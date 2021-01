Économisez gros chez Lenovo lors de la vente annuelle du Jour de la famille

Portables ThinkPad, ordinateurs portables et de bureau Legion, Yoga 2-en-1 et plus offerts à des prix très réduits

Les consommateurs qui souhaitent acheter un nouvel ordinateur ou des accessoires doivent se rendre sur lenovo.com pour découvrir la vente du Jour de la famille, qui se déroulera du 7 au 21 février. Certains ordinateurs portables et de bureau sont proposés à une fraction du prix régulier, notamment jusqu’à 60 % de réduction sur certains portables ThinkPad, plus de 20 % sur les PC de jeu Legion, jusqu’à 30 % de réduction sur les Yoga 2-en-1, les ordinateurs portables IdeaPad à près de 30 % de réduction ainsi que des rabais sur les accessoires, les logiciels et les mises à jour de garantie.

Lors du Jour de la famille (le 15 février), les clients peuvent profiter d’offres à tout casser tout au long de la journée.

Visitez lenovo.com pour découvrir ces promotions exceptionnelles*:

Jusqu’à 60 % de réduction sur certains ordinateurs portables ThinkPad

Jusqu’à 30 % de réduction sur les ordinateurs portables Legion et 20 % sur les ordinateurs de bureau Legion

Jusqu’à 30 % de réduction sur les Yoga 2-en-1

Jusqu’à 15 % de réduction sur toutes les mises à niveau de garantie

Jusqu’à 60 % de réduction sur certains accessoires Lenovo

10 % de réduction supplémentaire sur certains logiciels

Économisez 10 % sur certains Chromebooks

Du 7 au 14 février seulement : Économisez jusqu’à 29 % sur les ordinateurs portables IdeaPad

Du 15 au 21 février seulement : Économisez jusqu’à 23 % sur les ordinateurs portables IdeaPad

Des offres à tout casser le Jour de la famille (le 15 février), à 9 h, 12 h, 15 h et 18 h. HE

« La vente annuelle du Jour de la famille de Lenovo est notre premier grand événement de vente chaque année civile et nous commençons l’année en offrant à nos clients d’importantes réductions sur lenovo.com », a affirmé Carlo Savino, directeur général du commerce électronique en Amérique du Nord chez Lenovo. « Les clients peuvent trouver des ordinateurs, des accessoires et des appareils électroniques à des prix très réduits pendant les deux semaines de soldes, ainsi que des offres spéciales à tout casser lors du Jour de la famille. »

Pour obtenir plus de détails sur toutes les offres exceptionnelles qui font partie de la vente du Jour de la famille de Lenovo cette année, veuillez consulter le site https://www.lenovo.com/ca/en/d/deals/doorbusters

*Offres valables jusqu’à épuisement des stocks. Magasinez tôt pour profiter des meilleures offres.

À propos de Lenovo

Lenovo (HKSE : 992) (ADR : LNVGY) est une entreprise du palmarès Fortune Global 500 d’une valeur de 50 milliards $ US, qui compte 63 000 employés et est présente sur 180 marchés à travers le monde. Axés autour d’une vision audacieuse visant à fournir une technologie plus intelligente à tous, nous développons actuellement des technologies qui transforment le monde et qui aident à créer une société numérique plus inclusive, plus fiable et plus durable. En concevant, en élaborant et en construisant le portefeuille d’appareils intelligents et d’infrastructures le plus complet au monde, nous menons également une Transformation Intelligente, afin de créer de meilleures expériences et de meilleures occasions pour des millions de clients partout dans le monde. Pour en savoir davantage, visitez https://www.lenovo.com, suivez-nous sur LinkedIn, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et Weibo, et lisez nos toutes dernières nouvelles sur notre StoryHub.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210119006148/fr/