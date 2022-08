Échapper à la fermeture du COVID de Shanghai pour se retrouver piégé à Hainan.

Hall, qui a travaillé à l'Université de New York à Shanghai ces deux dernières années, est maintenant coincé à Sanya, le principal centre touristique de Hainan, sans savoir quand il pourra en sortir.

"Il est devenu impossible de quitter la ville. L'hôtel où je loge est scellé et les clients ne sont pas autorisés à quitter leur chambre, conformément aux instructions de la ville", a déclaré Hall à Reuters par e-mail.

La province de Hainan est l'une des nombreuses régions chinoises qui avaient connu relativement peu de cas pendant plus de deux ans et qui sont maintenant aux prises avec des épidémies, ce qui soulève le risque de restrictions sévères persistantes alors que l'économie s'affaiblit.

"Mes émotions vont naturellement du déni total et de l'incrédulité à la colère, la tristesse et finalement le désespoir", a déclaré Hall, qui, comme des millions de personnes à Shanghai, a subi un confinement strict de deux mois plus tôt cette année.

"Ce n'est pas tant le lockdown ici, mais les souvenirs du lockdown de Shanghai qui m'ont revisité, et le sentiment de malaise quant à ce que l'automne apportera à Shanghai et ailleurs."

Hainan, qui n'a enregistré que deux cas symptomatiques locaux de COVID-19 l'année dernière, a déjà signalé plus de 1 800 infections transmises à l'intérieur du pays en août.

Bien que ce chiffre soit faible par rapport aux normes mondiales, les autorités de l'île ont enfermé des millions de résidents, ont rapporté les médias d'État, dans le cadre de la politique chinoise de "COVID-zéro dynamique" qui vise à éradiquer les épidémies le plus rapidement possible. Les gens ne sont autorisés à sortir que pour certaines raisons, telles que les tests COVID, les courses à l'épicerie et les tâches professionnelles essentielles.

Environ 178 000 touristes ont été bloqués à Hainan, dont environ 57 000 à Sanya, ont rapporté les médias d'État.

M. Hall, qui doit rester dans sa chambre et dépend de l'hôtel pour les besoins quotidiens essentiels, notamment la nourriture et l'eau, a déclaré qu'il ne pouvait pas prévoir ce qui allait se passer, mais qu'il devait simplement prendre les choses comme elles venaient.

"Nous devons rester flexibles dans nos plans et capables d'accepter ces perturbations si nous souhaitons vivre et travailler ici."