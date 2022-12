Economiesuisse table sur une inflation à un haut niveau en 2023

Zurich (awp) - L'inflation devrait continuer en 2023 à évoluer en Suisse à un niveau supérieur à la fourchette ciblée par la Banque nationale suisse (BNS). Bien que la Confédération devrait éviter une récession l'année prochaine, l'environnement conjoncturel mondial morose devrait également affecter l'évolution de la croissance, relève Economiesuisse.

Selon les économistes de la faîtière, le renchérissement devrait s'inscrire à 2,9% en 2022 et à 2,7% en 2023, indique lundi un communiqué.

Economiesuisse s'attend ainsi à ce que la BNS resserre encore son taux directeur le 15 décembre lors de l'examen de la situation économique et monétaire. Face à l'envolée de l'inflation, la banque centrale helvétique a mis fin à plus de sept années de taux négatifs, faisant remonter à deux reprises, en juin et septembre, son taux directeur à actuellement à 0,5%.

L'institut d'émission vise un renchérissement oscillant entre 0% et 2%. Cet objectif ne sera cependant pas atteint l'année prochaine, malgré un affaiblissement des prix de l'énergie en 2023 en glissement annuel, fait remarquer l'association.

Economiesuisse anticipe aussi une croissance du produit intérieur brut (PIB) de 1,8% en 2022 et de 0,6% l'année prochaine.

lk/al