Lausanne (awp/ats) - Après deux années de conjoncture freinée par un environnement international morose, la croissance de l'économie vaudoise pourrait réaccélérer l'an prochain. La hausse du produit intérieur brut (PIB) du canton devrait passer de 0,9% l'an dernier et 1,4% cette année à 2,0% en 2025.

L'économie vaudoise devrait ainsi bénéficier de la normalisation attendue de la conjoncture mondiale. Les facteurs de risque restent toutefois nombreux, avec notamment une situation géopolitique tendue, selon les dernières prévisions publiées jeudi par la Commission Conjoncture vaudoise, un partenariat entre l'Etat de Vaud, la Chambre vaudoise du commerce et de l'industrie (CVCI), la Banque cantonale vaudoise (BCV) et les principales associations de branches du canton.

Au niveau des branches, la chimie-pharma et le commerce devraient afficher une forte croissance (plus de 2%) cette année et l'an prochain. L'hôtellerie-restauration est dans le même cas, ce qui reflète un rattrapage après un effondrement de l'activité en 2020, note la Commission.

Immobilier: croissance en vue en 2025

Après une croissance modérée (de 0,5% à 2%) en 2024, les activités immobilières pourraient connaître une forte croissance en 2025. Les services publics et parapublics pourraient connaître un repli modéré (entre -0,5% et -2%) cette année, puis une croissance modérée l'an prochain, poursuit le communiqué.

Dans les transports et les communications, ainsi que dans l'industrie des machines et l'horlogerie, une stagnation (évolution entre -0,5% et +0,5%) est attendue en 2024 et en 2025. Les services financiers pourraient pour leur part connaître une forte croissance cette année et une stagnation l'an prochain. Dans la construction, une croissance modérée en 2024 pourrait être suivie d'un repli modéré en 2025, toujours selon cette Commission Conjoncture vaudoise.

La conjoncture évolue de manière similaire sur le plan national et dans le canton, précise-t-elle encore. Le PIB vaudois est publié quatre fois par an. Les prochaines prévisions seront connues en avril.

ats/ck