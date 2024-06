Ecofi : "la BCE dispose d’une marge de manœuvre ample pour baisser ses taux"

Le 12 juin 2024 à 10:41 Partager

Sans surprise, la BCE a abaissé ses taux de 0,25% lors de sa réunion du 6 juin dernier. "Selon nous, et contrairement à ce que certains commentateurs avancent, il n'est pas si paradoxal de baisser ses taux, tout en rehaussant ses prévisions d'inflation. Premièrement, parce qu'atteindre les 2 % pile d'inflation augmente la probabilité de rater ensuite la cible à moyen-terme. L'idée, pour les banques centrales est de tenter d'avoir un 'coup d'avance', explique Florent Wabont, économiste chez Ecofi.



"Deuxièmement, parce que le niveau actuel des taux est toujours restrictif. Cette baisse – attendue et intégrée dans les anticipations – n'est donc pas susceptible, à elle seule, de stimuler la croissance. Troisièmement, parce que la désinflation n'est pas compromise, car les données restent bien orientées", précise par ailleurs l'économiste.



Selon Ecofi, "la BCE dispose d'une marge de manœuvre relativement ample pour baisser ses taux. Cette vision se réfère à la notion de taux neutre, qui caractérise le niveau théorique équilibrant l'épargne et l'investissement. C'est aussi le seuil à partir duquel la politique monétaire est dite restrictive, lorsque le taux directeur d'une banque centrale se situe au-delà, et inversement. L'estimation du taux neutre est néanmoins entachée d'une grande incertitude.



De plus, Florent Wabont souligne qu'"une analyse plus simple, consistant à ajuster de l'inflation le taux directeur de la BCE, montre en revanche que le degré de restriction monétaire n'a rarement été aussi élevé qu'aujourd'hui. La BCE semble donc en capacité de desserer l'étau de nombreuses fois, sans ôter le caractère restrictif de sa politique monétaire.



Ecofi continue d'anticiper une poursuite de la désinflation en zone euro et pense également que la croissance demeure dépendante de l'environnement de taux et qu'elle sera légèrement plus faible que les prévisions de la BCE cette année. Au total, la société de gestion anticipe trois baisses de taux supplémentaires en 2024.