EUROPEENNES-Débat erratique sur France 2 à 50 jours des élections

* Premier débat télévisé en vue du scrutin du 26 mai

* Douze intervenants, au risque d'une certaine cacophonie

PARIS, 5 avril (Reuters) - Douze têtes de liste, dont beaucoup de visages méconnus du grand public, ont débattu jeudi soir sur France 2 à l'occasion d'un débat télévisé à la fois riche et discordant, à moins de deux mois des élections européennes du 26 mai.

Immigration, gouvernance, fiscalité, écologie : les candidats, dont le temps de parole était contraint par souci d'équité, ont tenté d'échanger leurs vues sur des sujets aussi divers que techniques, donnant lieu à des moments cacophoniques.

Douze tête listes étaient présentes, dont deux femmes : Manon Aubry (La France insoumise), Jordan Bardella (Rassemblement national), François-Xavier Bellamy (Les Républicains), Nicolas Dupont-Aignan (Debout la France), Raphaël Glucksmann (Place publique-Parti socialiste), Yannick Jadot (Europe Ecologie-Les Verts), Nathalie Loiseau (La République en marche-Mouvement démocrate), Ian Brossat (Parti communiste), Jean-Christophe Lagarde (Union des démocrates et indépendants), Benoît Hamon (Génération.s), François Asselineau, (Union populaire républicaine) et Florian Philippot (Les Patriotes).

Les trois derniers, qui n'avaient pas été conviés dans un premier temps, ont saisi en référé la justice qui leur a donné raison. Dénonçant "une atteinte grave à la liberté de la presse", France Télévisions a fait appel et le Conseil d'Etat a finalement tranché en faveur du groupe public jeudi, ce qui n'a pas empêché France 2 de maintenir son invitation. "Par élégance", a écrit sur Twitter Yannick Letranchant, directeur exécutif à France Télévisions.

En début d'émission, les candidats ont présenté chacun un objet : une baguette de pain pour Florian Philippot, un morceau du mur de Berlin pour Raphaël Glucksmann et Jean-Christophe Lagarde, un pot de miel pour Yannick Jadot, symbole de la disparition des abeilles, ou encore du piment d'Espelette, sauvé par une appellation protégée européenne, pour Nathalie Loiseau.

"MOINS QU'UN CAFÉ"

Entre deux démonstrations parfois assorties d'accusations de mensonges, le débat a donné lieu à des batailles de chiffres, Nicolas Dupont-Aignan affirmant par exemple qu'"en cinq ans, il y a eu 18 millions de migrants en Europe" sous les protestations de ses détracteurs.

"L'Union européenne, ça nous coûte 85 centimes d'euro par jour, moins qu'un café", a déclaré pour sa part Nathalie Loiseau, chef de file de la liste de la majorité, actuellement en tête des intentions de vote dans les sondages, au coude à coude avec le Rassemblement national (RN).

L'ancienne ministre des Affaires européennes a lancé l'idée d'une alliance européenne des batteries ou de l'intelligence artificielle, à l'image d'Airbus pour l'aéronautique.

Jordan Bardella, 23 ans, a exhorté pour sa part à "une révolution du bon sens" au nom du Rassemblement national, appelant à "baisser les impôts", "protéger notre pays de l'immigration massive" et "arrêter les traités de libre-échange qui sont en train de tuer notre économie".

Le débat a été ponctué de votes sur diverses questions.

Les candidats se sont prononcés pour l'interdiction définitive du glyphosate en Europe à l'horizon 2023. Ils se sont aussi engagés à siéger à Strasbourg jusqu'à la fin de leur mandat en 2024 - à l'exception de François Asselineau, qui souhaite de nouveau être candidat à la présidentielle en 2022.

A la question de savoir qui était prêt à céder à l'Union européenne le siège de la France au Conseil de sécurité des Nations unies, seul Benoît Hamon a répondu favorablement.

"Et qu'est-ce que vous auriez fait au moment de la guerre en Irak ?", lui a rétorqué Manon Aubry, qui mène sa première campagne électorale à 29 ans. "Dans 20 ans, si on veut une défense européenne, si la question du parapluie nucléaire se pose, oui cette question sera posée très concrètement", a répondu l'ex-candidat socialiste à l'élection présidentielle.

Faute d'alliances, pas moins de six listes se disputeront l'électorat de gauche le 26 mai : PS-Place Publique, EELV, PCF, LFI, Génération.s et Lutte ouvrière de Nathalie Arthaud, absente du débat de jeudi soir.

En fin d'émission, Raphaël Glucksmann a lancé un vibrant appel à l'union de son camp. "On a exposé des idées et finalement c'est presque les mêmes", a-t-il considéré. "Notre comportement n'est pas du tout à la hauteur des périls et on s'en mordra les doigts. L'Histoire nous jugera." (Elizabeth Pineau, édité par Marine Pennetier)