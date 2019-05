EUROPEENNES-Le camp pro-UE se fragmente, l'extrême droite progresse

BRUXELLES, 27 mai (Reuters) - Malgré la montée en puissance des formations d'extrême droite, un camp pro-européen plus fragmenté continuera à contrôler environ les deux tiers du Parlement européen, montrent les résultats des européennes 2019, marquées par une participation en forte hausse.

Les deux grands groupes qui ont longtemps fait la pluie et le beau temps à Strasbourg, le Parti populaire européen (PPE, conservateur) et les Socialistes et démocrates (S&D), ont nettement perdu du terrain mais les centristes libéraux de l'ALDE et les écologistes en ont gagné parallèlement.

Selon les résultats provisoires diffusés en fin de soirée dimanche par le Parlement européen, le PPE aura 180 élus (contre 217 dans le Parlement sortant), la famille socialiste 152 élus (contre 186), l'alliance des libéraux et démocrates, dont fait partie la République en marche d'Emmanuel Macron, aura 105 députés (contre 68) et les Verts en auront 67 (contre 52).

Le PPE et les socialistes, qui avaient 401 élus dans l'assemblée sortante, ne devraient donc en avoir plus que 332 lors de la prochaine législature, sous le seuil de 376 élus qui constitue la majorité nécessaire pour désigner le futur président de la Commission européenne, entre autres postes.

En face, grâce à la victoire de la Ligue en Italie, du parti Fidesz en Hongrie ou encore du Rassemblement national en France, les formations d'extrême droite devraient rassembler plus de 110 élus et gagner 50% d'eurodéputés supplémentaires par rapport à 2014.

Leur nombre restera cependant insuffisant pour espérer pouvoir bloquer une intégration plus poussée au sein de l'UE.

A elles quatre, les formations pro-UE totaliseront environ 500 sièges sur les 751 sièges du Parlement européen.

Les responsables européens se sont félicités de la forte mobilisation de l'électorat: le taux de participation a dépassé les 50% et augmenté pour la première fois en 40 ans d'histoire électorale à l'échelle du continent. En 2014, il était tombé à son plus bas niveau historique, sous les 43%.

