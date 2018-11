Economie : les trajectoires de croissance du PIB jusqu'en 2020 0 13/11/2018 | 11:24 Envoyer par e-mail :

C'est tout frais, l'équipe de recherche économique d'ING a mis à jour ses prévisions de croissance pour les principales économies de la planète pour l'année en cours et les deux suivantes. Les nations ne sont pas toutes égales devant les trajectoires, avec des atterrissages prévus sous la barre des 1% pour l'Italie et le Japon en 2020, alors que le Brésil et la Russie devraient accélérer.

Estimations de croissance du PIB ING au 13/11/2018 (Source ING - Cliquer pour agrandir) Estimations de croissance du PIB ING au 13/11/2018 (Source ING - Cliquer pour agrandir)

Si l'on devait classer les dix économies figurant dans le tableau en grandes catégories, il y aurait :

Une équipe "la croissance va progressivement se dégrader" : Etats-Unis Canada Chine Allemagne

Une catégorie "la croissance va progressivement accélérer" : Royaume-Uni Brésil

Une catégorie "la croissance va ralentir puis se stabiliser" : France Italie

Une catégorie non linéaire : Japon, avec un profil en V inversé Russie, avec un profil en M.



En bonus, les anticipations d'inflation pour les trois mêmes années :





Estimations d'inflation ING au 13/11/2018 (Source ING - Cliquer pour agrandir) Estimations d'inflation ING au 13/11/2018 (Source ING - Cliquer pour agrandir)



