldcar® - la plus importante société de location de véhicules lowcost en Europe, InterRent® – marque « mid-tier » à destination des clients loisirs et Ubeeqo® – leader européen du carsharing (BtoB, BtoC). Europcar Mobility Group propose ses différentes solutions et services de mobilité dans le monde à travers un vaste réseau dans plus de 140 pays (incluant 18 filiales en propre en Europe, 1 aux USA, 2 en Australie et Nouvelle Zélande, ainsi que des franchisés et des partenaires). Plus d’informations sur : www.europcar-mobility-group.com

https://investors.europcar-group.com/results-center Déclarations prospectives Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives fondées sur des opinions et des hypothèses actuelles relatives à des évènements futurs. Ces déclarations prospectives peuvent inclure des prévisions et des estimations et leurs hypothèses sous-jacentes, des déclarations concernant des plans, des objectifs, des intentions et/ou des attentes concernant des résultats financiers, des évènements, des opérations et des services et le développement de produits futurs, ainsi que des déclarations concernant la performance ou des évènements. Les déclarations prospectives sont généralement identifiées par les termes « s’attend à », « prévoit », « pense », « a l’intention de », « estime », « planifie », « projette », « peut », « pourrait », « devrait », ou ces mêmes expressions et autres similaires à la forme négative. Les déclarations prospectives ne sont pas la garantie des performances futures et sont soumises à des risques inhérents, des incertitudes et des hypothèses concernant Europcar Mobility Group, ses filiales et investissements, aux tendances de leur secteur, aux dépenses d’investissement et acquisitions futures, à l’évolution des passifs éventuels, à l’évolution de la conjoncture économique mondiale, ou à celle relative aux principaux marchés d’Europcar Mobility Group, aux conditions concurrentielles sur le marché et aux facteurs réglementaires. Ces évènements sont incertains et leur issue pourrait se révéler différente des attentes actuelles, ce qui pourrait affecter les objectifs annoncés. Les résultats réels peuvent différer significativement de ceux qui sont projetés ou sous-entendus dans les présentes déclarations prospectives. Les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué ne sont valables qu’à la date du présent communiqué de presse. Sous réserve de dispositions légales applicables, Europcar Mobility Group n’assume aucune obligation de réviser ni de mettre à jour les déclarations prospectives à la lumière de nouvelles informations ou d’évènements futurs. Les résultats et performances du Groupe peuvent également être affectés par divers risques et incertitudes, y compris de façon non exhaustive, les risques mentionnés dans la rubrique « Facteurs de risques » du document d’enregistrement universel enregistré par l’Autorité des marchés financiers le mercredi 6 mai 2020 et également disponible sur le site Internet du Groupe: www.europcar-mobility-group.com. Le présent communiqué de presse ne contient pas ou ne constitue pas une offre ou une sollicitation d’achat de valeurs mobilières en France, aux États-Unis ou dans une quelconque juridiction. Annexe 1 – Compte de Résultat (Compte de Gestion) en M€ au T1 2021 En millions d'euros T1 2021 T1 2020 % Variation % Variation à périmètre et taux

de change constants Chiffre d'affaires 355.7 556.9 -36.1% -35.8% Taille moyenne de la flotte (en milliers) 187.3 293.0 -36.1% -36.1% Nombre de jours de location facturés (en million) 11.6 17.4 -33.3% -33.3% Taux d'utilisation 69.9% 66.4% +3.5pt +3.5pt Coûts de détention de la flotte, hors interêts estimés inclus dans les locations simples* (114.3) (184.2) 37.9% 37.6% Coûts variables (131.6) (211.6) 37.8% 37.4% Total des coûts liés à l'exploitation (245.9) (395.7) 37.9% 37.5% Coûts liés aux dépenses marketing (1.9) (8.2) 76.1% 76.1% Charges financières relatives à la flotte (22.6) (30.5) 25.9% 25.1% Marge après coûts directs 85.3 122.5 -30.4% -30.4% Marge 24.0% 22.0% +2.0pt +1.9pt Frais généraux du réseau (60.0) (101.4) 40.9% 40.3% Frais généraux du siège (69.8) (85.2) 18.2% 17.9% Coûts fixes et semi-fixes (129.7) (186.6) 30.5% 30.0% Corporate EBITDA Ajusté (IFRS 16) (44.4) (64.1) Impact IFRS 16 des charges liées aux locaux et parking en location simple (20.9) (20.3) Impact IFRS 16 des coûts liés à l'exploitation (5.3) (6.6) Corporate EBITDA Ajusté excl. IFRS 16 (70.7) (91.1) Dotations aux amortissements (35.7) (37.1) 3.9% 4.6% Charges et produits non courants (8.8) (7.0) Résultat financier hors flotte (16.7) (26.8) 37.6% 37.2% Coûts financiers nets de restructuration 23.6 - Résultat courant avant impôts (82.1) (135.1) Impôt sur le résultat 5.4 30.1 Résultat net excl. IFRS 16 (78.0) (103.2) Résultat net incl. IFRS 16 (76.7) (105.0) * Les coûts de détention de la flotte ne comprennent pas les intérêts estimés inclus dans les contrats de location simple. Ils sont présentés dans les frais de financement de la flotte dans les comptes de gestion. Annexe 2 – Compte de résultat IFRS Après IFRS 16 Après IFRS 16 Produits des activités ordinaires 355.7 556.9 Coûts de détention de la flotte de véhicules (120.1) (194.7) Coûts liés à l'exploitation, la location, et aux produits des activités ordinaires de la flotte de véhicules (131.6) (211.6) Charges de personnel (88.4) (132.0) Frais généraux du siège et du réseau (43.0) (64.5) Dotations aux amortissements non-liées à la flotte (35.7) (37.1) Autres produits (0.2) 1.7 Résultat opérationnel courant (63.2) (81.3) Autres produits et charges non courants (21.1) (7.0) Résultat opérationnel (84.3) (88.3) Coût de l'endettement financier net lié à la flotte de véhicules (16.9) (20.0) Coût de l'endettement financier net lié aux autres emprunts (15.3) (18.2) Autres charges financières nettes 34.4 (8.5) Résultat financier 2.3 (46.7) Résultat avant impôts (82.0) (135.1) Impôt sur le résultat 5.4 30.1 Résultat net (76.7) (105.0) Annexe 3 – Rapprochement des comptes consolidés et des comptes de gestion (M€) En millions d'euros T1 2021 T1 2020 EBITDA consolidé ajusté 68.1 118.8 Dépréciation de la flotte (55.8) (100.6) Dépréciation de la flotte (IFRS16) (34.2) (51.8) Dépréciation de la flotte totale (90.0) (152.4) Intérêts estimés inclus dans les loyers de locations simples (5.7) (10.5) Charges financières relatives à la flotte (16.9) (20.0) Charges financières relatives à la flotte,

y compris intérêts estimés inclus dans les locations simples (22.6) (30.5) EBITDA Corporate Ajusté (44.4) (64.1) Dotations aux amortissements (35.7) (37.1) Extourne des charges financières relatives à la flotte 16.9 20.0 Extourne des intérêts estimés inclus dans les loyers de locations simples 5.7 10.5 Résultat opérationnel courant ajusté (57.5) (70.8) Dépréciation d'actifs non courants 0.0 - Intérêts estimés inclus dans les loyers de locations simples (5.7) (10.5) Résultat opérationnel courant (63.2) (81.3) Appendix 4 – Bilan IFRS En millions d'euros 31-mars-21 31-déc-20 Après IFRS 16 Après IFRS 16 ACTIF Goodwill 1 005.2 998.1 Immobilisations incorporelles 1 059.2 1 055.8 Immobilisations corporelles 404.4 413.2 Autres actifs financiers non courants 52.4 54.1 Actifs d'Impôt différé 181.1 176.9 Total des actifs non courants 2 702.3 2 698.1 Stocks 16.9 16.1 Flotte inscrite au bilan 2 054.3 2 197.2 Créances et assimilées liées à la flotte de véhicules 463.9 504.0 Clients et autres débiteurs 361.2 382.0 Actifs financiers courants 23.4 23.2 Actifs d'impôt exigibles 32.2 29.0 Trésorerie soumise à restrictions 85.6 82.0 Trésorerie et équivalents de trésorerie 348.0 364.6 Total des actifs courants 3 385.5 3 598.2 Total de l'actif 6 087.8 6 296.3 Capitaux propres Capitaux propres - Part du Groupe 1 475.3 189.7 Participations ne donnant pas le contrôle 0.5 0.5 Total des capitaux propres 1 457.8 190.3 PASSIF Passifs financiers 1 472.5 2 105.2 Instruments financiers non courants 53.9 60.1 Passifs liés aux avantages du personnel 161.0 167.2 Provisions non courantes 10.4 10.8 Passif d'Impôt différé 217.4 214.8 Autres passifs non courants 0.1 0.1 Total des passifs non courants 1 915.3 2 558.3 Part à moins d'un an des passifs financiers 1 515.7 2 209.2 Avantages du personnel 2.6 2.6 Provisions courantes 208.2 214.2 Dettes d'impôts exigibles 44.2 46.1 Dettes et assimilées liées à la flotte de véhicules 447.6 555.1 Fournisseurs et autres dettes 496.6 520.5 Total des passifs courants 2 714.8 3 547.8 Total du passif 4 630.1 6 106.0 Total du passif et des capitaux propres 6 087.8 6 296.3 Appendix 5 – Flux de trésorerie IFRS En millions d'euros T1 2021 T1 2020 Après IFRS 16 Après IFRS 16 Résultat avant impôt (82.0) (135.1) Extourne des éléments suivants Amortissement et dépréciation des immobilisations corporelles 27.1 27.5 Amortissement et dépréciation des immobilisations incorporelles 8.6 6.9 Dépréciation d’actifs financiers - 2.7 Variations des provisions et avantages au personnel (1) (11.2) (17.9) Reconnaissance des paiements fondés sur des actions 0.1 0.1 Plus et moins-values de cession 0.1 0.0 Application d'IFRIC 19 (2) (48.4) - Autres éléments non monétaires (5.2) 0.7 Total des charges d’intérêt nettes 35.3 40.1 Amortissement des coûts de financement (3) 14.1 2.9 Coût de l’endettement financier net 49.3 43.0 Résultat opérationnel avant variation du besoin en fonds de roulement (61.7) (71.9) Acquisition de la flotte de véhicules inscrite au bilan (4) 180.5 352.5 Variations du besoin en fonds de roulement lié à la flotte de véhicules (69.8) 57.6 Variations du besoin en fonds de roulement hors flotte de véhicules (4.6) (2.7) Trésorerie provenant des activités opérationnelles 44.4 335.5 Impôts recouvrés / payés (2.9) (3.2) Intérêts nets payés (22.7) (20.4) Flux nets de trésorerie générés par l’activité 18.8 311.9 Acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles (5) (13.0) (14.6) Produits de la cession d'immobilisations corporelles et incorporelles 0.7 0.7 Acquisitions de filiales, nette de la trésorerie acquise et autres investissements financiers 3.1 3.3 Flux nets de trésorerie liés aux opérations d’investissement (9.2) (10.6) Augmentation de capital (net des dépenses engagées) (6) 247.4 - Achats / ventes des actions propres (0.1) 0.9 Variation des autres emprunts (7) (233.3) (545.1) Variation des dettes de loyers (34.7) (42.8) Paiement de coûts de financement (8) (4.8) (1.6) Flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement (25.4) (588.6) Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture 444.6 628.2 Augmentation / (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie (15.8) (287.2) Variation de périmètre - - Incidence des différences de conversion 2.8 (4.5) Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture 431.6 336.4 Notes de bas de page des Flux de trésorerie IFRS (1) En 2021, la variation correspond principalement aux variations de la provision pour « Buy-Back » pour (5) millions d’euros ainsi qu'aux variations des provisions pour litiges sociaux et litiges dans le cadre des plans de restructuration. En 2020, la variation correspond principalement à la provision Assurance pour (5) millions d’euros et à la provision « Buy-Back » pour (11) millions d’euros. (2) Par application d’IFRIC 19, la différence entre la valeur comptable de la dette convertie en instruments de capitaux propres et la juste valeur de ces mêmes instruments à la date de réalisation de l’opération s’élevant à 48 millions d’euros, a constitué un gain financier non monétaire reconnu au compte de résultat. (3) En 2021, comprend le recyclage des frais de refinancement capitalisés pour un montant de 12 millions d’euros, liés à la dette restructurée et convertie en capital. (4) Compte tenu de la durée de détention moyenne de la flotte, le Groupe comptabilise les véhicules comme des actifs courants au début du contrat. Leur variation d’une période à l’autre est donc assimilée à un flux opérationnel généré par l’activité. (5) En 2021, investissements limités aux développements IT liés à la digitalisation du Groupe. (6) En 2021, augmentation de capital souscrite en numéraire par voie d’émission d’actions ordinaires nouvelles avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires pour un montant de 250 millions d’euros, injection de 6 millions de liquidité liée à l’exercice des BSA de Garantie, les BSA de Participation et les BSA de Coordination, distribués principalement aux détenteurs des Obligations. Le montant est présenté net des frais payés pour 9 millions d'euros. (7) En 2021, la variation correspond principalement au remboursement du RCF pour (124) millions d'euros et d'autres emprunts destinés au financement de la flotte pour (108) millions d'euros. En 2020, la variation est principalement liée au remboursement des senior notes (SARF) pour (387) millions d'euros et du RCF et des billets de trésorerie pour (63) millions d'euros ainsi qu'aux autres emprunts dédiés au financement de la flotte pour (221) millions d'euros. (8) En 2021, paiement des coûts de transaction dans le contexte de la restructuration de la dette. Appendix 6 – Dette nette corporate et dette nette flotte en millions d'euros Maturité Dec. 31, 2020 Mar. 31, 2020 Mar. 31, 2021 Obligations 2024 600 600 0 Obligations 2026 450 450 0 Prêt garanti par l'Etat 281 0 280 Crédit Suisse Facility 50 0 0 Facilité de crédit renouvelable (500m€) & RCF 2023 624 611 500 Obligations FCT junior, intérêts courus non échus, coûts capitalisés des contrats de financement et autres (204) (302) (195) Dette brute Corporate enregistrée au bilan 1 801 1 359 585 Trésorerie détenue par les entités opérationnelles et investissements à court terme (375) (291) (386) Dette nette Corporate enregistrée au bilan 1 426 1 068 199 en millions d'euros Maturité Dec. 31, 2020 Mar. 31, 2020 Mar. 31, 2021 EC Finance Obligations 2022 500 500 500 Facilité de crédit destinée au financement de la flotte (SARF 1,7md €) 2022 445 747 414 Obligations FCT junior, coûts capitalisés des contrats de financement et autres 243 309 228 Financement de la flotte au Royaume-Uni, en Australie et autres facilités de financement de la flotte 969 1 326 920 Dette brute flotte enregistrée au bilan 2 157 2 882 2 061 Trésorerie détenue par les entités détenant la flotte et investissements à court terme de la flotte (118) (97) (90) Dette nette flotte enregistrée au bilan 2 039 2 785 1 971 Valeur estimée de l’encours lié aux véhicules financés au moyen de contrats de location simple 75 115 66 Dette nette flotte totale incluant les engagements hors bilan liés à la flotte 2 114 2 899 2 037 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1Après application de la norme IFRS 16, à, l’exclusion des passifs de location non liés à la flotte

2 Base pro forma : à taux de change et périmètre constants

3 A l'exclusion des passifs liés aux locations Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210506005976/fr/

