Économisez gros sur les ThinkPads et plus encore lors des soldes de l'Action de grâce de Lenovo

Les consommateurs soucieux des coûts qui veulent des produits technologiques de pointe à une fraction du prix normal n’ont pas à attendre la période traditionnelle des Fêtes pour faire leurs achats. Les offres à ne pas manquer commencent dès maintenant sur lenovo.com dans le cadre de la vente de l’Action de grâce de Lenovo de cette année , qui se déroule jusqu’au 19 octobre. Les 12 et 13 octobre, la vente comprend des offres de promotion d’ouverture toutes les heures, dont les populaires ordinateurs portables Lenovo ThinkPad des séries X et T, avec une réduction allant jusqu’à 69 %. Les prix de certains produits baissent à 9 h et à 12 h les deux jours, et les offres comprennent des ordinateurs de bureau pour aussi peu que 679,99 $ et des accessoires informatiques comme des sacs, des casques d’écoute et des chargeurs portables pour moins de 35 $.

La vente de l’Action de grâce de Lenovo comprend également des PC de jeu jusqu’à 25 % de réduction et certains ordinateurs de bureau tout-en-un pour moins de 1 200 $. Ces offres et bien d’autres encore sont valables jusqu’à épuisement des stocks, c’est pourquoi les clients sont invités à faire leurs achats le plus tôt possible afin de garantir un choix optimal. Les stocks restants des deux jours d’offres de promotion d’ouverture continueront à être vendus à des prix de vente tout au long de la semaine.

Voici les principales offres et promotions de la vente de l’Action de grâce de Lenovo :

Offres à compter du 12 octobre

Jusqu’à 69 % de réduction sur les ThinkPad T490, T490s et X390

Des ordinateurs de bureau à partir de 679,99 $

Des casques d’écoute stéréo à partir de 31,99 $

Choisissez des sacs pour ordinateurs portables à partir de 23,99 $, ce qui équivaut à 60 % de réduction!

Offres supplémentaires à partir du 13 octobre (toutes les ventes à partir du 12 octobre se prolongent jusqu’à épuisement des stocks)

Jusqu’à 25 % de réduction sur les PC de jeu

Des ordinateurs de bureau tout-en-un à partir de 1 123,99 $

Des claviers de jeu à moins de 50 $

Des chargeurs portables à partir de 20,99 $

« La période de l’Action de grâce est une période pour être reconnaissant. Chez Lenovo, nous sommes reconnaissants d’avoir autant de clients fidèles dans tout le Canada, c’est pourquoi nous voulons les remercier en leur proposant certains des meilleurs produits technologiques à des prix très réduits. Cette année, nous avons réduit les prix de tous nos produits, des ordinateurs portables ThinkPad les plus vendus aux ordinateurs de bureau tout-en-un et plus », a déclaré Carlo Savino, directeur exécutif du commerce électronique en Amérique du Nord chez Lenovo. « Les consommateurs peuvent également se procurer des accessoires tels que des claviers, des casques d’écoute et des chargeurs portables, alors rendez-vous sur lenovo.com pour découvrir toutes les offres exceptionnelles incluses dans la vente de cette année. »

Pour obtenir plus de détails sur toutes les offres exceptionnelles qui font partie de la vente semi-annuelle de Lenovo cette année, visitez le site https://www.lenovo.com/ca/en/d/deals/doorbusters

