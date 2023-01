Roxane Nojac Journaliste spécialisée en économie et finance Suivre 343 Tous ses articles Suivre sur Journaliste économique habituée des plateaux télé et fine connaisseuse de l'industrie économique, financière et patrimoniale, Roxane Nojac maîtrise le verbe et l'audiovisuel.

Exxon et Chevron recentrent leurs activités. Les majors se retirent de grands projets internationaux pour se concentrer sur les projets pétroliers en Amérique, plus lucratifs. Chez Chevron, en 2023, 70 % du capital sera alloué à la production aux États-Unis, en Argentine et au Canada. idem pour Exxon au Nouveau-Mexique, au Texas, en Guyane et au Brésil.

