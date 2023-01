EY Allemagne va procéder à des changements structurels dans le cadre de la réduction des coûts.

La société a entamé des discussions avec l'organe dit de codétermination, a déclaré le porte-parole, faisant référence au système allemand qui donne aux travailleurs un droit de regard sur les décisions des entreprises.

Le Financial Times avait rapporté plus tôt dans la journée, en citant des sources, qu'EY Allemagne prévoyait de supprimer 40 associés et 380 employés dans le but d'améliorer sa rentabilité suite aux retombées du scandale Wirecard.

Selon le rapport du FT, la majorité des partenaires confrontés aux suppressions d'emplois sont issus de la pratique d'audit du cabinet, ce qui représente environ 5 % des partenaires actionnaires et salariés de l'entreprise allemande.

EY, l'un des "quatre grands" cabinets comptables mondiaux, avait vérifié et certifié les livres de la société de paiements Wirecard alors même que des journalistes et des investisseurs soulevaient des questions sur ses finances. Wirecard s'est effondrée en 2020 après avoir été forcée d'admettre qu'il manquait 1,9 milliard d'euros (2,07 milliards de dollars) dans son bilan.

(1 $ = 0,9165 euros)