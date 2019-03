EUROPÉENNES-La ministre française de la Santé pas candidate

PARIS, 17 mars (Reuters) - La ministre française des Solidarités et de la Santé Agnès Buzyn a déclaré dimanche qu'elle ne figurerait pas sur la liste présentée par la majorité au pouvoir pour les élections européennes du 26 mai prochain.

"Non, non, je ne serai pas sur la liste", a indiqué la ministre lors de l'émission "Le Grand Rendez-Vous" organisée par RTL, Le Figaro et LCI.

Sa collègue des Affaires européennes Nathalie Loiseau a dit jeudi son souhait d'être candidate aux européennes lors d'un débat face à la présidente du Rassemblent national (RN, extrême droite) Marine Le Pen.

Le nom de Nathalie Loiseau, ainsi que celui d'Agnès Buzyn et celui de la secrétaire d'Etat à la Transition écologique Brune Poirson, ont circulé sur le mode de la rumeur comme figures de proue possibles sur la liste que doivent présenter La République en marche (LaRem) et ses alliés pour les européennes.

"J'adore ce ministère", a indiqué Agnès Buzyn à propos de son poste de ministre de la Santé et des Solidarités. Elle s'est dite "ravie" que Nathalie Loiseau soit candidate. "C'est une excellente ministre des Affaires européennes", a-t-elle indiqué. (Danielle Rouquié)