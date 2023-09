Zurich (awp) - La fédération des entreprises helvétiques Economiesuisse a ajouté un fauteuil à son comité directeur à l'occasion de son assemblée générale vendredi. Lukas Gähwiler (président de Credit Suisse et vice-président d'UBS) et Stefan Mäder (président de Mobilière Suisse et de l'Association suisse d'assurances) remplaceront André Helfenstein (directeur général de Credit Suisse) et Rolf Dörig (président de Swiss Life)

Simon Michel, patron et administrateur du spécialiste des dispositifs d'injection Ypsomed, viendra créer le surnombre, précise un compte-rendu de l'évènement diffusé dans la matinée.

Le comité a par ailleurs validé l'adhésion de deux nouvelles organisations: la représentante de jeunes pousses Swiss Startup Association, ainsi que la faîtière alémanique des journaux et portails d'informations privés Verband Schweizer Medien (VSM).

jh/fr