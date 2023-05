(Zonebourse avec Reuters) - Les consommateurs rencontrent des difficultés pour trouver certains produits de base dans les supermarchés européens et du Moyen-Orient, en raison de l'évolution des habitudes d'achat et des problèmes de chaîne d'approvisionnement. Les dirigeants du secteur, les consultants et les analystes interrogés par Reuters ont expliqué que les supermarchés ont du mal à prévoir la demande en raison de l'impact du COVID-19, des nouvelles méthodes d'achat et de la crise du coût de la vie.

Les problèmes de chaîne d'approvisionnement et la réticence à conclure des accords avec les fournisseurs alors que les prix des matières premières sont élevés contribuent également à des stocks irréguliers de produits aussi divers que le chocolat, le ketchup et le shampooing, avec la guerre et les conditions météorologiques jouant également un rôle. "La pression inflationniste qui s'est produite récemment... fait que les gens changent de produits de manière plus imprévisible et plus brutale qu'auparavant", a expliqué Luke Jensen, directeur général du supermarché en ligne britannique Ocado.

L'impact des nouvelles habitudes d'achat et de la croissance du commerce en ligne

Les changements dans les habitudes d'achat résultant des confinements liés au COVID-19 et de la croissance du commerce en ligne sont également un facteur, bien qu'il soit difficile de prédire dans quelle mesure les gens retourneront dans les magasins. Kevin O'Marah, ancien cadre d'Amazon et fondateur de Zero100, une communauté pour les responsables des chaînes d'approvisionnement et des opérations, a déclaré que les multiples façons de faire des achats avaient laissé les détaillants "perplexes" quant à ce qu'il fallait commander et où.

Les fournisseurs peinent également à répondre à la demande

Les fournisseurs ont également du mal à déterminer ce que les consommateurs voudront, tandis que la hausse des prix des matières premières, les embouteillages dans le transport maritime et les pénuries de matières premières et de main-d'œuvre les ont empêchés de répondre à certaines commandes. "La dynamique de croissance post-COVID combinée aux discontinuités énergétiques et politiques fait qu'il est plus difficile pour les détaillants et leurs fournisseurs de prévoir avec précision la demande sur un marché volatile", a déclaré Ewan Andrew, président de l'approvisionnement et des achats mondiaux pour le fabricant de Guinness, Diageo.

Guerre, météo et négociations de prix

Hani Weiss, PDG de Majid Al Futtaim Retail, a déclaré que la guerre en Ukraine, vieille de 14 mois, avait causé d'énormes problèmes pour les producteurs alimentaires, qui avaient été contraints d'ajuster leurs chaînes d'approvisionnement pour faire face aux pénuries d'ingrédients. Laurent Thoumine, responsable Europe pour le secteur de la distribution chez Accenture, a indiqué que les supermarchés en Grande-Bretagne, en France, en Allemagne, en Italie et en Espagne étaient les plus touchés par les problèmes de stocks. Parmi les produits en pénurie dans certains magasins, on trouve le ketchup, les pâtes, le chocolat, le thé, les chips, le dentifrice et la nourriture pour animaux de compagnie, selon les données de Nielsen IQ.