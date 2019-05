EUROPEENNES-Les conservateurs du chancelier Kurz donnés en tête en Autriche

VIENNE, 26 mai (Reuters) - Les élections européennes de dimanche en Autriche devraient conforter le conservateur Sebastian Kurz dans ses fonctions de chancelier à la veille d'une motion de censure déposée par l'opposition à la suite du scandale qui a entraîné la démission de son vice-chancelier d'extrême droite Heinz-Christian Strache.

Selon une projection effectuée à partir d'un sondage auprès de 5.200 électeurs entre mardi et dimanche, le Parti populaire autrichien (ÖVP) de Sebastian Kurz remporterait 34,5% des voix, contre 23,5% à l'opposition sociale-démocrate du SPÖ et 17,5% au Parti de la liberté (FPÖ) d'extrême droite. Les premiers résultats sont attendus à 23h00 (21h00 GMT).

La coalition formée par l'ÖVP et le FPÖ a volé en éclats depuis la démission de Strache le week-end dernier, provoquée par la diffusion d'une vidéo, tournée en caméra cachée en 2017, dans laquelle on le voit proposer, en échange d'un soutien politique et financier, des contrats publics à une femme se disant la nièce d'un oligarque russe.

Sebastian Kurz a formé un gouvernement technique chargé d'expédier les affaires courantes en attendant des élections législatives anticipées en septembre. (Francois Murphy, Kirsti Knolle Jean-Stéphane Brosse pour le service français)