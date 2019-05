EVOLUTION DE L'ORGANISATION DU GROUPE M6

Regulatory News:

Le Groupe M6 (Paris:MMT) annonce aujourd’hui une série de nominations, dans le but d’adapter son organisation aux enjeux de transformation à l’œuvre dans les métiers de l’audiovisuel :

1°) Constitution d’un Pôle Audio

Régis Ravanas, 55 ans, va rejoindre le Groupe M6 en qualité de Directeur Général des activités Audio du Groupe M6 (Radios, Musique et Podcast). Il sera membre du Comité Exécutif du Groupe.

Dans le cadre de cette réorganisation, Christopher Baldelli, Vice-Président du Directoire en charge de la Radio et de l’Information (hors magazines), quitte le Groupe M6.

Le Groupe M6 tient à remercier Christopher Baldelli pour sa contribution au développement des activités du Groupe et pour les succès obtenus au cours des 13 dernières années, qu’il s’agisse des chaînes thématiques du Groupe M6 ou des stations de radio.

Par ailleurs, l’information de M6 (12:45 et 19:45) sera placée sous la responsabilité de Thomas Valentin, Vice-Président du Directoire en charge des Antennes et des Contenus.

2°) Organisation des chaînes M6, W9 et 6ter

Pour mieux s’adapter à l’évolution des usages et pratiques de consommation du média TV, le Groupe M6 réorganise la direction des programmes de ses chaînes en clair, sous l’autorité de Thomas Valentin :

Guillaume Charles, 43 ans, est nommé Directeur Général des programmes de la chaîne M6, à compter du 1er juillet prochain.

Frédéric de Vincelles, 50 ans, est nommé Directeur Général des programmes en charge des plateformes digitales ainsi que du Sport, à compter du 1er juillet prochain.

Pour accompagner la croissance de la consommation non-linéaire et la multiplication des plateformes digitales où sont distribués les programmes et marques du Groupe M6, il aura la responsabilité du développement, de l’animation éditoriale et de l’acquisition des contenus de ces différentes plateformes (6play, offres des distributeurs tiers…).

Il travaillera en étroite collaboration avec Thomas Follin, Directeur Général en charge de la Distribution et de l’Innovation Digitale des Antennes, qui pilote notamment la stratégie de distribution des antennes du Groupe et le développement des offres digitales sur l’ensemble des plateformes.

Frédéric de Vincelles aura également la responsabilité des programmes sportifs du Groupe M6, notamment co-diffuseur exclusif en clair des matchs de l’Equipe de France de football masculine jusqu’en 2022 et féminine jusqu’en 2023.

Par ailleurs, les chaînes W9 et 6ter, dirigées par Jérôme Fouqueray, et la chaîne M6 s’appuieront désormais sur une direction éditoriale unifiée des programmes de flux, ainsi que des magazines et documentaires. Ainsi :

Jonathan Curiel, 38 ans, est nommé Directeur Général Adjoint des programmes des chaînes en clair pour les magazines et documentaires.

Pierre-Guillaume Ledan, 46 ans, est nommé Directeur Général Adjoint des programmes des chaînes en clair pour les programmes de flux.

3°) Organisation des chaînes thématiques

Philippe Bony, 56 ans, est nommé à la tête du Pôle des chaînes thématiques et du Pôle des chaînes jeunesses du Groupe M6 : Paris Première, Téva et M6 Music, auxquelles viendront s’ajouter les chaînes TV de Lagardère une fois l’acquisition validée et les conditions suspensives levées.

Il est rappelé que Catherine Schofer, 51 ans, est Directrice Générale de Paris Première, Téva, et Présidente de M6 Music.

4°) M6 Publicité

Lionel Cler, 46 ans, actuellement Directeur Général de MonAlbumPhoto.fr, sera nommé Directeur Général Adjoint de M6 Publicité en charge du marketing, de l’innovation et de la création à compter du 1er juillet prochain. Il sera membre du Comité Exécutif du Groupe, et rapportera à David Larramendy, membre du Directoire, Directeur Général de M6 Publicité et Directeur Général de M6 Interactions.

Hortense Thomine-Desmazures, 43 ans, est nommée Directrice Générale Adjointe de M6 Publicité, en charge du Digital, à compter du 1er juillet prochain. Elle rapportera à David Larramendy.

5°) Direction de la Communication

Matthieu Bienvenu, 31 ans, actuellement chargé de mission à la Direction Générale, est nommé Directeur de la Communication du Groupe M6 à compter du 1er juillet prochain, en remplacement d'Emilie Pietrini qui quittera le Groupe. Il sera membre du Comité Exécutif du Groupe M6.

Le Groupe tient à remercier Emilie Pietrini pour sa contribution essentielle à la communication et l’image du Groupe au cours des 14 dernières années.

Régis Ravanas est diplômé de l’Ecole d’Ingénieur de Purpan et titulaire d’un MBA de HEC. Il a débuté sa carrière dans l’industrie de la musique, chez Warner Music puis Polygram avant de rejoindre le Groupe M6 de 1995 à 2008, où il a notamment exercé les fonctions de DG de M6 Interactions et DGA des programmes. Il a intégré en 2009 le Groupe TF1, où il occupe depuis 2016 la fonction de DGA Publicité et Diversification.

Guillaume Charles est diplômé de l’Ecole Centrale Paris et titulaire d’un MBA de l’Insead. Après une expérience dans le conseil en stratégie chez Arthur D. Little, il rejoint l’équipe M&A de RTL Group au Luxembourg. En 2008, il intègre le Groupe M6 en tant que Directeur de la Stratégie, du Développement et de la Distribution, avant d’être nommé DGA de M6 Publicité, en charge du Marketing, des Etudes et du Digital, poste qu’il occupait depuis 2014. Il est membre du Comité Exécutif du Groupe M6.

Frédéric de Vincelles est diplômé de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris. Après une première expérience chez Deloitte, il est recruté en 1999 par Fun Radio et RTL2 en qualité de Directeur des réseaux. Nommé successivement DG de Fun TV puis de TF6 et Série Club, il a été DG de W9 de 2006 à 2014, et occupait depuis 2015 les fonctions de Directeur Général des programmes de la chaîne M6. Il est membre du Comité Exécutif du Groupe M6.

Jonathan Curiel est diplômé de l’ESSEC et de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris. Il a débuté sa carrière en tant que Chargé de mission auprès de la représentation permanente de la France à l’ONU, avant de rejoindre le Groupe M6 en 2008, en qualité de Chargé de mission auprès de la Direction Générale. Nommé Directeur éditorial puis DG de Paris Première de 2012 à 2017, il était depuis 2018 DGA des programmes de la chaîne M6 pour les magazines d’information et les flux externes.

Pierre-Guillaume Ledan est diplômé de l’IDRAC Paris. Il a débuté sa carrière en tant que Chargé de Mission auprès du service culturel de l’Ambassade de France en Afrique du Sud. Il a rejoint le Groupe M6 en 2000, où il a occupé différentes responsabilités au sein des équipes programmes jusqu’en 2010, date à laquelle il a été nommé Directeur des programmes de flux de W9. Depuis 2018, il était également Directeur des programmes de flux de 6ter.

Philippe Bony est diplômé de l’ESC Rouen. Il a débuté sa carrière chez Paris Première, au moment de la création de la chaîne. Passé par les activités audiovisuelles de la Lyonnaise Communications, il a intégré l’équipe de création de TPS en 1996, dont il a ensuite été DGA en charge des programmes. Il a rejoint le Groupe M6 en 2005, où il occupait jusqu’à présent, outre la Présidence de Paris Première, le poste de DGA des programmes en charge de la jeunesse et du sport. Il est membre du Comité Exécutif du Groupe M6.

Catherine Schofer est diplômée de l’ESSEC et titulaire d’un DESS de droit et administration de la communication audiovisuelle. Elle a débuté sa carrière chez Europe Images puis a rejoint la direction des Acquisitions du Groupe M6 en 1995, dont elle a été Directeur adjoint de 2002 à 2006 avant d’être nommée à la direction de la chaîne Téva. En 2012, elle a piloté le lancement de la chaîne 6ter, qu’elle a dirigée jusqu’en 2017. Depuis 2018, elle est DG de Paris Première et Téva ainsi que Présidente de M6 Music.

Lionel Cler est diplômé d’HEC. Il a débuté sa carrière comme chef de produit chez Moët Hennessy, avant de rejoindre en 1998 le pôle annonceur de Catalina Marketing. Il a ensuite occupé des postes de Direction Marketing et de Direction Commerciale au sein du Groupe Orange, dont il a notamment été Directeur Marketing des offres Internet et de l'électronique grand public de 2011 à 2014. Depuis 2015 il occupait le poste de DG de MonAlbumPhoto.fr, filiale du Groupe M6 jusqu’à l’été 2018

Hortense Thomines-Desmazures est diplômée de l’Université de Paris Dauphine et de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris. Après 6 années passées chez Ogilvy & Mather, elle a rejoint la régie publicitaire du Groupe M6 en 2006, où elle occupait depuis 2015 le poste de Directrice Déléguée de M6 Digital.

Matthieu Bienvenu est diplômé de l’EDHEC. Il a débuté sa carrière en 2012 au sein de la Direction des Productions du Groupe M6, avant d’être nommé Chargé de mission auprès de la Direction Générale, poste qu’il occupait depuis 2015.

