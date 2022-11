Ecopetrol, société colombienne, fait plus que doubler son bénéfice net au troisième trimestre grâce à la hausse de la demande et des prix du pétrole.

La production a augmenté de 5,4 % au cours du troisième trimestre de l'année pour atteindre une moyenne de 720 400 barils équivalent pétrole par jour (boed), contre 683 600 boed au cours du trimestre de l'année précédente. Les prix élevés du brut ont conduit les majors pétrolières américaines Exxon Mobil et Chevron à enregistrer des bénéfices trimestriels exceptionnels, bien que la société pétrolière d'État mexicaine Pemex ait affiché une perte, en raison d'une devise plus faible et de coûts de vente plus élevés. (1 $ = 5 013,20 pesos colombiens)