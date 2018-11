EUTELSAT COMMUNICATIONS : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE D’EUTELSAT COMMUNICATIONS

APPROBATION D’UN DIVIDENDE DE 1,27€ PAR ACTION, EN HAUSSE DE 5%

L'Assemblée générale annuelle ordinaire et extraordinaire des actionnaires d'Eutelsat Communications (Paris:ETL) (Euronext Paris : ETL) réunie le 8 novembre 2018 a approuvé l’ensemble des résolutions proposées, notamment :

L’approbation des comptes ;

Le dividende au titre de l’exercice 2017-18, d’un montant de 1,27 euro par action, soit une augmentation de 5% par rapport à l’exercice précédent. Le paiement du dividende aura lieu le 22 novembre ;

Le renouvellement des mandats de Ross McInnes et Bpifrance Participations ;

La rémunération des mandataires sociaux et la politique de rémunération.

Le résultat du vote de l’ensemble des résolutions sera disponible sur le site internet de la société.

