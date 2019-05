EUROPEENNES-Orban espère un renforcement du poids des partis anti-immigration

(Actualisé avec estimations)

BUDAPEST, 26 mai (Reuters) - Le Premier ministre hongrois Viktor Orban, dont le parti Fidesz a très largement remporté les élections européennes selon les estimations d'un institut progouvernemental, a espéré dimanche que le scrutin renforcerait la représentation des formations politiques hostiles à l'immigration au Parlement de Strasbourg.

Selon une enquête d'opinion de l'institut Nezopont, le Fidesz nationaliste et conservateur a rassemblé 56% des voix, contre 10% aux socialistes et 10% à la Coalition démocratique (gauche). Le parti d'extrême droite Jobbik obtiendrait environ 9% des suffrages et le parti Momentum (centre) 7%. Le taux de participation s'établissait à 41,74% à 16h30 GMT.

"J'espère qu'il y aura un changement dans l'arène publique européenne en faveur de ces partis qui aimeraient stopper les migrations", a dit Viktor Orban après avoir voté dans la matinée à Budapest.

Orban n'a pas voulu dire en revanche si les eurodéputés du Fidesz, qui siègent dans le parlement sortant parmi le groupe conservateur du Parti populaire européen (PPE), joindraient leurs forces à la nouvelle alliance que veut mettre en place le co-vice-président du Conseil italien Matteo Salvini, le dirigeant de la Ligue.

La semaine passée, son ministre des Affaires étrangères, Peter Szijjarto, a toutefois annoncé que le Fidesz refuserait de siéger au sein du PPE si ce dernier s'allie avec des partis pro-immigration.

Le parti d'Orban a par ailleurs retiré son soutien à la candidature de Manfred Weber, le "spitzenkandidat" du PPE pour le poste de futur président de la Commission.

Le Parti populaire européen, formation la plus importante du Parlement européen sortant, a décidé en mars dernier de suspendre de ses rangs le parti d'Orban pour sanctionner les "dérapages" répétés du dirigeant souverainiste, sur l'immigration notamment.

Le PPE inclut notamment le parti français Les Républicains et la CDU de la chancelière allemande Angela Merkel.

VOIR AUSSI

GRAPHIQUE Les élections européennes https://tmsnrt.rs/2W2QWzv

(Krisztina Than Henri-Pierre André et Jean-Stéphane Brosse pour le service français)