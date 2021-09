Ecofi étoffe son pôle commercial

Kiliann Pollefoort, 26 ans, rejoint l’équipe du développement d’Ecofi, sous la direction de Laurent Vidal. Il a notamment pour mission de développer notre activité de distribution, en relation avec les CGP et les assureurs. Avant de rejoindre Ecofi, Kiliann était en charge du développement commercial CGPI/ Particuliers chez Trecento Asset Management. Il avait auparavant travaillé en banque privée chez Banque Neuflize OBC et chez Imani Family Office.



Kiliann Pollefoort est diplômé d'un MS Finance Internationale et du Programme Grande Ecole de la Rennes School of Business.