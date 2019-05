EUROPEENNES-Plus d'un électeur européen sur deux s'est déplacé

(Ajoute précisions)

BRUXELLES, 26 mai (Reuters) - Le taux de participation aux élections européennes 2019 a dépassé les 50% et augmenté pour la première fois en 40 ans d'histoire électorale à l'échelle du continent.

Cette forte mobilisation est analysée par certains commentateurs comme une réponse au défi climatique ou à la montée des partis europhobes.

Selon le Parlement européen, le taux de participation dans les Etats membres, hors Royaume-Uni, est en hausse d'environ 9 points et a atteint 51% des inscrits contre 42,61% en 2014.

En 2014, aux précédentes élections, ce taux était tombé à son plus bas niveau historique, sous les 43%. Lors du premier vote en 1979, quand l'UE ne comptait encore que neuf Etats membres, il avait atteint un pic de 62%.

Il y a cinq ans, la participation avait atteint plus de 80% en Belgique et au Luxembourg, où la participation est obligatoire, et seulement 13% en Slovaquie.

Cette année, à 15h00 GMT, il atteignait 32,5% en Pologne, soit le double de 2014, selon la commission électorale polonaise, ou encore près de 50% à 16h00 GMT en Espagne, contre 34% en 2014. En France, la participation s'est établie à 52%, soit neuf points de plus qu'en 2014. (Gabriela Baczynska Jean-Stéphane Brosse pour le service français)