EUTELSAT 65 West A sélectionné par Ultra DTH pour son nouveau bouquet de télévision dédié aux régions caraïbe et andine

Ultra DTH Inc. vient de signer avec Eutelsat Americas, filiale d’Eutelsat Communications (Paris:ETL), un contrat portant sur plusieurs répéteurs à bord du satellite EUTELSAT 65 West A. La signature de ce contrat pluriannuel permettra d‘assurer le lancement d’un bouquet DTH en marque blanche dans les Caraïbes et dans la région des Andes.

Ultra DTH bénéficiera de l’exceptionnelle couverture en bande Ku d’EUTELSAT 65 West A pour desservir plusieurs millions de foyers dans les régions caraïbe et andine. L’agrégation et l’encodage des chaînes, de même que la mise à disposition des infrastructures terrestres seront assurés par United Teleports.

Implanté stratégiquement à San Juan (Porto Rico), Ultra DTH s’appuiera sur un réseau d’opérateurs de télévision payante répartis dans des pays clés pour commercialiser son bouquet sur plusieurs marchés des Caraïbes et des Andes. Ces plateformes TV partenaires pourront compter sur l’expertise d’Ultra DTH pour leur déploiement et leur croissance sur leurs marchés respectifs, tout en conservant la liberté de rebaptiser le bouquet en vue de l’adapter aux exigences propres à chaque audience. Ce service à bas coût permettra aux opérateurs de télévision payante de diffuser des contenus en provenance du monde entier, conjuguant une offre internationale exclusive à des programmes en langues anglaise, espagnole, française, néerlandaise et hindi, pour répondre à la diversité des demandes des populations vivant dans les Caraïbes et dans la région andine.

Ricardo Dias, Directeur général d’Ultra DTH, a déclaré : « Notre service DTH sera en mesure de proposer des contenus multilingues à plusieurs millions de foyers. En permettant aux opérateurs partenaires de constituer un catalogue de programmes propre à chaque pays, nous nous efforçons d’accéder à des marchés jusque-là inexplorés, quelles que soient les gammes de prix. »

Mike Antonovich, Directeur général d’Eutelsat Americas, a ajouté : « Nous sommes ravis d’unir nos forces à celles d’Ultra DTH pour promouvoir le marché de la télévision payante dans les Caraïbes et la région andine, notamment dans les territoires mal desservis dont les populations sont en quête de contenus dans leur langue maternelle. Ce contrat souligne les avantages que le satellite offre dans les régions peu peuplées où se manifeste le besoin de contenus variés à travers un seul et même bouquet. »

