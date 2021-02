Économie : HEC forme les entrepreneuses de demain

HEC Stand Up a organisé une session de deux semaines de formation pour une trentaine d'entrepreneuses à la Maison du hand, avec le soutien de la ville de Créteil. Objectif : leur donner tous les outils pour développer leur activité. Présentation et portraits de plusieurs participantes cristoliennes.

Soutenu par les fondations HEC et Roux de Bézieux, HEC Stand up s'adresse aux femmes porteuses d'un projet entrepreneurial. Créé en 2012, ce programme a depuis contribué à la formation de milliers de femmes de tout âge, horizon et milieu social. « L'objectif est de leur donner toutes les clés pour libérer leur potentiel et créer leur entreprise en 8 jours sans dépenser d'argent », affirment joyeusement les responsables du programme.

La dernière session en date a eu lieu à Créteil, du 2 au 11 février, à la Maison du hand. Ainsi, dans une ambiance solidaire et très dynamique, une trentaine d'entrepreneuses, dont plusieurs Cristoliennes, se sont retrouvées autour d'une volonté commune : transformer leur rêve en réalité. Et au moment de se dire au revoir, lors de la cérémonie de remise des certificats, impossible de ne pas y croire aussi, tant l'énergie était électrique !

Entretiens avec trois entrepreneuses Cristoliennes

Malaïka Imbabazi



Akeza Beauty

Il n'y a pas de salon de coiffure afro spécial tresses à Créteil. Mon idée est donc de réunir des coiffeuses indépendantes de Créteil pour leur proposer des fauteuils à la location dans une structure associative pour les femmes. Mon fil conducteur, c'est l'entraide entre femmes. Je suis d'origine rwandaise et j'ai connu la guerre. Si je suis là, c'est grâce aux femmes qui me sont venues en aide dans plusieurs pays et contextes. Ce projet, c'est une façon de rendre ce qui m'a été donné.

Mél : akeza87@gmail.com

Koudiéji Maguiraga



Ôkandi

J'ai récemment créé mon entreprise. Ôkandi propose des infusions de plantes africaines à base de racine de vétiver aux amoureux des traditions ancestrales pour qu'ils puissent participer à cet héritage. La racine de vétiver est très utilisée en Afrique de l'Ouest pour ses bienfaits, notamment pendant la grossesse. Je remercie la Ville de Créteil d'avoir accueilli cette formation, c'était vraiment une belle opportunité. À présent, je recherche un local pour développer mon activité !

» instagram

» facebook

» site internet

Yongmi Lee



Décoration YL

D'origine coréenne, je suis en France depuis 15 ans où j'ai fait des études d'arts, de sociologie et de décoration d'intérieur. Je donne des cours d'arts plastiques à Paris depuis 8 ans. J'ai envie de mettre mon expérience d'artiste au service d'un projet d'entreprise de décoration d'intérieur. J'ai rejoint HEC Stand Up parce que je sentais que quelque chose me manquait pour me lancer. Aujourd'hui, je me sens prête !

» facebook

» instagram

Mél : decorationyl@gmail.com

