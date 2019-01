WASHINGTON, 9 janvier (Reuters) - La réunion organisée mercredi à la Maison blanche entre Donald Trump et les chefs de file démocrates a tourné court, le président ayant pris congé de ses interlocuteurs lorsque ces derniers ont réaffirmé ne pas vouloir financer le mur qu'il ambitionne d'ériger à la frontière mexicaine.

"Il a demandé à la présidente Pelosi 'allez vous accepter mon mur ?'. Elle a dit non. Alors, il s'est levé et il a dit 'dans ce cas, nous n'avons plus rien à nous dire' et il est parti", a déclaré Chuck Schumer, qui dirige la minorité démocrate au Sénat, en relatant l'échange entre Donald Trump et Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre des représentants.

"Une fois de plus, il a piqué sa crise de colère parce que les choses ne vont pas dans son sens", a-t-il ajouté à propos du président des Etats-Unis.

Donald Trump a déploré de son côté une "totale perte de temps". (Eric Beech, Nicolas Delame pour le service français)