EUROPEENNES-La Ligue gagne en Italie, M5S et Parti démocrate au coude-à-coude

ROME, 26 mai (Reuters) - La Ligue, parti d'extrême droite dirigé par Matteo Salvini, a remporté les élections européennes dimanche en Italie, alors que le Parti démocrate et le Mouvement 5 Etoiles se disputent la deuxième place du scrutin, selon plusieurs sondages sortie des urnes diffusés après la fermeture des bureaux de vote.

Ces enquêtes créditent la Ligue de 26 à 31% des voix. Le M5S, au pouvoir avec la Ligue depuis un an, obtiendrait entre 18,5% et 23% des suffrages et le Parti démocrate de centre gauche entre 20,5% et 25%.

En 2014, aux précédentes élections européennes, la Lega avait remporté 6,2% des voix. Elle a recueilli 17% des suffrages aux législatives de 2018. Certains sondages la créditaient d'un score cependant beaucoup plus élevé, jusqu'à 37% des voix.

Le M5S avait obtenu 32% des voix aux législatives et 21,1% des voix aux européennes de 2014. Quant au Parti démocrate, il avait recueilli 18,7% en 2018 et 40,8% des voix il y a cinq ans.

(Angelo Amante Jean-Stéphane Brosse pour le service français)