Echiquier Entrepreneurs : "Nous restons prudents après le fort rebond des marchés"

José Berros, le fonds Echiquier Entrepreneurs figure dans le haut des classements sur 5 ans. A quoi tient cette surperformance ?

"De façon générale, je pense que cela tient à notre démarche de stock-picking très sélectif, au sein d’un univers géographique et sectoriel très vaste. Nous cherchons à confier les capitaux de nos clients à des entrepreneurs exceptionnels, positionnés sur des marchés en croissance, en y ajoutant une bonne dose de prudence. Ce mariage d’envie, d’audace, et de prudence constitue l’ADN du fonds. La quinzaine d’OPA sur les cinq dernières années est venue également doper la performance du fonds. Par exemple, en Scandinavie, où nous sommes très présents, nous pouvons citer les opérations sur COM HEM, cablo-opérateur suédois, ou sur Vizrt, entreprise de logiciels norvégienne. Nous sommes également très présents sur le marché britannique où nous avons, par exemple, bénéficié du rachat de Domino Printing par le japonais Brother. Notre capacité à aller chercher des idées d’investissement à l’international, en dehors des sentiers battus, n’y est pas pour rien dans la multiplicité de ces OPA".



Comment l'équipe de gestion positionne-t-elle le fonds après ce début 2019 un peu particulier ?

"Notre fonds est de plus en plus un fonds de valeurs de croissance. Nous affectionnons deux types de dossiers de croissance. Tout d’abord les leaders de niche bien gérés, au chiffre d’affaires et à la profitabilité résiliente. Citons dans cette catégorie le néerlandais Interxion ou le français Esker. L’autre catégorie est constituée de projets transformants, comme les suédois Storytel et RaySearch Laboratories, respectivement positionnés sur les livres audio et les logiciels utilisés en radiothérapie du cancer. Ce positionnement accentué sur les valeurs de croissance est modéré par une grande vigilance, notamment après le puissant rebond des marchés. D’où notre taux d’investissement qui s’élève à seulement 85%, afin de pouvoir pleinement saisir les nouvelles opportunités qui se présenteront".



Interxion constitue votre principale conviction. Quel est votre cas d'investissement ?

"La société Interxion gère des data-centers, des centres de stockage de connexion, une activité que nous apprécions pour sa résilience, couplée à un potentiel de croissance estimé à 15% par an. Le groupe est présent dans la plupart des grandes capitales économiques européennes, notamment car elle est bien positionnée autour des plateformes de transactions boursières. Interxion surfe sur la tendance du cloud et de la sous-traitance croissante des infrastructures informatiques. Le risque technologique est maîtrisé, et la clientèle extrêmement fidèle. Enfin, le secteur est en phase de consolidation, ce qui fait d’Interxion une cible évidente à terme, tant ce marché est appelé à se concentrer autour de quelques très gros acteurs mondiaux. La société a d’ailleurs déjà été approchée plusieurs fois…".



Pouvez-vous nous parler d'une ou deux valeurs françaises à fort potentiel, présentes dans le portefeuille ?

"Je pense notamment à EOS Imaging, spécialiste des systèmes d'imagerie pour les soins ostéo-articulaires et la chirurgie orthopédique. Les produits d’EOS permettent de réaliser des images médicales moins irradiantes, et de fournir des données patients complètes et précises, avec des outils de planification chirurgicale fondés sur l’anatomie réelle, 3D, du patient. Le management a été récemment renouvelé et le fonds chinois Fosun Pharma a souscrit à une augmentation de capital de 15 M€ en décembre dernier à un cours bien supérieur au cours actuel. Les dernières publications, certes décevantes, ont été trop sévèrement sanctionnées. Nous sommes un investisseur significatif de la société, avec une forte conviction qu’elle dispose d’un gros potentiel de développement aux Etats-Unis et que sa valorisation est aujourd’hui très attractive. Nous pouvons également citer Neoen, acteur de l’énergie renouvelable dont la qualité de l’actionnariat et du management n’est plus à prouver. Nous avons investi dans cette société dès l’introduction en Bourse, ce qui n’est pas notre habitude...".



Enfin, comment ne pas évoquer le changement de contrôle de La Financière de l'Echiquier : a-t-il une incidence sur le fonds ?

"Le rachat par Primonial de notre société de gestion n’a aucune incidence sur notre façon de gérer le fonds. L’équipe reste en place, très motivée pour gérer un fonds Echiquier Entrepreneurs qui a été réouvert en octobre dernier".



Propos recueillis par Raphaël Girault